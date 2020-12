Veliki božični horoskop: kateri božični lik si?

Oglasno sporočilo

Oven: Božičkov jelen

Le kdo bo vlekel sani, dirjal čez nočno nebo in premagoval najrazličnejše ovire, če ne prav ovni? Zanje je še tako težka naloga izziv, in če kdo lahko obkroži svet v eni noči, so to prav gotovo oni. Energije imajo dovolj, poguma pa jim tudi ne manjka.

Bik: božična večerja

V udobnem domačem okolju, s tradicionalnim jedilnikom, a z najboljšim jedilnim servisom in najokusnejšo hrano. Da, to je slišati kot uživanje v slogu bikov. Ne bodo manjkale praznične dišave in izbrana božična glasba.

Biki znajo uživati v božičnih dobrotah.

Dvojčka: Božičkov palček

Če je treba delati več stvari naenkrat, si zagotovo želite dvojčka. Sicer ne zagotavljamo, da bodo darila tudi zbrano dokončali, bo pa v delavnici zagotovo veselo in klepetavo. Prav tako se ne bodo branili oditi z Božičkom na nočno misijo, saj radi menjajo okolje.

Rak: gospa Božiček

Kdo pa bo poskrbel za večerjo, tople nogavice in veliko materinske ljubezni? Raki, seveda. Ravno tako kot gospo Božiček jih bo na vso moč skrbelo, da so njihovi ljubljeni v nevarnem in mrzlem svetu, in naredili bodo vse, da jih zaščitijo.

Lev: Božiček osebno

Le kdo drug bi prevzel osrednjo vlogo, obdaril vse pridne otroke in na koncu tudi prevzel zasluge za uspelo praznovanje? Vse to je levom pisano na kožo in priznati je treba, da se pri tem pošteno potrudijo. Greste stavit, kaj je Božiček po horoskopu?

Devica: praznični angel

Poskrbi za vse podrobnosti in naredi vse, da se bodo vsi počutili popolno. Ste opazili, da je za to potrebnega precej dela? Da, device imajo visoke zahteve in so neumorne pri njihovem izpolnjevanju. Pomembno je, da jim izkažemo hvaležnost.

Device poskrbijo za vse podrobnosti.

Tehtnica: novoletna jelka

Urejena do zadnje podrobnosti polepša vsak prostor in okoli sebe zbira ljudi v prazničnem razpoloženju. To je slišati kot življenjska misija tehtnice. Pri praznikih imajo najraje, da se vsi dobro razumejo med seboj.

Škorpijon: praznična sveča

Božič predstavlja zmago luči nad temo, zato je sveča eden njegovih pomembnejših simbolov. Simbolni pomeni, notranji boji in življenjski preobrati pa so vsekakor v domeni škorpijonov. Njihova globoka osebnost žari kot plamen sveče v temni zimski noči.

Strelec: medenjak

V hipu popravi razpoloženje, tudi če nam je zmanjkalo prazničnega optimizma. Vsebuje kanček eksotike, ni preveč zahteven za pripravo, v svojem srcu pa je sladek kot med. Da, to so naši strelci, večni optimisti in lahkomiselneži.

Strelec bi bil v božičnem horoskopu medenjak.

Kozorog: ovčka v jaslicah

Nekdo mora poskrbeti, da dojenčka ne bo zeblo. Če je kdo pripravljen zavihati rokave med prazniki, je to zagotovo kozorog. Poznajo smisel vztrajnega dela in niso bahaški. Vsekakor pa tale ovčka pričakuje, da bo za svoje delo prejela zasluženo plačilo.

Vodnar: zvezda repatica

Nekaj nenavadnega, nepričakovanega, pa vendar svetlega in posebnega. Izjemen dogodek, pomembno znamenje za vse ljudi. Kako vodnarsko, kajne? Vodnarji so glasniki revolucije in si prizadevajo za dobrobit človeštva, pri tem pa se ne bojijo izstopati.

Ribi: snežna krogla

Tako lepo je opazovati ples snežink in si predstavljati življenje ljudi v majcenih hiškah, na katere padajo. Ko govorimo o domišljiji, romantiki in pravljičnem vzdušju, so ribe nedvomno med prvimi, ki vedo, kako se stvari streže.

