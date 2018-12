Rešitev za moške, ki se soočajo z upadom spolne sle

Spolnost je še kako pomembna za zdravo razmerje, a vendar se vse več parov srečuje z upadom spolne sle. Kaj je krivo za to, kako si pomagati in kako ohraniti spolno življenje zdravo in živahno? Spolnost nedvomno pomembno vpliva tako na psihično počutje kot na zdravje, a čeprav živimo v sodobni in razviti družbi, se iskrenemu pogovoru o seksu še vedno raje izogibamo, predvsem pa težavam , ki ga morda spremljajo.

Ženske nerade iščejo razloge za upad libida, moški pa zaradi sramu in strahu pred obsojanjem družbe najraje zamolčijo izgubo spolne sle. Nekaj je jasno, če se partnerja ne trudita pridobiti pozornosti drug drugega ter vzbuditi želje in strasti, uspeha ne bo.

Libido je latinska beseda, ki pomeni željo, hrepenenje, poželenje ali (spolno) slo. Je kompleksen skupek različnih psiholoških in bioloških procesov, odvisen pa je tudi od posameznika, njegove življenjske situacije in partnerske zveze, v kateri se oseba nahaja.

Skozi življenje se njegova intenziteta spreminja. Čeprav v družbi velja, da imajo težave z nizkim libidom predvsem ženske in starejši, pa še zdaleč ni tako, saj upad spolne sle prizadene tudi moške v različnih starostnih obdobjih.

Vzroki za upad libida

Libido je več kot samo ples hormonov, saj nanj vpliva veliko dejavnikov. Med najvplivnejšimi je stres.

Prav ta naj bi bil tudi krivec za upad libida pri moških na koncu dvajsetih. To je trend, ki so ga raziskave zaznale v zadnjem desetletju. Pri njih ne gre samo za izgubo spolnega poželenja do partnerice, temveč izgubo zanimanja za spolnost na splošno, vključno s samozadovoljevanjem. Na moški libido negativno vplivajo tudi premalo spanca, droge, alkohol, jemanje zdravil ter premalo ali preveč telesne dejavnosti. Pri starejših moških se libido zmanjša zaradi manjšega nastajanja testosterona.

Kako si pomagati?

Upad libida je mogoče odpraviti tudi z zanimivimi prijemi, ki lahko prijetno popestrijo posteljno dogajanje. Nekateri prisegajo na afrodiziake, drugi na masažo, tretji na spremembo življenjskega sloga. Zagotovo je vsaka zveza zgodba zase in od vsakega para posebej je odvisno, kako se v dolgotrajni zvezi soočajo s spremembami, ki jih narekuje zob časa.

Spet drugi primanjkljaj spolnosti z leti nadomestijo z drugimi dobrinami, ki jih prinaša življenje, nekateri se s tem težje sprijaznijo.

Dobro pa je, da obstaja rešitev za tiste moške, ki se ne sprijaznijo z upadom spolne sle kar zlahka in začnejo iskati rešitve.

