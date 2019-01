Pomagajte Boštjanu Gorencu – Pižami napisati pravljico!

Pravljice so že od nekdaj čudovita popotnica za življenje. Ob njih ljudje spoznavamo, kako naj se soočamo s takšnimi in drugačnimi preizkušnjami, težavami, izzivi. Od pravljičnih junakov se učimo vztrajnosti, dobrote in sočutja, nalezemo se poguma in veselja. Pravljice niso le eden od najpomembnejših delov našega otroštva, temveč vzorce pravljičnih junakov čedalje pogosteje nosimo s seboj, tudi ko odrastemo.

Prav zato je spodbujanje domišljije in branja, sploh v dobi tehnologije, tako zelo pomembno. Tega se dobro zaveda Boštjan Gorenc - Pižama, komik in prevajalec, ki je mlade navdušil že s prevodi knjižnih serij o kapitanu Gatniku in gospodu Gnilcu ter s prevodi fantazijskih romanov Georgea R. R. Martina.

Tokrat je priljubljen in cenjen slovenski mladinski pisatelj za vas pripravil nekaj prav posebnega. Vabi vas, da mu pomagate napisati dve pravljici! Takšni, ki se ju bodo vaši malčki pred spanjem še posebej veselili. Pomagate mu lahko preprosto - za svojega junaka ali pravljični zaplet glasujte na FB-strani Spar Slovenija. Čas imate do 17. januarja 2019.

Recept za miren spanec: mleko, pižama in pravljica

Pižama je mojster pisanja čudovitih pravljic, ki jih naši otroci obožujejo. A tudi takšni pisatelji včasih potrebujejo dober nasvet. Zato se je Pižama na vse uporabnike FB-strani Spar Slovenija obrnil s prošnjo, naj mu pomagajo pri odločitvi.

Katero glavno junakinjo naj izbere, princesko medvedko ali princesko krokodilčico? In kakšen naj bo zaplet, da bodo naši najmlajši pravljico poslušali zares navdušeno in zbrano, po njej pa utonili v miren spanec? Povejte mu svoje mnenje in glasujte.

Saj veste – bolj ko bodo otrokom pravljice všeč, bolj bodo navdušeni nad skupnim branjem. Tako pa se bo razvijala tudi njihova domišljija, krepil besedni zaklad in izboljšala bralna kultura pri nas.

Boštjan Gorenc – Pižama je eden najbolj priljubljenih sodobnih slovenskih mladinskih pisateljev. Ker želi, da bi starši skupaj z malčki več brali, je pripravil zanimivo akcijo z imenom Pižama & mleko. Vabi vas, da mu pomagate soustvariti dve pravljici!

Kako sodelujete? Obiščite FB-stran Spar Slovenija, poiščite video z Boštjanom Gorencem - Pižamo in pod videom v obliki komentarja oddajte svoj glas za junaka ali zaplet. Čas imate do 17. januarja 2019. Z glasovanjem do lepe nagrade S sodelovanjem boste postali del nepozabne zgodbe, morda pa se vam še dodatno nasmehne sreča. Pižama bo med vsemi, ki mu boste pomagali pri odločitvi, izbral nekaj srečnežev in jih obdaril s pravljičnimi nagradami. Zato nikar ne odlašajte – časa za glasovanje imate do 17. januarja 2019.

Donacija šolskim knjižnicam

V Sparu verjamejo, da se bralna kultura pri mladih lahko izboljša, če bomo za to poskrbeli dovolj zgodaj. In novi pravljici, napisani po vašem okusu, sta izvrsten začetek. Da bo branje pri mladih priljubljeno še naprej, bo Pižama skupaj s Sparom predal donacijo izbranim slovenskim šolskim knjižnicam.

Akcija Pižama & mleko na izviren način skrbi za otroško domišljijo in izboljšanje bralne kulture pri nas. Pridružite se ji tudi vi!