Ni za tiste, ki ne prenesete kritik: to so negativne lastnosti vašega znamenja

OVEN

Sebičnost, netaktnost in impulzivnost

Ljudje, rojeni v znamenju ovna, zelo radi govorijo o sebi in o svojem življenju. Četudi se boste počutili slabo, bo oven še zmeraj razlagal o sebi, ne da bi pri tem opazil, da imate vi težave. Ne bodite presenečeni, če vas kdaj ne bo poslušal in ne bo vedel, o čem teče debata, saj je ves ovnov fokus usmerjen le na njegove potrebe. Ljudje jih vidijo kot osebe, ki se odzivajo glede na svoje nagone. Ovni ljubijo spontanost, zato zelo neradi načrtujejo in se preprosto prepustijo toku. Pogosto jim jezik dela hitreje kot glava in tako rečejo kaj sila neprijetnega in nesramnega, ne da bi pri tem pomislili na posledice, ki bi jih lahko prinesle izrečene besede. Oven je prepričan, da je nezmotljiv ter da ima zmeraj prav. V primeru nasprotovanja in nestrinjanja hitro vzkipi in postane agresiven.

BIK

Lenoba, pohlepnost in trmoglavost

Če bi jim življenje to omogočalo, bi večino dneva najraje preživeli kar doma v topli postelji ali na kavču v družbi dobrih filmov in slastnih prigrizkov. Pogosto išče bližnjice in načine, kako bi se lahko izognil delu, saj si zaradi lene narave želi opraviti čim manj dela. Zaradi trme delo najraje opravi na svoj način in od tega ne odstopa. Če mu boste nasprotovali in želeli opraviti stvar drugače, kot si je to zamislil bik, se pripravite na bikov pasivno-agresiven odziv. Včasih ga misli popeljejo visoko nad oblake, zato se lahko pojavijo težave s spopadanjem s kruto realnostjo – se z njo sploh ne spopade, fantazira in živi v svojem svetu, na realnost pa popolnoma pozabi.

DVOJČKA

Površnost, nepremišljenost in nestabilnost

Osebe, rojene v znamenju dvojčka, so prave klepetulje. Tako zelo rade govorijo, da včasih izdajo tudi kaj, kar bi morali zadržati zase, zato je bolje, da mu nekaterih stvari nikakor ne zaupate. Četudi jih ujamete na laži ali izveste, da je izdal vašo skrivnost, bo to odločno zanikal, saj nerad prevzame odgovornost za svoja dejanja. Vseh opravil in obveznosti se lotevajo nepremišljeno in hitro, kar jih pripelje do površnosti. Težko ohranijo fokus le na enem projektu, saj jih po navadi zanima več stvari hkrati.

RAK

Pretirana občutljivost in čustvenost, zamerljivost

Verjetno bodo najtežje članek prebrali ravno raki, saj izjemno težko prenašajo kritike. Pretirana občutljivost zagotovo ni dobra lastnost, saj ta vnese v raka tesnobne in nelagodne občutke, prav tako obudi strah. Zaradi pretirane občutljivosti in zamerljivosti je z rakom izjemno težko komunicirati, kar pa njihove bližnje spravlja ob živce, saj imajo z rakom zelo težko odkrit in iskren odnos. Pogosto se jih loteva depresivno razpoloženje in težko nadzorujejo svoja čustva, zato v svojem življenju potrebujejo osebo, ki je njihovo popolno nasprotje, razumevajočega človeka z jeklenimi živci.

LEV

Arogantnost, sebičnost in trmoglavost

Lev, ki se vede kot kralj, včasih pozabi, da v resnici ni del kraljeve družine. Zelo radi se izpostavljajo in so v središču pozornosti. Ker imajo tako zelo radi sebe, se zmeraj postavijo na prvo mesto, bližnjim, še posebej partnerjem pa tako vsiljujejo občutek manjvrednosti. Levi obožujejo zabave, zelo radi jih tudi sami organizirajo, ampak le takrat, ko si privoščijo novo luksuzno stvar, na primer avto ali novo pohištvo … Pa mislite, da jih organizirajo zato, ker si želijo vaše družbe, ali samo zato, da vidite novosti, ki si jih je lev pred kratkim privoščil?

DEVICA

Pretirana kritičnost, perfekcionizem, preobremenjenost

Device veliko govorijo, še posebej takrat, ko so njihove misli zaposlene s sto in eno zadevo. In prav njeno pretirano in nepotrebno čebljanje ljudi strašansko nervira. Njihova glava je preobremenjena s skrbmi, za katere se na koncu izkaže, da so bile, vsaj v večini primerov, nepotrebne. Te skrbi so večinoma povezane z zdravstvenimi težavami, saj so device nagnjene k hipohondriji. Zelo rade analizirajo, kritizirajo in obsojajo vedenje drugih ljudi, čeprav so same nesamozavestne. Zaradi slabše samopodobe so tudi zelo podredljive, po navadi živijo v partnerjevi senci, prav tako nikoli ne odklonijo tistih, ki so potrebni pomoči, in prav zato jih ljudje zelo radi izkoriščajo.

TEHTNICA

Preračunljivost, pretirana prilagodljivost, neodločnost

To zračno znamenje teži k ravnovesju. Tehtnica se zelo nerada zapleta v konflikte, veliko ji pomeni sprejetost, zato se velikokrat prilagodi drugim tako, da škoduje sebi. Mislite, da so tehtnice zmeraj iskrene do vas? Če ste odgovorili pritrdilno, vas žal moramo razočarati, saj se rade lažejo in vam povedo tisto, za kar vedo, da si vi želite slišati, zato, ker želijo vsem, tudi vam, ugajati. Tehtnice nimajo svojega življenja, živijo za druge v skladu s tem, kar si ti o njih mislijo. So zelo preračunljive osebe, ki se bojijo osamljenosti, obenem pa zaradi težav s prepoznavanjem lastnih vrlin stalno iščejo potrditev drugih.

ŠKORPIJON

Ljubosumnost, posesivnost, skrivnostnost

Škorpijoni so izjemno tekmovalna bitja, čeprav bi si verjetno na prvi pogled upali trditi nasprotno. Njihova slaba vrlina je tudi manipulacija, spretno vas lahko vrtijo okoli mezinčka in se poigrajo z vašimi občutki, zato je izjemno težko ugotoviti, kaj si škorpijon v resnici misli in kakšna čustva sploh goji do vas. Če prizadenete škorpijona, se pripravite na revanš. Zamera ostane in je ne pozabi, dokler se vam za storjeno ne maščuje. So izjemno ljubosumni in posesivni, kar je predvsem v zvezi lahko zelo zastrašujoča zadeva, a to je le njihov obrambni mehanizem, saj se pogosto počutijo neljubljene ter nesprejete in ves svet zaznavajo kot grožnjo.

STRELEC

Nesramnost, agresivnost, neposrednost

Njihova jeza se lahko hitro stopnjuje v agresijo, saj imajo strelci težave z nadzorovanjem jeze. Ko se razburijo, ne mislijo o posledicah svojega vedenja, saj se v trenutku jeze velikokrat lotevajo uničevanja stvari in odnosov. Ko se umirijo, pa na vse skupaj hitro pozabijo in se ne obremenjujejo z okolico ter njenim doživljanjem njihovih izpadov. Zelo radi govorijo, a ne marajo poslušati drugih. Želite strelca kaj naučiti? Pozabite, strelec je prepričan, da on ve in zna že vse.

KOZOROG

Zapletenost, obsedenost z nadzorom, hladnost

Izmed vseh horoskopskih znamenj je kozorog najbolj resno znamenje. Ko se lotijo dela, pozabijo na vso okolico in pri doseganju ciljev včasih pozabijo na moralo. Prav zaradi tega jih ljudje lahko dojemajo kot zelo preračunljive in sebične osebe, ki neprestano sodijo ter analizirajo vse okoli sebe. Vse zadeve morajo delovati in teči tako, kot so si oni zamislili, poraz namreč zelo težko sprejmejo. So popolno nasprotje strelca, saj sovražijo spontanost, prav vse skrbno načrtujejo vnaprej. Red, organizacija in disciplina, to je kozorog.

VODNAR

Egocentričnost, upornost, nepredvidljivost

Pripadniki tega vodnega znamenja so zelo egocentrični, saj zelo radi sebe postavljajo v središče vsega dogajanja. Na lestvici nepredvidljivih znamenj je vodnar na prvem mestu, saj so nepredvidljivi kot aprilsko vreme. S svojimi nepredvidljivimi odzivi presenetijo tudi takrat, ko to okolica najmanj pričakuje. Svetu se predstavljajo kot uporniške in bojevite osebe, zato so tudi zelo konfliktno nastrojene, saj želijo zmeraj doseči svoje. Zelo so nestrpni, kar ljudem tudi pokažejo skozi svoje sarkastične izjave. Tako kot bik in škorpijon tudi vodnarja pogosto mučita ljubosumje in posesivnost, le da on to, v primerjavi z bikom in škorpijonom, spretno skriva.

RIBI

Preobčutljivost, melanholičnost, neprilagodljivost

Ribe so tako zelo občutljiva in nesamozavestna znamenja, da jih pogosto spremlja občutek, da jih nihče ne razume, da je ves svet nastrojen proti njim. Ko se jih lotevajo takšni občutki, ko čutijo, da je vsega preveč, se raje zatečejo na samo, pogosto trpijo za depresijo in anksioznostjo. Slaba stran rib so tudi pomanjkanje tolerance, nestrpnost in neprilagodljivost.

