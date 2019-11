Loco Shark - 9 božičnih daril v Black Friday ponudbi, ki rušijo internet!

Oglasno sporočilo

Ker je ponudba na spletni strani zelo raznolika, smo se odločili, da vam jo predstavimo v 3 različnih oddelkih, ki smo jih razdelili na "Zimske izdelke", "Splošne izdelke" in "Poletne izdelke". Predstavljamo vam torej naših 9 favoritov.

Vse izdelke si lahko ogledate tudi na njihovi spletni strani www.LocoShark.com/si ali pa jih kontaktirate na telefonsko številko 031 401 302.

ZIMSKI IZDELKI

Ko pomislimo na zimske izdelke avtomatično pomislimo najprej na božična darila. Pa ne samo otroška! Kmalu boste videli zakaj:

1. Loco Santa Balls – 6 božičnih okraskov za žejne

Tole je izdelek za katerega smo prepričani, da bo zagotovo razprodan. Lani so namreč na Škotskem prodali kar 30.000 takšnih gin kroglic v zgolj 82 sekundah! Loco Santa Balls so božični okraski - kroglice, ki so napolnjene z vrhunskim in zlato medaljo nagrajenim slovenskim ginom!

Kombinacija okraskov, božičnega vzdušja in gina, ki se svetlika iz božične jelke in si ga gostje kot aperitiv natočijo kar iz vašega drevesca – fantastično! Komaj čakamo december!

Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-santa-balls

2. Loco Domino Train – Vlak, ki zlaga domine

Prvi izdelek bi lahko poimenovali z "zakaj to ni obstajalo v času mojega otroštva". Loco Domino train je igrača, ki bo navdušila vsakega otroka – vlakec, v katerega zložite domine, nato pa jih ta avtomatično postavlja za seboj, vi pa s pomočjo volana lahko domine zlagate v poljubni smeri. Noro!

Verjetno igračo najbolje opiše eden od komentarjev na strani: „Res redko se zgodi, da najdem igračo s katero se mali igra več kot en teden. No tokrat se mi je očitno posrečilo.“. Če bi sami v tem trenutku iskali igračo za otroka, bi se skoraj zagotovo odločili ravno za to.

Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-domino-train

3. Loco Seat Heater – Grelnik avtomobilskih sedežev

Kot zadnjega iz kategorije zimskih artiklov pa smo se odločili izbrati enega, ki vas bo v mrzlem času prav prijetno pogrel. In to v vašem avtomobilu. Ljudje, ki nismo odšteli veliko denarja za svoj avtomobil, se pozimi redno soočamo s problemom mrzlega avtomobila. Nimamo gretja sedežev, avto se ogreje šele na pol poti do službe, mi pa vmes zmrzujemo še bolj kot bi sicer. To težavo rešuje Loco Seat Heater – udobna grelna prevleka za sedež vašega avtomobila!

Po napisanem se odlično obnese že samo za sedenje, ki je tako bolj udobno, s pomočjo priloženega regulatorja pa si lahko vklopite tudi ogrevanje in vaš sedež ogrejete v samo 30 sekundah! Nič več zmrzovanja ob hladnih jutri tudi za nas – lastnike cenejših avtomobilov!

Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-seat-heater

SPLOŠNI IZDELKI

4. Loco Monkey – Kreativna škatla za robčke

Med splošnimi izdelki smo se zagotovo najlažje odločili za svojega favorita. Po hitrem pregledu spletne trgovine smo zagledali izdelek Loco Monkey, ki nas je dobesedno nasmejal do solz. Gre za plišasto igračko, ki jo je možno obesiti, vanjo vstaviti robčke in jih nato ven vleči – iz zadnjice. Sicer se morda komu zdi to neokusno, ampak moramo priznati, da gre za enega najbolj izvirnih izdelkov, ki smo ga zasledili v zadnjem času.

Precej prepričani smo, da se odlično obnese tudi kot darilo in da je večina obdarovancev nad tem izdelkom navdušenih, čemur pričajo tudi navdušujoči komentarji na spletni strani. Trenutno so opice na voljo v rjavi in roza barvi. Mi smo navdušeni in smo tudi sami naročili eno!

Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-monkey

5. Loco Sleep Mask – Pametna bluetooth maska za spanje

Ko smo si malo opomogli od smeha nad tem artiklom, smo pregledali naslednjega in našo pozornost je ujela spalna maska Loco Sleep Mask. Gre za super udobno pametno masko za spanje, ki ima vgrajene bluetooth slušalke, kar pomeni, da jo lahko koristite med meditacijo (z masko prekrijete oči in predvajate meditativno glasbo), odlična je za potovanja z letalom, najbolj uporabna pa je seveda tudi za tiste, ki imajo težave s spanjem, saj lahko na tak način pustijo telefon v sosednji sobi in s pomočjo maske lažje zaspijo, vseeno pa zjutraj ne prespijo budilke.

Preverili smo tudi, ali so lahko težave glede sevanja, vendar bluetooth tehnologija pravzaprav omogoča, da je sevanja veliko manj, kot če imate mobitel v isti sobi – torej vam omogoča, da sevanje v svoji okolici dejansko celo zmanjšate. To je bil na koncu še glavni razlog, da smo temu izdelku dali palec gor.

Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-sleep-mask

6. Loco Foot Scrubber – Za umivanje in nego stopal

Kot zadnjega iz skupine „Splošni izdelki“ smo izbrali izdelek, ki na prvi pogled deluje nesmiseln. Vendar ko smo bolje pomislili in prebrali več a izdelku, smo ugotovili, da gre pravzaprav za genialno in hkrati enostavno rešitev. Ime izdelka je Loco Foot Scrubber – ščetka smešne oblike, ki se jo zalepi v kadi, tušu ali ob bazenu in služi za umivanje nog brez sklanjanja.

Ste tako kot mi pomislili – zakaj se ne bi enostavno sklonili? Razumemo vas, vendar šele po branju komentarjev smo prišli do tega, da je izdelek namenjen predvsem starejšim osebam, ki imajo težave s hrbtom, bolečine v križu itd. Prav vsi po vrsti so povedali, da so nad izdelkom navdušeni in je kot narejen za njih.

Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-foot-scrubber

Ker smo pri naši raziskavi na žalost tudi omejeni s prostorom tega članka, smo morali zaključiti z zanimivimi izdelki iz te kategorije in se lotiti naslednje – Poletnih izdelkov!

POLETNI ARTIKLI

Prišli smo do zadnje kategorije, ki smo jo poimenovali „Poletni artikli“, saj gre za artikle, ki vam bodo za razliko od prej opisanih najbolj prav prišli prav v vročih poletnih dneh. Pri pomisli na poletje nam najprej padejo na pamet 3 ideje – vročina, zabava in – komarji! Zato smo se odločili prav za naslednje 3 izdelke:

7. Loco Air Cooler – Mini prenosna klima

Loco Air Cooler je mini prenosna klima, ki vam bo pomagala ohladiti manjši prostor, naj bo to vaša delovna miza, kavč pred televizorjem ali posteljica vašega otroka. Enostavna je za prenašanje, deluje pa s pomočjo priloženega USB kabla, ki ga lahko priključite direktno v elektriko, v vaš računalnik v službi ali pa na Powerbank in jo kamorkoli odnesete s seboj. Po besedah kupcev se najbolje obnese, v kolikor v rezervar klime namesto mrzle vode dodate kar led, ki se bo počasi topil, klima pa bo tako uspela producirati še bolj mrzel zrak.

V primerjavi z navadnim ventilatorjem je mini prenosna klima Loco Air Cooler na testu dosegla kar 4 stopinje nižjo temperaturo (in glede na to, da je idealna razlika med zunanjo in notranjo temperaturo največ 5 stopinj, je to pravzaprav najboljša možna rešitev, ki hkrati ne ogroža vašega zdravja, saj ne vsebuje škodljivih plinov). Nekateri kupci so pohvalili tudi možnost koriščenja klime kot nočne lučke za otroka, saj ima ob strani vgrajeno LED osvetlitev v različnih barvah. Če torej iščete možnost ohladitve v vročih dneh, pa ste občutljivi na delovanje navadnih klim in hitro zbolite, je tole odlična rešitev za vas.

Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/mini-prenosna-klima-loco-air-cooler

8. Loco Buncho Balloons

Torej, v notranjem prostoru smo se zdaj že uspeli ohladiti. Zdaj pa je čas, da se ohladimo in zabavamo še zunaj. Loco Buncho Balloons že čakajo, da jih boste v parih sekundah napolnili in začeli spopad. O čem je govora? Prejeli boste 3 pakiranja vodnih balončkov, ki vsebujejo več kot 300 posameznih vodnih balončkov, ki se sočasno napolnijo v manj kot 60 sekundah in nato še sami zavežejo.

Ste kdaj kot otrok sanjarili kako bi bilo zabavno, ko bi vam nekdo pripravil na stotine vodnih balončkov, da jih ne bi bilo potrebno zavezovati? Sanje so za vaše otroke (in vas) zdaj postale resnične. Pa še tisto bistveno – balončki so narejeni iz naravne gume (in ne plastike!) in so biološko razgradljivi!

Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/bunch-o-baloons-vodni-baloncki

9. Loco Bite Help – Odstrani srbenje komarjevih pikov

Zdaj, ko imamo vse pripravljeno za dobro zabavo in ohladitev v vročih dneh, se lahko vprašamo kaj nam sploh lahko pokvari poletje? Odgovor je kot na dlani – komarji. Komarji so ena tistih nadlog, ki nam lahko še tako lep poletni dan spremenijo v pravo mučenje, ko zvečer ne moremo spati zaradi srbenja, zvečer pa za mizo živčno cepetamo z nogami, ko letijo okoli nas. Ker so te nadležne živali postale odporne na vse kreme, spreje in repelente enostavno ne vemo več kaj narediti. Zdaj obstaja rešitev in imenuje se Loco Bite Help. Izdelek nas je navdušil predvsem iz razloga, ker deluje tako enostavno, a vseeno tako učinkovito. Kot je dobro znano, je komarjev strup termolabilen, kar pomeni, da v kolikor ga segrejemo nad 60 stopinj, se ta razgradi in posledično srbenje izgine.

Težava je v tem, da če to počnemo z odprtih ognjem (vžigalnikom) ali čim podobnim, pride do opeklin, saj te temeprature ne moremo regulirati. Zato pa z Loco Bite Helpom s pomočjo enega klika segrejemo kovinsko konico na vrhu, jo prislonimo na komarjev pik in v roku par sekunda srbenje popolnoma izgine. Fantastičen in nepogrešljiv pripomoček za poletni dopust, kampiranje ali aktivnosti na prostem!

Povezava do izdelka: https://www.locoshark.com/si/loco-bite-help

Prišli smo do konca tega zanimivega pregleda res inovativnih (in tudi neobičajnih) artiklov spletne trgovine Loco Shark. V kombinaciji z njihovo res prijazno telefonsko podporo in garancijskimi pogoji priznamo, da zdaj tudi sami razumemo vso to navdušenje, ki je nastalo, ko je spletna trgovina Loco Shark prispela tudi v Slovenijo v lokalnem jeziku in z lokalno podporo.

Vse izdelke si lahko ogledate na njihovi spletni strani www.LocoShark.com/si ali pa jih kontaktirate na telefonsko številko 031 401 302. Lep pozdrav do naslednjič!

Naročnik oglasnega sporočila je E-mesto.