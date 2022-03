Kako vzgojiti zdravega in srečnega otroka?

Oglasno sporočilo

Preden rodimo, si morda predstavljamo, kako romantično bo videti naše življenje z novorojenčkom - veliko bo spal, se crkljal in igral. Toda dojenčki pogosto neutolažljivo jokajo, tudi več ur skupaj, imajo krče, težave s hranjenjem in ne spijo dovolj. Zakaj nekateri dojenčki jokajo pogosteje in slabše spijo? Zakaj imajo več trmastih izpadov? In zakaj se nam zdi, da je pri drugih vse videti lažje in preprostejše?

Zakaj otroci ne spijo vso noč in jokajo?

Razlogov za nespanje in jokanje je veliko. Nekateri dojenčki so lačni, žejni, jih mučijo kolike. Nekatere zebe, nekaterim je (pre)vroče - sploh ker jih oblačimo v preveč plasti in stanovanje segrevamo na previsoko temperaturo. Znano je, da se tako otroci kot odrasli bolje naspimo v nekoliko hladnejšem prostoru, za novorojenčke je optimalna temperatura spalnega okolja med 18 in 21 °C.

Zelo pomembna je tudi rutina pred spanjem - preveč dražljajev dojenčke lahko vznemiri, zato naj bo zadnja ura pred spanjem umirjena, brez risank, preglasnih zvokov in s pridušeno svetlobo. Dojenčka lahko pred spanjem nežno zmasirate in ga namesto večernega kopanja obrišete s krpico, če ga voda sicer preveč predrami. V tem primeru kopanje raje prestavite na dopoldanski čas ali zgodnje popoldanske ure. Preprosto večerno rutino lahko vzpostavite že ob rojstvu. Ta se bo seveda s starostjo otroka spreminjala in dopolnjevala v branje pravljic ter pozneje pogovor o dnevu in otrokovem počutju. Za začetek pa bodo dovolj že ponavljajoče se spalne asociacije, bližina in umirjenost obeh staršev.

Zavedati se je treba, da jok za dojenčke in otroke v njihovem najzgodnejšem obdobju pomeni edini način sporazumevanja - zato ga, ne glede na to, koliko vaš dojenček pred spanjem ali čez dan joka, ne puščajte samega. To, da joka, ne pomeni, da vas izsiljuje - je namreč edini način, s katerim vam lahko pove, da nekaj potrebuje. Res pa je, da je včasih težko ugotoviti, kaj to je.

Kako pa najbolje poskrbeti za svojega otroka? Kako se pravilno in zadostno odzvati na otrokove potrebe? Kako poskrbeti za njegov optimalni razvoj? Pridružita se skupnosti Veva Akademija, kjer v polletnem spletnem starševskem članskem programu prejmeta: neomejen dostop do vseh predavanj: od nosečnosti pa do vzgoje, spanja, hranjenja in zdravja,

dostop do zaprte skupine na Facebooku, kjer vama strokovnjaki ponujajo neomejeno podporo pri vseh vaših individualnih izzivih in odgovarjajo na vajina konkretna vprašanja,

skupnost podobno mislečih staršev, ki želi svoje otroke vzgajati drugače, kot so morda vzgajali nas. Več o Akademiji in vpisu si preberita na povezavi: veva.si/predavanja/akademija.



Za vse bralce prispevka smo pripravili še 10-odstotni popust s kuponom pomlad10. Vpis je mogoč samo do 17. aprila.

Prezrta sporočila otrokovega joka

Raziskave so dokazale, da se otrokovi možgani najbolje razvijajo, ko je otrok pomirjen in v varnem odnosu z odraslo osebo, na katero je navezan. V nasprotju z vsesplošnim prepričanjem se moramo novopečeni starši zavedati, da možgani na začetku še niso tako zreli, da bi nas otrok izsiljeval. Dojenček torej ni zmožen načrtnega naklepanja, kako nas bo s svojim jokom priklical k sebi.

Ne jokajo pa vsi samo zato, ker so preutrujeni. Nekateri imajo (prikrite?) zdravstvene izzive, kot so na primer alergije ali refluks, nekateri predelujejo posledice poroda, imajo previsok mišični tonus ali priraščen jeziček. Dojenčki se lahko rodijo tudi s senzorno preobčutljivostjo in jih zmoti vsak šum ali sončni žarek. V takem primeru je potreben individualni in celostni pristop k reševanju težav, kjer lahko dojenčka obravnava več strokovnjakov hkrati in poišče rešitve za vso družino. Tovrstne storitve ponujajo le redke ustanove ali spletni starševski članski programi - enega izmed takih najdemo tudi v Sloveniji.

Včasih so bili prepričani, da je otroka dobro pustiti, da joka in se tako nauči zaspati - zdaj vemo, da ni tako. Otrok bo pač obupal in se "izklopil", raven stresnega hormona adrenalina pa bo ostala zvišana še dneve zatem. Če se to ponavlja pogosto, pride zato do slabših nevronskih povezav in razvoja možganov. Posledice tega so slabša socialna povezanost in manjša možnost, da se izrazi otrokov potencial. Vsi starši pa si želimo, da se to ne bi zgodilo. Dojenčki in malčki, ki doživljajo veliko stresa, so lahko tudi pogosteje bolni, kar stres v družini le še povečuje.

Zakaj se današnja vzgoja tako razlikuje od stare?

Včasih je večja družina odraščala skupaj in vsi so bili vpleteni v vzgojo in odraščanje sorojencev, torej je bil prenos znanja naraven. In konec koncev: težko bi rekli, da so včasih vse počeli prav.

Kako je danes

Danes skupnega odraščanja ni in pogosto je prvi novorojenček, ki ga mlada mamica prime v roke, njen lastni otrok. Objave na Instagramu kažejo nerealne slike in na koncu se številnim novopečenim mamam zdi, da so edine, ki ne spijo, so utrujene, da le njihov dojenček ves dan joka in tako v dnevu ne najdejo niti pet minut zase, kar jih lahko potisne še globlje v stisko. Današnja generacija staršev in starih staršev je generacija, ki ji je bilo prepovedano čustvovati (fantje ne jokajo, dekleta pa ne smejo biti jezna), je zaspala z izjokavanjem in je bila vzgajana s tepežem oziroma kaznovanjem ali pa permisivno, ko je bilo dovoljeno vse. Toda otroci nujno potrebujejo meje zato, da se lahko varno razvijajo, in to je edini način za zdrav psihološki razvoj otroka.

Da pa meje lahko postavimo, moramo najprej razumeti, česa je otrok v določenem obdobju sploh sposoben, sicer bomo od njega zahtevali preveč ali premalo in s tem naredili več škode kot koristi. Tako kot z letnimi gumami ne gremo v zasnežen klanec, od dojenčka ne moremo pričakovati, da se bo gibalno dobro razvijal, če ga nimamo dovolj na tleh, ali pa da bo dobro napredoval, če mu ne omogočimo dovolj možnosti za igro, ki je zanj primerna. Ob tem je zelo pomembno, kako mu to omogočimo, s kakšnimi prijemi, katere reflekse krepimo in katere igrače, metode bomo ob tem uporabljali.

Z našo podporo skozi pomlad, poletje in jesen

Za vaju, ki to bereta, in nista tukaj po naključju, smo pripravili spletni članski program - kjer za dostop do vseh predavanj in spletne podpore potrebujeta zgolj računalnik, telefon ali tablico in poseben popust s kodo pomlad10.

V Veva Akademiji bosta prejela konkretne nasvete o spanju svojega otroka, priporočila o hranjenju, uporabi dude in izbiri igrač. Pomagali vama bomo, da bo uvajanje hrane steklo brez težav, da se bo otrok kakovostno in pravilno gibalno razvijal, da bosta učinkoviteje in ljubeče preživela obdobje otrokove trme, obenem pa se bosta lahko posvetila tudi svojemu partnerskemu odnosu.

Pri nas se strokovnjaki posvetimo vsaki družini posebej, poiščemo konkretne rešitve za vajine izzive in otroka obravnavamo celostno.

V Veva Akademijo se prijavita s klikom tukaj: www.veva.si/predavanja/akademija.

Mamica Maša je takole opisala svojo izkušnjo:

"Akademija je super že od nosečnosti. Predavateljice so zelo srčne, z veseljem pomagajo, svetujejo in te opogumljajo. Vse vsebine so ti vedno na voljo, zato te ni treba skrbeti, kadar kakšno informacijo pozabiš ali preslišiš. Predavanja so zasnovana zelo strukturirano in pregledno. Priporočava jo vsakemu staršu, ki želi najbolje za svojega otroka. Zagotovo vam ne bo žal!"

Pridružita se, možnost vpisa je samo dvakrat na leto.

