Hiša daril nagrajuje vsakogar! Oglejte si #VIDEO in nagrada je vaša

Ko nam uspe najti prava darila, si lahko oddahnemo. Najtežji del prazničnega obdobja je tako rekoč za nami, saj smo lahko ponosni, da smo uspešno opravili nakup daril. V upanju, da smo našli idealna darila za vse, ki bi jim radi poklonili pozornost in jim sporočili, koliko nam pomenijo, se lahko pripravimo na čudežni čas, ki prihaja.

Preden se začnemo veseliti trenutka, ko bodo naši obdarovanci odprli presenečenja, imamo še eno obveznost. Darila moramo lično zaviti, saj že z ovojnim papirjem, praznično dekoracijo in okrasnimi trakovi začnemo pripovedovati zgodbo o darilu. Zavedati se moramo, da je šele lepo zavito darilo pravi poklon, ki ga z veseljem podarimo.

Da bomo res ponosni na podobo svojih daril, smo za nasvet prosili strokovnjakinjo iz trgovine Hiša daril.

Predlogi za zavijanje

Zavijanje s trdo podlago.

Najprej si pripravimo podlago, ki je lahko iz kartona ali tanke lesene plošče, kot je lesomat.

Podlago nujno zavijemo v ustrezni ovojni papir.

Barva darilnega papirja se mora ujemati z darilom.

Darila lepo razporedimo po podlagi.

Na spodnji del darila prilepimo nekaj koščkov lepilnega traku, da z vročim lepilom ne bomo poškodovali embalaže darila.

Vroče lepilo nanesemo na spodnji del darila in ga pritrdimo na podlago.

V našem primeru smo kompletu za razvajanje dodali brisačko, ki smo jo samo položili ob škatlo na podlago.

Tudi brisačko lahko pritrdimo – z bucikami ali z okrasnimi trakovi.

Ko s trakovi lepo ovijemo darilo, na vrh pritrdimo še lepo pentljo.

Darilo lahko okrasimo še s kakšnim dekorativnim dodatkom.

Naše darilo smo okrasili s srčkom, ki smo ga z vročim lepilom pričvrstili na okrasni trak.

Zavijanje brez podlage

Podlaga ni primerna za vsa darila, ker so lepa že sama po sebi.

V našem primeru smo velikemu plišastemu medvedu dodali darilno nogavičko s čokolado.

Najpomembnejša je barvna usklajenost darila in dekoracije.

Dodamo samo še lepo pentljo in darilo je pripravljeno.

Darila lahko zavijemo tudi povsem hitro in preprosto, saj nismo vsi tako ustvarjalni, da bi zmogli iz vsakega darila narediti umetnino. Ena rešitev je sicer darilna vrečka, vendar se vrečkam poskušajmo čim bolj izogibati, saj gre za neizvirno rešitev v sili.

Uporabimo lahko navaden poštarski papir za zavijanje paketov, ki ga po svoje okrasimo in dodamo naravne okraske, kot so smrekove vejice, storžki in posušeno cvetje.

Poseben učinek lahko dosežemo z uporabo črnega papirja, na katerega lahko prosto rišemo z belo kredo. Vse skupaj fiksiramo tako, da popršimo z lakom za lase.

Z darilnim bonom lahko podarimo vse

Včasih nam kljub najboljšim namenom ne uspe najti pravega darila.

Takrat nam je v veliko pomoč lahko Hiša daril z izvrstno izbiro darilnih bonov številnih slovenskih ponudnikov. Z darilnim bonom lahko podarimo natanko to, kar si nekdo želi – razvajanje, doživetje, kulinarični dogodek, saj z darilnim bonom lahko podarimo vikend paket, adrenalinsko pustolovščino in darila za otroke.

Če nimamo idej, so darilni boni in presenečenja Hiše daril izvrstna izbira za obdarovanje – naj bo za rojstni dan, poroko, rojstvo, obletnico, božič ali kakšno drugo priložnost.

