Priljubljena trgovina končno tudi v Sloveniji

Svet igrač je čudežno kraljestvo, kjer domišljija ne pozna meja in vsaka igra postane posebno doživetje. V začetku avgusta je Ljubljana dobila novo takšno kraljestvo. Mednarodna trgovska veriga z izdelki vrhunske kakovosti je po Finski, Estoniji, Latviji, Litvi, Švedski, Gruziji in Uzbekistanu na svoj zemljevid po uspešnem odprtju prve trgovine v Celju in zdaj v Ljubljani zarisala še Slovenijo.

Vrata v svet domišljije, učenja in brezskrbnega otroštva

Igrače so ključni gradniki otrokovega razvoja in zabave. Zato je bilo odprtje priznane specializirane trgovine z igračami, XS Igrače, v ljubljanskem nakupovalnem središču Citypark v začetku avgusta dogodek, ki je prinesel svež veter v svet igrač.

XS Igrače, prepoznavne po svojih vrhunskih izdelkih, so svojo prisotnost že utrdile na Finskem, v Estoniji, Latviji, Litvi, na Švedskem, v Gruziji in Uzbekistanu. Po uspešnem odprtju prve trgovine v Celju so se odločili za širitev v prestolnico.

soboto, 26. 8., vas vabi na dogodek S priznano specializirano trgovino XS Igrače se je v Sloveniji začela nova doba igrač, ki združuje vrhunsko kakovost, številne globalne blagovne znamke in pravo mero zabave. Vvas vabi na dogodek Back To School v Ljubljani in Celju, ki bo otroško obarvan s številnimi akcijskimi ponudbami in zabavnimi aktivnostmi.

Vabljeni ste, da se skupaj z njimi potopite v čudoviti svet igrač, šolskih potrebščin, rolerjev, družabnih iger in pripomočkov za športne aktivnosti, ki jih ponujajo v nakupovalnih središčih Citycenter Celje in Citypark Ljubljana. V njihovi ponudbi boste našli izdelke številnih globalno priznanih blagovnih znamk, med katerimi najdemo Hasbro, Mattel, LEGO, MGA, Spin Master, Jazwares, Bruder, Moose, Schleich, TY in še mnoge druge. Poleg raznolike ponudbe igrač trgovina XS Igrače vključuje tudi pestro izbiro šolskih potrebščin in kakovostnih pripomočkov ter opremo za šolo.

Odprtje trgovine je nadaljevanje uspešne poti po Evropi

XS Igrače so postale sinonim za izdelke vrhunske kakovosti in široko paleto priznanih blagovnih znamk. Začetki verige segajo v leto 2004, ko so prvo trgovino odprli v Talinu. Od takrat so se razširili v več kot 50 trgovin po Evropi, osredotočajo pa se predvsem na igrače, ki temeljijo na priljubljenih licenčnih likih s televizije in spleta. Poleg tega imajo ekskluzivno linijo izdelkov XS Toys, ki je pravi raj za otroke in starše.

"Naša konkurenčna prednost je v visoki kakovosti opravljenega dela ter dolgoročno sodelovanje z našimi dobavitelji in naročniki. Nenehno spremljamo dinamičen trg igrač in ohranjamo odprte oči za nove priložnosti s svežimi in kreativnimi idejami za promocijo naših blagovnih znamk. Nenehno si prizadevamo izboljšati sebe, pri čemer ne pozabimo, da imamo privilegij delati za najboljše stranke na svetu – za otroke," poudarjajo pri podjetju Biblusi Group.

Velika zabava pred novim šolskim letom

V soboto, 26. avgusta, od 14. do 19. ure boste lahko sami doživeli to strast in predanost na dogodku Back To School.

Pripravite se na veliko zabavo pred začetkom novega šolskega leta, saj vas čakajo akcijske ponudbe izdelkov iz trgovine in pester zabavni program in številne aktivnosti. Z izdelki iz trgovine XS Igrače bo vrnitev v šolske klopi zabavna izkušnja. Pridružite se praznovanju pred novim šolskim letom in odkrijte, zakaj so postali sinonim za kakovost in veselje med otroki in starši po vsej Evropi.

