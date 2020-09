Ko zaboli ...

Razigrani, radovedni in polni želja po novem raziskovanju. To so naši otroci, ki se ob začetku šole še z večjim veseljem podajajo na nove pustolovščine. Naj bodo te tudi varne in zavarovane.

Ko se septembra otroci vrnejo v šole, imamo v mislih predvsem dvoje: nabavo šolskih potrebščin in pripravo otroka na šolske obveznosti.

V resnici pa vstop v šolo prinese še veliko več – veliko igre, brezskrbnega tekanja po igrišču in preizkušanja v različnih športnih disciplinah.

A kaj, ko je dinamično življenje najmlajših povezano tudi z marsikatero nezgodo. Ko se bo spotaknil ob klop v razredu in padel na glavo, ko bo med tekanjem po hodniku zgrešil stopnico in naredil nekaj prevalov do naslednjega nadstropja. Ali pa, ko bo na šolskem igrišču skušal posnemati svojega nogometnega junaka in med zabijanjem gola nesrečno padel na kolena. Tukaj so še plezala, hudi udarci žoge in da sploh ne omenjamo vožnje s kolesom ali skirojem.

"Gospa strašna" je na vsakem koraku

Ne zato, da bi vas prestrašili, dejstvo je, da nesreča resnično nikoli ne počiva in se lahko tudi v najbolj navidezno brezskrbnih in rutinskih okoliščinah zgodi neizogibno: padci, zvini, buške, podplutbe, praske in zlomi …

Naj bo šport zabava Ker so pri manjših nadobudnih športnikih poškodbe še kako prisotne in pogoste, predlagamo, da otroka naučite osnove varne vadbe: Ogrevanje in raztezanje: to je ključni del vsake vadbe, s čimer mišice in vezi ogrejemo in pripravimo na težjo aktivnost. Brez pretiravanja: postopnost v športu je ključnega pomena. Čeprav imamo včasih občutek, da imajo otroci neskončen vir energije, pa morajo tudi oni čez vse faze športnega udejstvovanja. Utrujenost vodi do napak, preobremenitev telesa pa lahko povzroči poškodbe. Športna oprema: ne glede na to, s kakšnim športom se bo ukvarjal vaš otrok, je pomembno, da poskrbite za ustrezno opremo, s katero mu boste zagotovili večjo varnost. Počitek: tako kot vadba sta pomembna tudi počitek in regeneracija. V to pa spada tudi ustrezen uravnotežen obrok.

In kako premagati strašno nesrečo, ki preži za vogalom?

Najprej tako, da otroka že od malih nog usmerjamo s pravilnimi napotki in preprečevalnimi ukrepi, ga opozarjamo na nevarnosti in ga učimo, kakšna so pravila igre tako v prometu in v šoli kot na igrišču in na treningu.

Preventivno in odgovorno ravnamo tudi tako, da znamo predvideti najrazličnejše nesrečne situacije in poskrbimo, da bomo nanje ustrezno pripravljeni – tudi s pomočjo ustreznega nezgodnega zavarovanja.





Ne samo pri športu, ampak pravzaprav na vsakem koraku lahko pride do nepredvidljivih dogodkov, ki lahko pripeljejo do poškodbe. Takrat je nujno, da imate na razpolago vse možnosti, da mu ponudite pomoč ter hitro in uspešno okrevanje. Takrat nezgodno zavarovanje Merkur Otroci odigra ključno vlogo.

Kaj je nezgodno in zdravstveno zavarovanje za otroke?

Merkur Otroci je otroško nezgodno in zdravstveno zavarovanje za hude bolezni, po katerem se lahko zavarujejo otroci od rojstva do 18. leta starosti.

Naj otroci uživajo v brezskrbni in radoživi mladosti. Za njihovo varnost lahko poskrbite s sklenitvijo nezgodnega zavarovanja Merkur Otroci. S sklenitvijo otroškega nezgodnega in zdravstvenega zavarovanja Merkur Otroci zavarovane osebe lažje premagajo trenutke, ko zaradi telesne poškodbe ali hude bolezni potrebujejo finančno oziroma zdravstveno pomoč.

Osebam, starim med 0 in 18 let, ki se želijo zavarovati pred nezgodami v prostem času in v šoli.

Osebam, ki želijo preprost način sklepanja paketnih zavarovanj z možnostjo individualne izbire kritij.

Osebam, ki se zavedajo pomena finančnega bremena v primeru trajne invalidnosti, hospitalizacije zaradi nezgode in bolezni, fizičnega ter psihološkega okrevanja po nezgodi ter s tem povezanih stroškov.

Otrokom do 14 leta starosti, ki želijo poleg nezgodnega zavarovanja imeti tudi možnost sklenitve zdravstvenega zavarovanja za primer hudih bolezni.

Kaj krije zavarovanje? Zavarovalno kritje se nanaša na sledeča osnovna kritja: • nezgodna smrt (od zavarovančevega 15. leta starosti dalje), • trajna invalidnost (progresija do 300 %), • zlom kosti, • bolnišnično nadomestilo – nezgoda, • bolnišnično nadomestilo – bolezen. Sklenitelji zavarovanja lahko osnovna kritja nadgradijo z dodatnimi (opcijskimi) kritji: • dnevno nadomestilo, • nezgodna renta (120 mesecev), • hude bolezni pri otrocih (za pristopne starosti od rojstva do 14. leta). Ob sklenitvi zavarovanja se lahko v vsakem starostnem razredu izbira med štirimi vnaprej pripravljenimi paketi – izberete paket po svojih potrebah. S sklenitvijo tega paketa imajo varnost pred nezgodami zagotovljeno predšolski otroci, osnovnošolci, dijaki in študentje – torej kakovostno zavarovalno kritje skozi celotno mladostno obdobje.

Več o nezgodnem zavarovanju Merkur Otroci si lahko preberete TUKAJ.

Še več: kritje za hude bolezni pri otrocih

Merkur Otroci omogoča zavarovanje tudi za kritje hujših bolezni, kot so rak, paraliza, meningitis, slepota, diabetes, epilepsija in drugo. Podrobnosti si lahko preberete tukaj.

Namenjeno je za otroke od rojstva do 14. leta starosti. Poleg nezgodnega zavarovanja je mogoče skleniti dodatno zdravstveno zavarovanje za primer hude bolezni.