Vozički in avtosedeži Cybex so osvojili znane starše po vsem svetu in se s svojim dizajnom popolno ujemajo s sodobnim življenjskim slogom

Oglasno sporočilo

Eleganca, dizajn, praktičnost, funkcionalnost in predvsem varnost so odlike te priljubljene blagovne znamke, ki jo urbani starši obožujejo. Dizajn in kakovost vozičkov in avtosedežev CYBEX so prepoznali številni znani starši, zato med slavnimi, ki uporabljajo izdelke znamke CYBEX, najdemo tudi Cardi B, Irino Shayk in Bradleyja Cooperja, Mindy Kaling, Anne Hathaway, Katy Perry, Gisele Bündchen, Karolino Kurkovo, Gwen Stefani in številne druge.

Ob varnosti vašega otroka, ki je na prvem mestu, znamka v ospredje postavlja eleganten dizajn vozička, enostavnost in praktičnost. Nagrajena nemška blagovna znamka CYBEX je globalna vodilna znamka na področju oblikovanja in proizvodnje avtosedežev, vozičkov in ostalih tehničnih izdelkov za otroke, ki poleg skrbi za varnost na milijone otrok po vsem svetu poenostavljajo življenje sodobnih staršev.

S svojimi izdelki postavljajo standarde v panogi in postajajo sopomenka za varnost, inovativnost, kakovost in sodoben življenjski slog. Avtosedeži, nahrbtniki za dojenčke, vozički in pohištvo z inovativnimi oblikovalskimi rešitvami predstavljajo temelj celotne kolekcije CYBEX. Prejeli so številne nagrade za varnost in oblikovanje, zaradi česar so že vrsto let prva izbira staršev po vsem svetu. Zdaj so odprli regionalno pisarno tudi na Hrvaškem.

Brezkompromisna varnost

CYBEX je od leta ustanovitve (2005) pa do danes postal sopomenka za varnost otrok v avtomobilu in je hkrati znamka, ki jo obožujejo sodobni starši po vsem svetu. Poslanstvo in vizija podjetja CYBEX je razviti ne samo najboljše in najvarnejše avtosedeže na svetu, temveč tudi oblikovati izdelke, ki popolno odražajo vsakdan sodobnega starševstva.

CYBEX je prvi na svetovni trg postavil avtosedež Anoris T z revolucionarno tehnologijo zračnih blazin. Z njim otroška vožnja postane prijetnejša, hkrati pa omogoča, da je otrok med vožnjo obrnjen naprej, zato lahko z njim zelo enostavno komunicirate prek vzvratnega ogledala. Sedež je oblikovan tako, da ščiti občutljivo glavico in vrat vašega otroka, otrok pa ima na voljo tudi dovolj prostora za noge, saj avtosedež raste skupaj z njim.

Zahvaljujoč integrirani tehnologiji zračnih blazin Anoris T omogoča kar 50 % več zaščite kot običajni avtosedeži. Po strogih merilih testiranja avtomobilske organizacije ADAC je Anoris T zadovoljil vse standarde, kot so varnost, enostavnost uporabe, ergonomija in kemična sestava materialov. Sedež se lahko z enim klikom montira v vaš avtomobil. Njegova trpežnost in kakovost bosta otroka spremljali skozi odraščanje. Primeren je za otroke, stare od 15 mesecev do šest let. Avtosedež Anoris T bo kmalu na voljo na Hrvaškem in v Sloveniji.

CYBEX – For all Tomorrow's People

Številne svetovno znane mame so prepoznale kakovost vozičkov CYBEX. Med številnimi sodelovanji izstopajo CYBEX by Karolina Kurkova Fashion Collection, CYBEX by Jeremy Scott Milano, CYBEX by DJ Khaled in številna druga.

CYBEX je edina blagovna znamka otroških izdelkov, ki poleg varnosti otroka skrbi tudi za potrebe sodobnih staršev. Ko se dojenček rodi, želijo starši še vedno izgledati lepo in paziti na podrobnosti, hkrati pa dopolniti svoj življenjski slog, ne da bi pri tem izgubili del lastne identitete. Zanje je zelo pomemben videz vozička, ki se mora po dizajnu, barvah in sodobnih vizualnih lastnostih ujemati z njihovim življenjskim slogom.

Izdelki CYBEX sledijo trendom in jih prilagodijo staršem, zato lahko v njihovi ponudbi najdete različne dodatke, brez katerih si aktivnega življenja sodobnih staršev ne bi mogli predstavljati. Če dizajnu dodamo popolno funkcionalnost, dobimo luksuzen voziček ePRIAM – prvi elektronski voziček, ki se prek aplikacije sam ziba, medtem ko lahko mama v miru spije kavo. Nahrbtniki Jeremy Scott Wings, ki so videti kot popoln usnjen telovnik, se na primer popolno ujemajo z maminimi kombinacijami oblačil.

Če je vaš življenjski slog aktiven in si zime ne znate predstavljati brez športov na snegu, vas bo navdušila izjemna mini zimska vreča Platinum winter footmuff. Hladno vreme zdaj ne more biti več izgovor, da dojenček ostane doma. Topla luksuzna zimska vreča lahko prenese temperature do minus 20 stopinj Celzija, kar je popolno za smučanje in druge zimske aktivnosti. S footmuffom bo Zeno skiing kit postal vaš najljubši pripomoček, brez katerega si ne boste znali predstavljati zimovanja.

Za vse aktivne starše, ki se ne želijo odreči aktivnostim na snegu, je to popolna rešitev, ki jo bodo oboževali tudi otroci. Zeno skiing kit je enostaven za rokovanje, vključuje dve teleskopski palici, pas, na katerega ju lahko pritrdite, ter dve smučki, da bo lahko vaš otrok brez težav užival z vami v športih na snegu. S sodobnimi in oblikovalskimi rešitvami se CYBEX tako prilagaja vsem sodobnim aktivnostim, da bi lahko neovirano uživali v starševstvu.

"V CYBEXU sanjamo o stvareh, ki še ne obstajajo, in se sprašujemo: 'ZAKAJ NE?'"

Nemška blagovna znamka CYBEX od leta 2005 razvija izdelke, ki olajšajo vsakdan staršem in otrokom ter poskrbijo za varnost in zadovoljstvo. Ustanovil ga je Martin Pos, vizionar in podjetnik z več kot 30 leti izkušenj v panogi izdelkov za dojenčke.

"Vsa ta leta se nenehno trudim iz na prvi pogled nemogočih idej ustvariti izdelke, ki so še kako smiselni. Nenehno iščem nove izzive in težim k napredku, moj cilj pa je delati na projektih, ki s svojimi varnostnimi in kakovostnimi lastnostmi postavljajo nove trende v panogi. Moje poslanstvo je vključiti sodoben dizajn, inovativno tehnologijo, visoko funkcionalnost in varnost v vse izdelke. Naša strategija je prav tako zasnovana na trajnosti ter filozofiji, da varnost ne sme biti luksuz, dostopen samo posameznikom," je povedal Martin Pos, ustanovitelj in generalni direktor podjetja CYBEX.

"CYBEX je zahvaljujoč našim partnerjem že od nekdaj prisoten v regiji kot ena od vodilnih blagovnih znamk otroške opreme. Izjemno smo ponosni, da se lahko z odpiranjem pisarn na Hrvaškem približamo potrebam in željam naših zvestih in vseh bodočih staršev. Kupci na Hrvaškem (v Sloveniji) sledijo svetovnim trendom in modi, želijo izgledati dobro in ohranjati življenjski slog, ki jim ga CYBEX lahko zagotavlja od otrokovega rojstva. Glede na vse nove izdelke, ki vstopajo na trg, je zanimanje za naše izdelke resnično ogromno, kar nas močno veseli." je povedala Selma Busovača, generalna direktorica za Balkan.

Na uradnem spletnem mestu CYBEX lahko najdete prodajna mesta podjetja CYBEX.





Naročnik oglasnega sporočila je ALERT D. O. O.