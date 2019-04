V Mariboru se odpira prva trgovina XYZ, rezervirana samo za moške

Oglasno sporočilo

XYZ Fashion Store v Mariboru bo tokrat posvetil posebno pozornost moški modi. Trgovina XYZ, ki se jutri odpira v pritličju nakupovalnega središča Europark, bo ponujala skrbno izbrane kose svetovno priznanih modnih znamk, tokrat izključno v moški izvedbi. Za to bodo poskrbele blagovne znamke, kot so Boss, Diesel, Armani Exchange, Antony Morato, Hugo, Emporio Armani in druge.

XYZ se spozna na moško modo, zato bodo v trgovini XYZ na voljo skrbno izbrani kosi, namenjeni vsem okusom: tako moškim, ki obožujejo modo in iščejo posebne trendsetterske modne kose, tistim, katerih slog je bolj eleganten, kot moškim, katerih stil je bolj ležeren in ki iščejo kose za popoln videz od jutra do večera.

Nova trgovina XYZ Fashion Store odpira svoja vrata že jutri, 19. aprila 2019, v trgovskem centru Europark v Mariboru, zato vabimo vse ljubitelje mode, da del tega prazničnega konca tedna namenijo tudi svojemu stilu in obiščejo novo modno pridobitev mesta.

Naročnik oglasne vsebine je Sportina.