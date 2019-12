Top 5 modrčkov za decembrsko zabavo

Oglasno sporočilo

Ste tudi vi eni tistih, ki se odpravljate na novoletno zabavo in ne veste, kaj obleči? Naj vam zaupamo skrivnost – ni pomembno, kaj boste oblekli, odlično boste izgledali, če se boste tako tudi počutili. In vse se začne pri perilu. Kaj je torej top 5 modrčkov , ki vam letos zagotavljajo nepozabno zabavo?

1. BRALETTE

Modni hit številka 1 ta hip. Izberite ga, če želite izstopati in pokazati, da ste vedno na tekočem z modnimi trendi.

Lahkotna modna poslastica – izberite svojo barvo.

2. ČIPKA – NA HRBTU

Če se želite počutiti še bolj samozavestno in drugačno, morda pa nekaj kože celo pokazati svojim žurerskim sotrpinom, izberite modrček, ki ima zapeljiv čipkast zadnji del. Drzno in seksi.

Si upate pokazati perilo?

3. PUSH UP

Še vedno modrček, ki zmaga pri izbiri za zabave. Globlji dekolteji, bolj drzne obleke, izrezane majice – in želja, da izgledamo kar najbolje. Push up modrček bo dvignil vaše prsi in samozavest.

Da se s push up modrčkom počutimo privlačnejše, so pokazale tudi raziskave.

4. BREZ NARAMNIC

Če imate obleko oziroma majico brez naramnic, potrebujete tudi takšen modrček. In če nima vidnih šivov, še toliko bolje.

Izbiro modrčka uskladite z majico ali obleko, da se boste res počutili odlično.

5. RDEČA

Če iščete outfit za silvestrovo, potem ne pozabite na rdečo – menda rdeče perilo na zadnji večer v letu prinaša srečo. Ne škodi, če poskusite, kajne?

Rdeče perilo za srečo – ga že imate?

