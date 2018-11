To so bunde in jakne, ki jih bomo nosili to sezono

Ko temperature padajo in zapiha oster novembrski veter, je lahko sprehod po mestu pravi izziv. Zato je pomembno, da si zagotovite, da bodo vsa vaša pohajkovanja brezskrbna, udobna in nadvse trendovska.

Kakšni so trendi letošnje jeseni?

To sezono so spet v ospredju zemeljske barve in bunde vseh krojev in dolžin.To so barve, ki jih lahko z lahkoto kombinirate z najrazličnejšimi oblačili – od bolj športnih za prosti čas pa tudi do bolj poslovnih stajlingov.

Ženske so lahko povsem v stilu s kratkimi jaknami, ki segajo do pasu, za bolj hladne dni pa vsekakor priporočamo daljše jakne, ki bodo pokrile tudi del stegen.

Moški naj izberejo krajše različice jaken, ki jih lahko kombinirajo tudi z elegantnejšimi oblekami. Bistvo mode te sezone sta udobje in vsestranska uporabnost.

Letos se vračajo tako imenovane prešite jakne, ki imajo najrazličnejše všitke in tako popestrijo vaše zimske outfite.

Izberite telirane kroje bund, ki bodo poudarili vaše obline in hkrati zožili vašo silhueto. Svetlejšo barvo bund lahko kombinirate s hlačami v podobnih odtenkih, zelo trendovske so tudi hlače iz svetlečih materialov ali celo krila iz tila. Tople bunde so absolutni "must have" letošnje sezone, kombinirate jih lahko s supergami ali z modnimi gležnjarji in škornji. Želite izvedeti več? Preverite pestro izbiro jaken in bund v trgovinah MANA.

Džins je nedvomno najbolj trendovski modni kos tudi letošnje sezone. Oblecite ga skupaj s kakšnim debelim puloverjem in udobnimi gležnjarji z debelim podplatom. Jakna naj bo dovolj široka in topla – da jo boste lahko oblekli tako nad suknjič kot nad debelejši pulover. Ne pozabite: pletenine so veliki povratniki zadnjih dveh sezon – tudi pri moških! Prav tako barvast đzins, ki v temnejših odtenkih deluje bolj elegantno. Želite izvedeti več? Preverite pestro izbiro jaken in bund v trgovinah MANA.

Bunde so obvezen kos otroške garderobe, saj so tople in hkrati udobne, tako da omogočajo brezskrbno tekanje in plezanje po zunanjih igralih tudi sredi zime.

Izberite barvo, ki je vašemu otroku najbolj všeč, in takšno, ki jo boste lahko spretno kombinirali tudi s celotno garderobo.

Naj vas na splošno pri izbiri oblačil za vašega otroka vodi misel, da izberete takšna, v katerih se bo počutil udobno. Zato ne podlegajte modnim smernicam za vsako ceno, preverite kakovost materialov, ki naj bodo čim bolj naravni.

Izberite oblačila, za katera veste, da jih boste zlahka oprali in polikali in da bodo prijazna do občutljive kože vaših otrok.

Poiščite oblačila za vaše otroke v trgovini MANA.