To je najbolj udobno in trendi oblačilo ta hip

Oglasno sporočilo

Trenirke že kar nekaj časa več ne nosimo samo v domači dnevni sobi, ampak jih vse pogosteje kombiniramo v modne stajlinge, ki jih nosimo izven zavetja našega doma. Takšne modne trenirke se od navadnih razlikujejo po zanimivih detajlih, kot so stranske črte, ali tkanini, iz katere so izdelane. Najbolj prijetna je žamet, ki že nekaj časa kraljuje na modni sceni in po novem krasi tudi trenirke. Udobni žamet trenirki doda pridih elegance in glamurja.

Blogerka Zalabell v žametni trenirki Etiketa Shop.

Po napornem tednu se najbolj prileže poležavanje na kavču ob skodelici vroče kave in branju knjige ali gledanju najljubše serije v udobnih oblačilih. Kaj pa, če te med brezskrbnim lenarjenjem na hitro v mesto na kavico povabi prijateljica?

Iz domačega kavča na jogo, potem pa v mesto na kavo - ali obratno!

Ker žametna trenirka deluje resnično šik, žlahtna tkanina pa ji doda glamuroznost in lesk, se boš v njej počutila urejeno in udobno tudi, če boš skočila iz stanovanja po opravkih ali na kavico s prijateljico. Modne gurujke, zvezdnice in blogerke pa so stopile še korak dlje. Če smo trenirke do sedaj nosili le za štirimi stenami ali jih oblekli za šport, jih lahko zdaj pogumno kombiniraš tudi s petkami in tako zakorakaš po mestu! Si upaš? ;)

Črna žametna trenirka, 39,99 € Roza žametna trenirka, 39,99 € Rdeča trenirka s črtami, 34,99 €

