Teja Perjet: s kruhom in majonezo do bolj napete kože

Čeprav ne verjame v čudežne rešitve za hitro hujšanje, je sprejela izziv in preizkusila delovanje kreme Intheline, ki je navdušila več tisoč uporabnic in uporabnikov po vsem svetu.

"Glede na to, da sem že v svoji mladosti preizkusila različne kreme in ni bilo pravega učinka, sem bila na začetku malo skeptična," iskreno pove Teja Perjet oziroma @coolmamacitaa, ki na svojem profilu na Instagramu izstopa ravno zaradi svoje neposrednosti in spontanosti. Prepričali so jo tudi njeni sledilci, ki so o kremi povedali veliko dobrega. "Glede na prejšnje izkušnje s kremami sem najprej mislila, da zagotovo ne bo nič, ampak glede na odziv, ki sem ga dobila na začetku, sem si rekla, da bom poskusila."

In test je bil res pristen. Teja ni izbrala nobenih bližnjic, ostala je pri svojem življenjskem slogu, ki ni preveč vzoren, kot pravi sama. Na ta način je dejansko preverila pravi učinek kreme na svojem telesu.

"Rekla sem si, da če že grem v to, grem zares. Nikoli ne spreminjam svojega načina življenja, ker ga fizično v prehrani ne morem, tudi šport mi nekako ne gre, tako da tudi pila nisem nič več, kar je najmanj, kar bi lahko spremenila, že zaradi sebe. Pravzaprav sem dodala še več hrane in še več 'junka' kot ponavadi. Tukaj sem bila res kot kakšen poskusni zajček."

Teja ne mara diet in zagotavlja, da je vsakič, ko se je lotila spremembe življenjskega sloga z drugačnimi smernicami prehranjevanja, dosegla nasprotni učinek. "Vsako telo je drugačno in vsi potrebujemo nekaj drugega. Meni, na primer, zjutraj zelo ustreza francoska štruca z majonezo. Vse to se mi v resnici zdi zelo povezano s stresom in našo podzavestjo. Trenutno sem v obdobju, ko se zelo dobro počutim v svoji koži."

Rezultati po treh tednih

Teja po naravi ni preveč potrpežljiva, saj pričakuje rezultate, ki so vidni takoj. Že po nekaj dneh je nezadovoljno opazovala spremembe, ki jih ni bilo. "Na začetku se ni zgodilo nič oziroma se mi je zdelo, da imam celulita še več. Tudi ko sem se namazala, nisem nič občutila. Ponavadi začne pri teh kremah koža žareti, peče." Jo je pa po drugi strani navdušila tekstura same kreme: "Krema se takoj vpije v kožo, kar mi je res všeč, ker po nanosu nimaš mastne kože in se tako ne prijema na oblačila."

Po treh tednih pa se je vendarle zgodila prelomnica: "Kar naenkrat sem začutila pekoči občutek v nogah in od takrat opažam, da se je nekaj spremenilo. Ko se mažem, ob vsakem nanosu čutim, da se nekaj dogaja. Celulit se je začel manjšati, koža je bolj napeta in mehka kot dojenčkova ritka."

Trdovratni celulit, ki ga ima na zunanji strani stegen, sicer še ni izginil, se je pa znebila tistega manjšega na zadnjici. Tudi koža je bolj napeta, in čeprav napredka ni merila v centimetrih, čuti razliko, ko obleče hlače, ki zdaj nekoliko bolj plešejo na njenem telesu.

"Izdelek priporočam predvsem tistim, ki že tako ogromno denarja zapravljajo za različne kreme, ker je ta zagotovo ena boljših. Pa seveda tudi vsem tistim, ki imajo željo vsaj malo spremeniti svoj življenjski slog, saj je uporaba te kreme lahko dober začetek – da bodo več pili, malo več migali in se bolj zdravo prehranjevali."

Kaj je pravzaprav krema Intheline Slimming Serum?

Intheline Slimming Serum je 100-odstotno naravna krema za oblikovanje postave, izdelana v Sloveniji in dermatološko testirana, da jo koža dobro prenaša. Pri njeni izdelavi so sodelovali farmacevti in strokovnjaki s področja lepotne kirurgije.

Glavna aktivna sestavina kreme Intheline je 2,5-odstotna gliciretinska kislina (izvleček golostebelnega korena), ki dokazano raztaplja podkožne maščobe. Aktivna sestavina v kremi znižuje tudi ravni hormona kortizola, ki je glavni krivec za nabiranje odvečnih maščobnih zalog v podkožju, in s tem ob redni uporabi tudi preprečuje njihovo nalaganje. Njeno učinkovitost so potrdili tudi z neodvisno znanstveno raziskavo, izvedeno na univerzi v Padovi.

Druge sestavine, kot so rožni koren, izvlečki citrusov ter olja sončnic in cipres, pa delujejo podporno, za bolj gladko in napeto kožo brez celulita.

Kako deluje?

Krema Intheline Slimming Serum vam bo pomagala zmanjšati obseg stegen, bokov, zadnjice in trebuha, prve učinke pa boste začeli opažati že po treh tednih – koža bo bolj čvrsta, bolj mehka, celulit bo počasi izginjal. Hkrati ima krema še en poseben učinek – preprečuje nalaganje maščobnih oblog.

Krema Intheline deluje lokalno na podkožne maščobe, tako da z vsakim nanosom prodre v podkožje, kjer se nalagajo maščobne obloge, in pospešuje njihovo razgradnjo.

Kremo dvakrat dnevno s krožnimi gibi vtrete v čisto kožo na predelu pasu, bokov, stegen in zadnjice. Priporočljivo je, da kremo nanesete takoj po prhanju, ko je koža najbolj vpojna. S krožnim nanosom pospešite cirkulacijo v koži, s čimer poskrbite, da sestavine laže prodrejo do maščobnih celic. Takšna masaža ima tudi razstrupljevalni in protistresni učinek.

Krema Intheline je prepričala na tisoče zadovoljnih uporabnic po vsem svetu, med katerimi najdemo tudi številne znane Slovenke, kot so mis Universe Anamarija Avbelj in Emina Ekić, manekenke Daša Podržaj, Particia Peklar in Tjaša Kokalj Jerala ter Anja Jenko, Karin Škufca, Danica Lovenjak, Manja Plešnar in Eva Pakiž.