Te čevlje moškim priporoča znana slovenska blogerka

V čem bomo v hladnejšem delu leta najbolj trendovski, smo preverili z Ajdo Sitar, eno izmed najbolj priljubljenih in vodilnih modnih blogerk na sončni strani Alp, ki svoje sledilce ter bralce razveseljuje s kombinacijo modnih, potovalnih in lepotnih vsebin.

Čevlji imajo v življenju Ajde Sitar prav posebno vlogo. Pravi, da lahko slaba izbira obutve uniči še tako dobro izbiro oblačil, po drugi strani pa lahko dobra izbira ves videz dvigne na višjo raven. Ker je njen vsakdan poln obveznosti, pri katerih je njen pogosti spremljevalec po mestu kolo, in ker prav tako veliko potuje, pri čevljih in obutvi najbolj ceni udobje.

Vse oči so uprte v čevlje

V njeni omari lahko najdemo številne kose iz Deichmannove kolekcije obutve, ta tudi to sezono jesen/zima 2018 stavi na modele, ki privlačijo poglede. Pri nežnejšem spolu so letos v ospredju dekoracija in masivni podplati. Zaponke, zakovice, biserčki, vezenine, verige – moto se glasi: Vse oči so uprte v čevlje.

Glavni trend trenutne modne obutve so poudarjeni in široki podplati, zaradi katerih so zlasti superge pravi modni hit. Pa tudi škornji so zaradi opaznih podplatov modno zaželeni.

moški? V enem izmed prejšnjih prispevkov smo že pisali, v čem bodo to jesen in zimo zažigale ženske, pokukali smo v Ajdino omaro ter raziskali, v čem boste blestele v elegantnih opravah ob koncu letošnjega leta. Kaj pa

Deichmannova kolekcija jesen/zima za moške je sestavljena iz pestre kombinacije športnih gležnjarjev, robustnejših nizkih čevljev in elegantnih modelov na vezalke v umirjenih barvah.

Gležnjarji chelsea oblekam dodajo sproščeno noto, pri kavbojkah pa sproščenost samo še poudarijo. Tudi pohodniških visokih čevljev v moški modni obutvi ne moremo odmisliti, kombiniramo jih lahko z različnimi vsakdanjimi videzi. V mrzlih zimskih dneh bodo usnjeni gležnjarji z mehko krzneno podlogo popoln spremljevalec v uricah na prostem.

Poslovni videz dopolnimo z elegantnimi usnjenimi čevlji na vezalke v barvi konjaka ali črni barvi. Tudi športni modeli ostajajo bistveni sestavni del kolekcije, letos so v dveh odtenkih, z napisi ali opaznimi neonskimi dodatki. Kateri kosi moške obutve pa so to jesen in zimo všeč Ajdi Sitar?

Nekdanja mis športa, diplomirana pravnica, voditeljica in še kaj bi se našlo z vsako svojo besedo, znanjem, izkušnjami ter preudarnostjo zlahka prepriča ter da vedeti, da res obvlada to, kar počne.

"Za jesensko in zimsko obutev bi najprej izbrala superge s širokim podplatom, ki ostanejo od poznega poletja. Potem so tu klasični nizki čevlji, model oxford – eleganten čevelj, ki je običajno tanek in ni tako primeren za nizke temperature. Čevelj je uporaben predvsem za prehodno obdobje in za vsakodnevne priložnosti. Dobiti jih je mogoče v več različicah, zraven pa se podajo tako široke kot tiste bolj oprijete hlače. Še posebej priljubljen je model chelsea, to so čevlji, ki segajo malo nad gležnje. Ti čevlji so resnično večna klasika za moške in za ta čas leta idealna obutev. Omeniti je treba še tako imenovane piščančke in škornje, torej čevlje za tiste bolj hladne dni, ki ne bodo premočili in bodo primerni tudi takrat, ko sneži," pravi Ajda Sitar.

Pomislimo, kako jih kombinirati

"Mislim, da imajo moški lažjo nalogo, če se želijo obuti trendovsko, saj s tremi ali štirimi pari obutve pokrijejo skoraj vse. Pa tudi med visoko ali nizko peto se jim ni treba odločati (smeh, op. p.). Ni pomembno, da je moški oblečen ali obut po zadnjih trendih, temveč, da je urejen, kar lahko doseže tudi s klasičnimi kosi, ki so moderni že nekaj let. Dobro pa je, da gredo včasih tudi malce iz cone udobja ter da poskusijo tudi malce drugačne in raznolike modele. Menim, da so moški za kakovostne, klasične kose pripravljeni odšteti več denarja kot ženske. To verjetno izhaja tudi iz tega, da imajo večinoma v omari manj kosov obutve. Pa tudi težje se poslovijo od njih (smeh, op. p.), saj jih poskušajo izrabiti povsem do konca. Pri moških sicer tudi pogosto opažam, da kupujejo čevlje, ne da bi pred tem pomislili, s čim jih bodo kombinirali. Jasno je, da je pri nakupu zanje najpomembnejše udobje, a pogosto malce pozabijo na barve. To je po svoje tudi razumljivo, saj na splošno temu namenijo manj svojega časa in truda," razloži Ajda Sitar in doda, da so po njenem mnenju slovenski moški zadovoljivo modno ozaveščeni.

#3

Preberite tudi: