Sončna očala, ki jih bodo letos nosili čisto vsi: preverite najnovejšo kolekcijo

Vsi modno ozaveščeni uporabniki očal morajo imeti v svoji zbirki primerna očala za vsako priložnost in za vsak stajling. Poleti pa imajo sončna očala še dodatno funkcijo poleg modne – ščitijo naše oči pred nevarnimi sončnimi žarki, ki lahko močno poškodujejo naše oči. Tudi oči moramo ustrezno zaščititi, kar lahko naredimo zelo elegantno in modno.

Vsako leto t. i. trendsetterji določijo neke oblike in okvirje, ki veljajo za modno uspešnico posamezne sezone, a kljub temu naj bo prvi dejavnik, ki nam pomaga izbrati prava očala, oblika obraza in kaj naj pristaja. Ne glede na to, ali imamo radi elegantne okvirje, izstopajoče debele okvirje, mačje ali metuljaste oblike očal ali celo pravokotna očala, "lennonke" ali retro modele, moramo upoštevati obliko obraza in barvo naše polti ter pričesko.

Za začetek naredite en selfi in določite obliko svojega obraza.

Bolj oglati obrazi imajo močno čeljust in široko čelo. Ostrine obraznih linij lahko ublažimo z okroglimi ali ovalnimi okvirji. Lahko se odločimo za obliko pilotskih očal, druga možnost so tudi mačja očala tiste, ki imate radi ta retro videz.

Oglati obrazi:

Fotografija 1: Ray Ban, Ghetaldus optika; fotografija 2: Guess, Ghetaldus optika

Ljudje z ovalnimi obrazi imajo največ možnosti izbire sončnih očal. Pristajajo jim tako okrogli kot kvadratni okvirji, ki morajo uokvirjati najširši del obraza.

Ovalni obrazi:

Fotografija 1: Carerra, Ghetaldus optika; fotografija 2: Max Mara, Ghetaldus optika

Najboljša izbira za osebe z okroglimi obrazi so pravokotni in kvadratni okvirji. Bolje bo, če izberemo okvirje, ki so nekoliko širši od obraza, tako da ustvarimo boljše razmerje obraznih potez, da so videti nekoliko vitkejše in daljše.

Okrogli obrazi:

Fotografija 1: Jimmy Choo, Ghetaldus optika; fotografija 2: Ray Ban, Ghetaldus optika

Obrazi srčastih oblik imajo širše čelo in ožjo brado. Najbolje se jim podajo pravokotni ali ovalni okvirji, ki so na vrhu širši – to so pilotska očala in mačje oblike okvirjev, ki nekoliko razširijo spodnji del obraza.

Isabel Marant, Ghetaldus optika Foto: Ghetaldus

Polaroid, Ghetaldus optika Foto: Ghetaldus

Pravokotni obraz ima širše ličnice in jih najbolj dopolnijo okrogli ali ovalni okvirji ali slogi z ukrivljenimi, mehkimi robovi, ki ustvarjajo vizualno ravnovesje.

Missoni, Ghetaldus optika Foto: Ghetaldus

Carolina Herrera, Ghetaldus optika Foto: Ghetaldus

Obstajajo tudi obrazi diamante oblike, ki so večinoma daljši, imajo široke ličnice ter ožje čeljusti in čelo. Zanje so idealna ovalna sončna očala.

Carolina Herrera, Ghetaldus optika Foto: Ghetaldus

Tom Ford, Ghetaldus optika Foto: Ghetaldus

Ko izbiramo sončna očala, upoštevajmo velikost obraza in pri preizkušanju pravih okvirjev naredimo kakšen dodaten gib z glavo, da vidimo, ali se držijo nosa, tako da bomo brez skrbi uživali v poletnih dejavnostih na prostem.

Ghetaldus: ime, ki zagotavlja kakovost in strokovnost

Široka ponudba sončnih očal

Loewe

Očala iz kolekcije Carolina Herrera lahko poživijo naš stajling s kristali Swarovski in z zanimivimi detajli, ki poskrbijo za razkošen videz. Na voljo so s pravokotnimi, metuljastimi in mačjimi okvirji.

Sončna očala Jimmy Choo so sinonim za drzen in prefinjen slog. Na voljo so v štirih oblikah, tudi z bleščicami.

Nekaj posebnega so očala Loewe, ki tokrat presenečajo z velikim valovitim okvirjem v beli barvi z monogramom Loewe. Z njimi boste pritegnili številne poglede.

Model Polaroid

Za ljubitelje rock glamurja je idealna izbira model z imenom Celine, bolj sproščene modele z barvitimi okvirji in stekli pa najdemo pod znamko Polaroid, ki obljublja udobje in razigranost.

Celine

Pregled, ki ga moramo dodati na svoj koledar

Foto: Ghetaldus

Tako kot vsako leto opravimo pregled pri zobozdravniku ali pri drugih specialistih, moramo v svoj koledar vsaki dve leti vpisati tudi redno kontrolo vida, saj nikoli ne smemo pozabiti na zdravje svojih oči. Skrb za oči je prav tako pomembna kot skrb za preostale dele telesa.

Več kot 50 odstotkov primerov, kjer je prišlo do izgube vida, bi bilo namreč mogoče preprečiti, zato so pregledi vida neprecenljivi, saj se z njimi izognemo nekaterim resnim zdravstvenim stanjem.

Redni pregledi vida so zelo pomembni, ker korekcija vida lahko izboljša kakovost življenja. Z rednimi pregledi hitreje odkrijemo določene očesne bolezni, kot so siva mrena, glavkom in starostna degeneracija rumene pege, ki lahko povzročijo tudi izgubo vida.

Naše oči so zelo obremenjene zaradi obilice časa, ki ga preživimo pred različnimi zasloni, ki slabo vplivajo na očesno zdravje. Ko zvečer tarnamo zaradi suhih ali pekočih oči in ko si pred spanjem komaj še lahko privoščimo nekaj minut večernega branja knjige, smo lahko prepričani – čez dan smo preobremenili svoje oči in čas je, da se naročimo na kontrolo vida. Če bomo imeli dovolj sreče, nam bo optometrist predpisal le vlažilne kapljice za oči, a veliko ljudem to ne bo zadostovalo.

Optometrist bo določil, ali potrebujemo kakšne pripomočke za izboljšanje ostrine vida, oziroma nas bo napotil na nadaljnje preiskave k zdravniku oftalmologu, ki je specializiran za očesne bolezni.

Sodobna tehnologija, ki jo uporabljajo v Ghetaldus Optiki , omogoča, da optometrist kontrolo vida izvede hitro in preprosto, predvsem pa zelo zanesljivo.

Brezplačna kontrola vida – od meritve dioptrije do izdelave dioptrijskih očal

Foto: Thinkstock

Naročite se na brezplačno kontrolo vida, ki vključuje pregled vida, torej ostrine vida, izvaja pa ga optometrist, ki določa refrakcijske napake očesa, ergonomijo vida in predpisuje nujne pripomočke za njihovo odpravo. Z merjenjem ostrine vida določimo ukrepe za odpravo kratkovidnosti, daljnovidnosti in astigmatizma. Optometrist je usposobljen tudi za prepoznavanje anomalij vidnega sistema in svetuje pri uporabi vseh pripomočkov za korekcijo ostrine vida.

Na srečo so tudi korekcijska očala lahko videti moderno, in ker imajo v Ghetaldus Optiki tako veliko izbiro, si z lahkoto izberemo dioptrijska očala, ki bodo poudarila najlepše poteze našega obraza. Ghetaldusovi optiki in stilisti nam bodo pomagali izbrati prava stekla in dioptrijske okvirje, tako da bomo iz optike zakorakali popolnoma samozavestni in z brezhibnim vidom.

Najprej vas čaka strokovni pregled, ki je pri Ghetaldusu brezplačen, nato pa sledi izbira okvirja, ki bo ustrezal vaši osebnosti, značaju in osebnemu slogu. Na voljo je velika izbira modelov, optika Ghetaldus pa strankam ponuja tudi nekaj ugodnosti. Ena od zelo zanimivih akcij, ki poteka do 31. maja, je akcija 1+1.

