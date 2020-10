Slovensko podjetje doseglo preboj na področju naravnih zobnih krem

Oglasno sporočilo

Kljub temu da kupci že lahko izbiramo med pestro ponudbo tako imenovanih "črnih zobnih krem" z aktiviranim ogljem, je nov naravni izdelek mladega slovenskega podjetja Karbonoir na področju naravnih zobnih krem in beljenja zob povzročil pravi bum.

Stranke so te mlade podjetnike z naročili zasule že prvi dan po objavi izdelka na spletni strani, največji slovenski trgovci pa so svoja velika naročila oddali takoj, ko so prejeli in preizkusili vzorčni kos njihove zobne kreme.

Kakšen predor je uspel mladi ekipi navdušencev za naravno kozmetiko in zakaj njihova zobna krema že navdušuje uporabnike po Sloveniji, si preberite v nadaljevanju.

So beli zobje res samo za izjemno premožne?

Kdo si ne bi želel lepega nasmeha in zdravih zob ter dlesni doseči na naraven način?

Nihče noče rumenkastih zob, obarvanih od kave, čaja, vina, cigaret ali drugih stvari, ki si jih privoščimo, čeprav se zavedamo, da bodo neprijetne posledice vidne na našem nasmehu.

Vsak bi torej raje imel sijoč, bel nasmeh, vendar pa za to ne bi želel zapraviti celega premoženja – efektivni tretmaji beljenja zob nas namreč lahko stanejo tudi nekaj sto evrov mesečno.

Vedno pa se znajdemo tudi v dilemi: "Je zame boljše naravno ali učinkovito? Naj se odrečem belim zobem ali škodljivim umetnim snovem?"

Z dilemami in težavami se ljudje ukvarjamo vsakodnevno, in nič čudnega ni, da je rešitev za bolj bele zobe dalo veliko ponudnikov.

Ena od teh je rešitev, ki je tako naravna kot cenovno dostopna - aktivirano oglje.

Varen, naraven, enostaven in cenovno dostopen način beljenja zob

Verjetno ti za to ni mar, če se za tvojimi ustnicami že zdaj skriva snežno bel nasmeh, s katerim brez težav očaraš vsako ali vsakega.

Tiste, ki te sreče nimamo, pa nas bo zagotovo razveselil en poseben "črni biser v prahu".

Med telesu, okolju in zobem najbolj prijaznimi naravnimi sredstvi, ki dejansko delujejo, še posebej izstopa aktivirano oglje – fino mleti črn prah, ki se od navadnega oglja razlikuje po svojih neverjetnih sposobnostih absorpcije težkih kovin in raznih toksinov ter nečistoč.

Vse bolj se na trgu pojavljajo tudi tako imenovane črne zobne kreme – zobne kreme z dodanim aktiviranim ogljem.

Toda zakaj potem te zobne kreme enostavno ne delujejo?

Zobna krema z aktiviranim ogljem brez aktiviranega oglja

Za rešitev te uganke se moramo zavedati zgolj dveh preprostih dejstev.

Prvič: kvalitetno aktivirano oglje ni poceni.

Drugič: črno barvilo je poceni.

Hitro torej pridemo do ugotovitve, da večina "črnih zobnih krem" ne izpolnjuje svojih "obljub", ker v njih namesto kvalitetnega aktiviranega oglja najdemo le črno barvilo, ki zobni kremi sicer da barvo aktiviranega oglja, ne pa tudi njegovih absorptivnih lastnosti.

Te hitre "rešitve" ima večina komercialnih črnih zobnih krem - v njih je aktiviranega oglja le za vzorec (krepko manj kot 1 %).

Pri tem seveda "ta kratko" potegnejo kupci, ki pa se tega niti ne zavedajo, saj večina proizvajalcev črnih krem odstotka aktiviranega oglja sploh nikoli ne izda.

Poleg tega pa na razvojnem področju obstaja še ena težava: v zobno kremo je namreč precej zahtevno dodati večje količine oglja, ne da bi uničili strukturo kreme.

Ali je lahko aktivirano oglje škodljivo za mojo sklenino? Tako kot je ugotovilo britansko združenje zobozdravnikov, je aktivirano oglje dejansko lahko škodljivo – vendar le, ko gre za vprašljivo ali naravnost absurdno kvaliteto. Običajno gre za izdelke kitajskega izvora, katerih "kvaliteto" odraža tudi nizka cena. Težave, ki jih opisujejo, izhajajo predvsem iz dejstva, da je oglje pridobljeno iz bambusa ali izdelano po dvomljivih postopkih. Takšni produkti brez vsakršnjih certifikatov mečejo slabo luč na celotno uporabo oglja v kozmetiki. Oglje, pridobljeno iz kokosovih lupin, je bistveno nežnejše – testi in raziskave ugotavljajo, da ima takšno oglje celo manjšo stopnjo agresivnosti do sklenine kot običajne zobne kreme. Pri Karbonoirju imajo poleg analize velikosti delcev pridobljen tudi varnostni certifikat, ki potrjuje, da bi bilo njihovo oglje ustrezno celo v prehrani.

SLOVENSKI PREBOJ: rešitev težav s strukturo, učinkovitostjo in obstojnostjo črnih zobnih krem

V mladem slovenskem podjetju Karbonoir so poznani po tem, da se pri razvoju kozmetičnih izdelkov vedno odločijo za naravne sestavine najvišje kvalitete. Poznani pa so tudi kot "kralji aktiviranega oglja" - na tej sestavini so namreč osnovani vsi njihovi izdelki, zato so tudi pri njihovem najnovejšem izdelku dobro vedeli, kako se "stvari streže".

Kot pričakovano niso iskali bližnjic.

Namesto zanemarljivih količin oglja ali hitre rešitve s črnim barvilom so se odločili za skoraj eno leto intenzivnega raziskovanja in proučevanja primernih spremnih aktivnih ter blagodejnih sestavin za naravno zobno kremo, v katero so seveda želeli dodati konkreten delež finega aktiviranega oglja.

In to jim je tudi uspelo.

Tukaj je: pristno črna naravna zobna krema.

Vanjo so namreč dodali neverjetnih 5 odstotkov aktiviranega oglja – med sestavinami črne zobne kreme Karbonoir ga boste našli že na šestem mestu, medtem ko je pri večini črnih zobnih krem na skoraj zadnjem mestu (kar pomeni, da oglja vsebujejo manj kot 1 odstotek).

Tu gre za preboj na področju naravnih zobnih krem z aktiviranim ogljem, na katerega se je čakalo že leta.

Čeprav so takšne zobne kreme po svetu sicer že na voljo, so za povprečnega človeka cenovno nedostopne, še posebej, če jih želimo redno uporabljati, zato Karbonoirjeva črna zobna krema zagotovo predstavlja prijetno presenečenje za vse nas!

Naročila se že vrstijo, vsi večji trgovci že oddali prednaročila

Da gre za dosežek na področju naravnih zobnih krem, dokazuje tudi dejstvo, da so naročila za Karbonoirjevo novo zobno kremo oddali večji trgovci že pred lansiranjem izdelka – takoj, ko so prejeli in testirali vzorec. Kmalu bo nova zobna krema na voljo v več kot 200 lokacijah doma - trenutno so že sklenjeni uradni dogovori za dobavo za DM Drogerie Markt, Tuš drogerije, Sanolabor, Kalček …

V naslednjem koraku, ko bo zagotovljena večja proizvodnja, pa se zanimanje po tem izdelku pojavlja na severnih in zahodnih trgih, predvsem v Nemčiji in Avstriji.

Zobna krema pa je že na voljo na spletni strani Karbonoir, zato vam seveda ni treba čakati, da pride na police. Pri Karbonoir pravijo, da so jih z naročili zasuli že prvi dan po izidu produkta.

"Vsako jutro nas pričaka kup novih sporočil, komentarjev in mailov," pravi Larisa Smrekar, direktorica podjetja. "Naše stranke so nad zobno kremo navdušene in že opažajo prve rezultate ob redni uporabi."

Larisa je o kvaliteti in učinkovitosti novega produkta tudi tako prepričana, da vsem kupcem zagotavlja 30-dnevno garancijo – v primeru nezadovoljstva z izdelkom, vam v podjetju povrnejo celotno kupnino.

Za zgodbo uspeha te naravne zobne kreme je v veliki meri zaslužna direktorica podjetja, Larisa Smrekar. "Pa ste ga dočakali – najbolj pričakovan in zaželen produkt po izboru kupcev! Po skoraj enem letu intenzivnega preučevana primernih aktivnih ter blagodejnih sestavin naravne zobne kreme nam je uspelo sestaviti zmagovalno kombinacijo sestavin, ki na naraven način neguje in očisti sklenino ter dlesni. Moram povedati, da smo sedaj končno navdušeni nad vsemi področji delovanja te zobne kreme. Kdor čaka, dočaka." - Larisa Smrekar, direktorica podjetja

Brinove jagode, klinčki in "črni čudež v prahu"

Karbonoir naravno črno zobno kremo odlikuje poleg visokega deleža aktiviranega oglja tudi prav posebna mešanica (naravnih in kvalitetnih) sestavin.

"Med razvojem nismo imeli v mislih zgolj čistoče in beline zob, temveč tudi njihovo zdravje. Dobro se zavedamo, da so zobje in dlesni še kako pomembni za naše celotno zdravje telesa, saj so povezani z notranjimi organi," pravi Larisa.

Izbira sestavin je bila pri zasnovi zobne kreme osrednjega pomena. V fazi nastanka naravne črne zobne kreme so se osredotočili na tri posebne sestavine – klinčke, brinove jagode in (seveda) "črni biser v prahu".

Te v kombinaciji z ostalimi sestavinami poskrbijo za temeljito razkužitev celotne ustne votline, uspešno preprečujejo vnetja dlesni in nastanek kariesa ter zmanjšujejo občutljivost zob.

Ker zobna krema vsebuje tudi aktivirano oglje, pa ste ob vsakem ščetkanju še korak bližje belemu nasmehu.

Ta črna zobna krema s prijetnim, osvežilnim, a blagim okusom ter izjemno nežno strukturo je tudi popolnoma brez umetnih barvil in konzervansov, alkohola, fluora, sintetičnih penilcev, umetnih sladil, SLS-ja in sintetičnih parfumov.

Pri podjetju Karbonoir ugotavljajo, da je trenutno povpraševanje zelo veliko, zato morda zobne kreme vsem strankam ne bo mogoče zagotoviti nemudoma. Tako da pohitite z naročilom, če želite čim prej začeti preobrazbo svojega nasmeha in zdravja ustne votline.

Pri Karbonoir so samo za bralce SIOL pripravili posebno ponudbo z 10 % POPUSTOM do razprodaje trenutnih zalog. Obiščite spletno trgovino: https://karbonoir.si/trgovina/ in ko izdelek dodate v košarico, vnesite kupon SIOL10.

Naročnik oglasnega sporočila je Karbonoir, d. o. o.