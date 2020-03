Slovenska kozmetika, ki je prepričala večno dvomljivko

Vsaka koža je lahko lepa in zdrava, potrebuje samo pravo kombinacijo konopljinih izdelkov in skrbno izbranih zelišč.

Rešitelj kože v stiski je konopljina smola CBD, ki poskrbi za ravnovesje v endokanabinoidnem sistemu v koži. Koža namreč potrebuje kanabinoide CBD, kadar se spopada s hudimi srbežem, izpuščaji in rdečicami. Ta učinkovina ima tudi vlogo pri blaženju simptomov luskavice in atopičnega dermatitisa. Zaradi sposobnosti, da zmanjša izločanje sebuma iz žlez lojnic, je CBD odličen zaveznik v boju proti aknam in nečisti koži.

Najpopolnejše olje v naravi

Konopljino olje velja za najpopolnejše olje v naravi. Je popoln vir esencialnih maščobnih kislin, mineralov in vitaminov. Enkratna sestava olja kožo globinsko navlaži, nekomedogena struktura pa ne zapira por, zato je olje primerno tudi za nego mastne in mešane kože.

Deluje antibakterijsko in zmanjša izločanje loja iz lojnic. Poleg tega je pridelava konoplje nezapletena in okolju prijazna.

Kaj je CBD?

Foto: Getty Images

Konoplja vsebuje 500 aktivnih sestavin, od tega jih 113 pripada družini kemičnih sestavin, imenovanih kanabinoidi. Najpomembnejša sta THC in CBD, ki pa sta med seboj zelo različna. THC ima psihoaktivne učinke, medtem ko jih kanabinoid CBD nima, ima pa številne pozitivne učinke na naše dobro počutje.

"Poslušam samo sebe in koži dam točno to, kar potrebuje"

Foto: Ana Kovač Martina Borščak je kozmetičarka, ki s skoraj magičnim pristopom skrbi, da njene stranke v čarobnem lepotnem salonu Šminkarnica občutijo dotik in nego skoraj kot duhovno izkušnjo. Iz salona, ki mu Martina pravi kar salon dobrega počutja, odidemo prenovljene in polne notranje energije, ki nas naredi lepe. Vse. Ne glede na videz in obvladanje veščin ličenja. Po njenem mnenju so ličila sicer lahko lep dodatek, a vse prihaja od znotraj. Zato je tako pomembno, kaj nanašamo na kožo. V tem so ji v veliko pomoč tudi izdelki podjetja Hemptouch, ki jih uporablja, ker je njena koža zelo občutljiva. Pravi, da je nega kože umetnost. Naj nam zaupa nekaj svojih ugotovitev in skrivnosti.

"Poslušam samo sebe in koži dam točno to, kar potrebuje"

Kakšna je vaša koža in kašno kozmetiko potrebuje?

Tip moje kože je v osnovi suh. To sem podedovala. Po eni strani sem zelo hvaležna, da nima širokih por in težav z mozolji, po drugi strani pa sem alergik – če mi nekaj ne odgovarja, se to takoj pozna v obliki kakšnega dermatitisa ali koprivnice. Moja koža je dober pokazatelj in prav zato uporabljam samo naravno kozmetiko.

Kakšna je vaša vsakodnevna lepotna rutina?

Moja vsakodnevna lepotna rutina je odvisna od mojega ciklusa in vsesplošnega stanja kože. Naučila sem se poslušati samo sebe in koži dam točno to, kar potrebuje. Primer: pred menstruacijo imam na bradi rahel izbruh mozoljev. Namesto oljnega čiščenja kože bom takrat uporabila čistilni gel, tako da s tem delujem tudi na mozolje. Pri negi moramo razmišljati in ne uporabljati izdelkov samo na splošno in instant. Nega kože je umetnost.

Zakaj uporabljati kozmetiko iz konoplje? Zlata semena so vir popolnega konopljinega olja. Vsi izdelki podjetja Hemptouch vsebujejo hladno stiskano konopljino olje, ki je najpopolnejše olje v naravi. Koža ga obožuje zaradi bogate vsebnosti nenasičenih maščobnih kislin, vitaminov in mineralov. Kanabinoid CBD dokazano pomirja srbečico in uravnoveša kožo od znotraj. Ko formulo začinimo še z izbranimi zelišči, je kombinacija popolna in mazilo je pripravljeno za lajšanje težav tudi pri najbolj občutljivi koži.

Kaj je bil glavni razlog, da ste se odločili, da boste preizkusili kozmetiko Hemptouch?

Če sem iskrena, se za mojo odločitvijo skriva stavek prijateljice Teje Jugovic: "Martina, odkrila sem eno hudo kozmetiko, ki jo moraš poskusiti." Težko me je prepričati. Imam veliko znanja in takoj vidim, če gre pri produktu za mačka v žaklju.

Katere kreme iz njihove linije uporabljate za svojo kožo?

Joj, tole bo dolg odgovor. Trenutno uporabljam vse. Glavo si umivam z njihovim šamponom, telo si namažem z losjonom. Pred nekaj meseci sem si porušila kožno bariero z vzorčkom neke umetne kreme in sem si na bradi "pridelala" konkretno alergijo, ki sem jo rešila s terapevtskim mazilom. Pozimi, ko sem imela popokane členke od mraza in velike uporabe vode zaradi narave svojega dela, sem roke mazala z blažilnim mazilom.

Za vsakodnevno rutino kože imam obe njihovi kremici, hranilno in pa kremo za nečisto kožo, ki ju menjam glede na to, kako se je moja koža odločila pridelati kakšen mozoljček ali pa je suha kot poper. Trenutno testiram njihov novi produkt, losjon, ki je prav ljubek serum – ko ga naneseš, koža kar zapoje od ugodja. Za ustnice imam mazilo, da ne pride do herpesa in razpokanih ustnic v kotičkih. Če sem v stresu, pa si pod jezik nakapam njihovo CBD olje. Skratka, "prodana duša" sem. Pri tem podjetju povsem. Ni izdelka, do katerega bi ostala ravnodušna.

Kako pomembne se vam zdijo sestavine v izdelkih za kožo?

To je edino, kar šteje! Koža je organ. Smešno bi bilo, če zanjo ne bi poskrbeli od znotraj in zunaj. Si, kar ješ, pravijo. Si, kar nanašaš na kožo, bi lahko dodala.

Kako se je vaša koža odzvala na izdelke Hemptouch?

Mislim, da sem svoje navdušenje delila v zadostni količini, tako da drugega ne morem dodati.

Lepota se začne pri negi kože z negovalnimi izdelki

Foto: Getty Images

Ali Slovenke dovolj previdno izbiramo kozmetiko?

Ne. Izbiramo po tem, kaj kdo reče, in takoj kupimo, ne da bi si vzeli nekaj časa za testiranje in spoznavanje izdelka. Izbiramo po tem, ali lepo diši, in po lepi embalaži, ker potem nastane dobra fotografija za Instagram. Malokdo izbira izdelek glede na dejanske sestavine in vsebino. Preveč smo instant in "na ven". Če je lepo, potem je to to. Pomembna je kakovost in čistost učinkovin. Z nafto se res ni treba mazati, pa večina še vedno misli, da je mineralno olje naraven mineral v produktu. Vendar ni.

Kot strokovnjakinja za nego kože nam svetujte, česa se moramo ženske pri negi izogibati in kaj moramo nujno upoštevati? Gotovo odsvetujete kajenje, agresivne izdelke, svetujete spanje in dovolj tekočine.

Vse gre z roko v roki. Oksidativni stres povzroča prezgodno staranje. Tukaj moramo nekaj narediti za svojo dušo in zmanjševanje stresa. Opazila sem tudi, da se nam zakrči obraz, če smo v stresu – guba med obrvmi se poglobi, obraz upade, ustnice so nekako zategnjene. Najti moramo način, ki nas sprosti. Naj bo to dobra nega obraza, meditacija, kosilo s prijateljico, ki je že dolgo nismo videle. Ni vse samo nega s kremicami in serumčki. Nega je dodatek k vsemu skupaj. Poskrbeti moramo za celotno dobro počutje. To je naša odgovornost. Sicer pride do razpada sistema.

Kako lahko najlažje dosežemo, da ima naša koža lep sijoč videz? Je to mejkap?

Težko bi rekla, da to dosežemo ravno z ličenjem. Da, obstajajo pudri, ki vsebujejo drobne bleščice, "mico", ki naredi sijoč videz. Vendar gre pri tem za lažen sijaj. Zagovarjam načelo, da se vse začne pri negi kože z negovalnimi izdelki. In ko je koža dovolj navlažena, pudra niti ne potrebuješ, ker ti ničesar ni treba skriti, ampak boš kožo želela prav pokazati.

Preizkusite izdelke za nego kože s CBD, na voljo so v spletni prodajalni Hemptouch.

CBD krema za nečisto kožo

Čisti, tonira in uravnovesi mastno in nečisto kožo.

Sestavine: CBD olje, hidrolat konoplje, alga klorela in hidrolat pomarančnih cvetov.

Vitaminska krema za obraz

Navlaži, obnovi in uravnovesi občutljivo in razdraženo kožo.

Sestavine: hidrolat konoplje, hidrolat damaščanske vrtnice, geranija, hialuronska kislina.

Šampon s hidrolatom

Nežno očisti, pomirja in uravnovesi občutljivo lasišče; primeren tudi za nežno umivanje telesa.

Sestavine: konopljin hidrolat, bergamotka, nemška kamilica in muškatna kadulja.

Objem pragozda - losjon za telo

Intenzivna pomoč atopijski in izsušeni koži. Z najboljšimi izvlečki konoplje in bele jelke.

Sestavine: polifenoli bele jelke, hidrolat konoplje, konopljino olje, CBD.

Terapevtsko CBD - mazilo za kožo

Razdraženo kožo v trenutku pomiri, uravnovesi in zaščiti.

Sestavine: terapevtsko CBD olje, karitejevo in mangovo maslo, vitamin E.