Raiven na LJFW: Lahko oblečem karkoli, ne da bi me kdo postrani gledal #video #foto

Danes se v središču Ljubljane začenja že 10. edicija Ljubljanskega tedna mode (LJFW), kjer se bo predstavilo več kot 25 modnih oblikovalcev in znamk. Tudi tokrat pa dnevi mode ne bodo minili brez pevke Raiven, ki sedež iz prve vrste redno zamenja za sprehod po brvi.

Ena od rednih gostij tednov mode LJFW je priljubljena pevka Raiven, saj so modne revije slovenskih modnih oblikovalcev in znamk na njenem urniku družabnih dogodkov že več kot dve leti.

Modo obožuje že od nekdaj, kar nam je zaupala tudi v podrobnejšem intervjuju novembra lani, hkrati pa si brez nje ne predstavlja glasbe. Že ko piše pesmi, si v glavi ustvarja celotno podobo skladbe, od stajlinga do videospota in fotografij.

"Vedno, že ko pišem komad, že kar vidim videospot, stajlinge, mejkap. /.../ Zelo veliko dam na to in se mi ne zdi nič narobe, če je obratno ... To je pač malce drugačen način dela, da že v začetku razmišljam celostno," nam je razložila v intervjuju.

Še več o 10. ediciji tedna mode, ki se začenja danes ob 18. uri, pa v oddaji Danes na Planetu, prav tako ob 18. uri.

Raiven na preteklih tednih mode LJFW:

Od danes do četrtka na kar 14 revijah

Zato ni nič čudnega, da je mlada pevka tudi bolj aktivno vpeta v ljubljanski teden mode, kjer že nekaj časa ni samo gostja v prvi vrsti, temveč tudi manekenka. Na tokratnem, 10. LJFW, bo denimo hodila na kar 14 revijah.

Tovrstna povabila organizatorjev, da si ne le ogleda revije slovenskih oblikovalcev, temveč jih tudi nosi, ji pomenijo veliko: "So potrditev, da na slovenski modni sceni opazijo mojo podporo slovenskim kreatorjem, ki jih zelo rada oblečem za razne nastope in dogodke."

In kdo jo najbolj navdušuje? "Najljubša sta mi zagotovo EricMatyash, ki pa žal od leta 2017 nista pripravila kolekcije, tako da držim pesti za naslednjo sezono. Super sta mi sestri M.Fiction. Zelo rada si ogledam tudi revije študentov NTF, ki so vedno najbolj drzni. Recimo Jan Brovč, Anja Medle ..."

Raiven kot manekenka ... Foto: Jure Makovec

Raiven kot manekenka ... Foto: Klemen Razinger

Raiven kot manekenka ... Foto: Klemen Razinger

"Počutim se na neki način varno"

Priljubljena pevka pa na tednih mode ne uživa samo zaradi mode, temveč tudi zato, ker je takrat v družbi ljudi, ki na modo in stil gledajo podobno ustvarjalno kot ona, predvsem pa jih ni strah izražati samih sebe.

Počutim se na neki način varno. Ker vem, da se lahko oblečem, kakorkoli si želim, ne da bi me kdo postrani gledal in si mislil, da si želim samo pozornosti.

Ob tem je ponovno poudarila, da moda predstavlja ogromen del Raiven in da se z opravami vedno trudi podpreti svojo glasbo.

... in kot gostja v prvi vrsti. Foto: Žiga Intihar

V glasbo po modi močneje vpletla še ples

V tej smeri je nadaljevala tudi s svojim zadnjim albumom z naslovom REM, ki mu je neznačilno dodala še koreografijo, pri čemer pa si ne želi plesnih gibov na prvo žogo. "Želim si nekaj, kar se bo zlilo z mojo glasbo, ki prav tako ni tipičen pop," je razložila in dodala, da je tip performerja, ki hoče imeti vse pod nadzorom.

"Najprej sem se bala, da mi bo pri nastopanju ples pobral preveč energije in da se ne bom mogla osredotočiti na petje. Na koncu se je izkazalo, da so se mi gibi hitro avtomatizirali in da sem jih lahko popolnoma odmislila."

Album REM bo na zadnji dan tedna mode dobil še piko na i z novim videospotom za pesem Širni ocean, na katero je izjemno ponosna. "Ne vem, če sem se že kadarkoli tako veselila izida pesmi. Ne znam natančno razložiti, kaj me na Širni ocean dela tako ponosno," je še razkrila.

Raiven je celo obraz tokratnega tedna mode LJFW. Foto: Mimi Antolovic

Tokratni teden mode se bo odvijal od 1. do 4. aprila v strogem središču Ljubljane, na Trgu republike, kjer bodo obiskovalci kreacije videli pod velikim šotorom. Modni navdušenci bodo prve dni uživali ob modnih revijah oblikovalcev iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, Avstrije, Makedonije in Madžarske, zadnji dan pa se bo prizorišče spremenilo v velik showroom, kjer bo izbrane kreacije že mogoče kupiti, pomeriti ali naročiti.