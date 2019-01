Novi ženski parfumi: Juliette has a gun

Oglasno sporočilo

"Julija" , oborožena s svojim značilnim vonjem, romantično krhka, a močna in samozavestna, piše svojo zgodbo, z napetim preobratom 21. stoletja. Ujeta je v večni dvoboj poln ljubezni in strasti.

Prvotna inspiracija začetnih dišav je bila vrtnica, za katero je Romano Ricci, ustanovitelj in parfumer znamke, prepričan, da je najlepše in najbolj romantično darilo, ki ga lahko moški podari ženski, ki je osvojila njegovo srce.

Prefinjene in resnično izvirne parfumske stvaritve izražajo individualnost, v katerih se bo našla vsaka ženska. So divje, a hkrati elegantne, kar navdihuje žensko čutnost in ohranja nevarno zapeljivost.

Kakšna je Juliette?

Juliette je samozavestna, močna, nekonvencionalna ženska modernega časa. Kljub temu v svojem oklepu skriva veliko romantično plat. Želi si vzajemne ljubezni, ki bo neskončna. Ona je svobodna in pametna, vedno elegantna in vedno opazna. Ni le ženska, ona je tista ženska, ki jo je treba sprejeti takšno, kot je, neukrotljivo.

In pištola? Metafora zapeljivosti, ki ji omogoča izpolnitev vseh najbolj norih želja.

Kdo je ustvaril moderno "Juliette"?

Romano Ricci, pravnuk haute couture oblikovalke Nine Ricci in vnuk parfumerja Roberta Riccija, stvaritelja kultne dišave L'air du temps, je bil z modo in ustvarjanjem obdan že od otroštva. Ne glede na bogato družinsko dediščino je želel dokazati, da mu lahko uspe tudi samemu. Štiri leta se je uril v svetu parfumerije, učil se je med največjimi in nato prepričal Franca Kurkdjiana, mojstra parfumerije, da se mu pridruži v ustvarjanju. Leta 2006 je lansiral znamko, ki je v svetu parfumerije predstavila novo idejo ženske v svetu parfumerije. Kreacije so vedno rezultat izvirnosti in nagovarjajo vse tiste, ki se prepoznajo v opisu modernega duha.

Čist, svež, unikaten.

Parfum ustvarjen iz ene same note, in sicer iz cetaloksa. Običajno se uporablja kot osnovna nota, v tem primeru pa igra glavno vlogo. Prednost posebne sestave je to, da je popolnoma brez alergenov. Rezultat je minimalističen, eleganten, popolnoma čist vonj.

Zgornje note: cetaloks

Srčne note: cetaloks

Spodnje note: cetaloks

Vrsta dišave: mošusna

Dišava za dame.

Parfum z bogato in prefinjeno sledjo. Izraz nesporne ženstvenosti, samozavesti in božanske čutnosti. Dišava dame, za katero umetnost zapeljevanja ni skrivnost. Lahko jo vonja … lahko jo sanja … toda odločitev je na njeni strani. Zelo elegantna, vendar s trnjem obdana bolgarska vrtnica se združi s pačulijem ter vaniljo, kar ji daje sodobno eleganco, ki je neizogibna.

Zgornje note: sivka, bergamotka

Srčne note: vrtnica, pačuli

Spodnje note: ambroksan

Vrsta dišave: cvetlična, "chypre"

Juliette Has A Gun – Mmmm

Posladek z 0 kalorijami.

"Ko sem ustvarjal dišavo, sem razmišljal o tej neopisljivi onomatopoiji. Za tem zvokom, mrmranjem, ki pride nekje od znotraj, leži tihi užitek, ki presega besede." Gurmanska mešanica vanilje in nerolija. Olfaktivna sladkost, ki popestri čute in izzove neposreden užitek.

Zgornje note: malina, geranija, neroli

Srčne note: pomarančni cvet, jasmin, tuberoza

Spodnje note: pačuli, sandalovina

Vrsta dišave: orientalska, cvetlična, gurmanska

