Nov italijanski dizajn, ki vas bo navdušil

Oglasno sporočilo

Arkistar je najnovejši korak v evoluciji obutvenega dizajna. Harmonija, fluidnost in inovacija se združijo in povežejo koristi gibanja z modno lepoto. Preprosto edinstveno!

­­ Za ogled celotne kolekcije kliknite na fotografijo

Koncept

Patentiran podplat, oblikovan v novi generaciji EVA, z lahkim in aktivnim penastim materialom, ki smo ga združili z visokotehnološkim polimernim vložkom, vam ob vsakem koraku nudi tehnološko napredno oporo, s čimer hoja postane povsem neprekinjeno lahkotno in prijetno gibanje.

Dizajn in tehnologija MADE IN ITALY

Dizajn MADE IN ITALY že desetletja navdušuje, vpliva in oblikuje potrošnjo ter življenjske stile po vsem svetu. Je evolucija, ki se izrazi v kakovosti, udobju, dobrobiti in ergonomiji, celo v čutnosti vsakdanjih predmetov, ki izboljšujejo naša življenja.

Naš dizajn okrepi izrazno moč najpreprostejših predmetov, najbolj klasične opreme, in le-te spremeni v brezčasne lepotne ikone, ki izzovejo našo kolektivno domišljijo. Lepota in funkcionalnost se združita in definirata obdobje, hkrati pa ostajata izjemno sodobna.

Lane

Kimono

Twist

Zipper

Naročnik oglasnega sporočila je VM5 d.o.o.