Nino Cerruti: italijanski modni oblikovalec umrl pri 91 letih

Cerruti je bil ustanovitelj modne hiše z istim imenom, veljal pa je za enega od vodilnih modnih ustvarjalcev na področju moške mode, ki je oblačil tudi hollywoodske zvezdnike.

Vedno je vztrajal, da kreacije, ki jih je ustvaril, najprej preizkusi na sebi. Veliko jih je shranjenih v tekstilni tovarni v mestu Biella, ki jo je leta 1881 ustanovil njegov dedek. "Vedno sem oblačil isto osebo, to je sebe," je nekoč dejal.

S svojimi izkušnjami pri izdelavi odličnih tkanin v družinski tekstilni tovarni se je Cerruti v poznih 50. letih prejšnjega stoletja začel ukvarjati z oblačili.

Leta 1967 je odprl svoj prvi butik v Parizu.

Rodil se je leta 1930 v mestu Biella na severu Italije in sprva sanjal o tem, da bi postal novinar. A ko je bil star 20 let, mu je umrl oče in prisiljen je bil prevzeti družinsko tekstilno tovarno.

V 60. letih preteklega stoletja je spoznal Giorgia Armanija in ga zaposlil kot kreatorja moške mode. Skupaj sta imela ogromen vpliv v modnem svetu, še preden je Armani leta 1975 ustvaril svojo znamko.

V moško modo je vpeljal t. i. casual šik, sproščen in obenem stilsko dovršen slog. V 80. letih se je razširil v Hollywood in oblikoval oblačila za zvezde, kot so Jack Nicholson, Michael Douglas, Sharon Stone, Julia Roberts in Tom Hanks. Cerrutijeve izdelke je mogoče videti tudi v filmih Bonnie in Clyde, Čedno dekle in Prvinski nagon.