Najbolj modna lifestyle obutev letošnje pomladi

Dnevi so čedalje daljši in pretekli mesec nam je postregel z nekaj prav pomladnimi dnevi. Zagotovo ste že obuli kakšne lahkotnejše modno-športne copate, ki so spomladi nepogrešljiv del vsake garderobe.

Za letošnjo pomlad adidas predstavlja novo različico legendarnih lifestyle copat ZX 2K Pure, ki s tehnologijo Boost™ prinašajo vrhunsko stiskljivost. Na peti posebna zaščita TPU gležnju zagotavlja dodatno oporo.

Pomlad je čas za osvežitev garderobe s svetlejšimi in živahnejšimi toni, ki bodo v ospredju tudi letos. Je tudi čas, ko si dovolimo več eksperimentiranja pri izbiri stajlinga.

Bodite športno šik

Trendi športni copati zadnja leta doživljajo pravi preporod. Zaradi vsestranskega kombiniranja z različnimi stili jih najdemo tudi na modnih brveh priznanih modnih oblikovalcev. Kombiniramo jih lahko na nešteto načinov, tako s športnimi oblačili kot tudi z bolj ženstvenimi ali poslovnimi, zato so zagotovo obutev, ki ne sme manjkati v garderobni omari. Obujemo jih lahko praktično kadarkoli in za kamorkoli: za službo, sprehod ali druženje s prijatelji. Poleg vsestranske uporabe so trendovska in udobna obutev.

Tudi letošnja pomlad bo bogata z modno-športnimi copati, v katerih boste lahko poudarile svojo eleganco in ženstvenost.

Izstopite iz povprečja!

Za vse, ki se ne bojite biti drugačne, adidas za letošnjo pomlad predstavlja novo različico legendarnega modela ZX 2K Pure.

Edinstven lifestyle copat ZX je kot nori znanstvenik družine Adidas Originals, saj že vse od leta 1984 navdušuje s svojo inovativnostjo, nepričakovanimi barvami in dizajnom. Najnovejša posodobitev kultne linije združuje na videz popolnoma različne oblikovne elemente in estetske detajle v povezani silhueti, ki sporoča, da pozabimo na logiko in občutek postavimo na prvo mesto.

Beli copati ZX 2K Pure z dodatkom oranžne in modre bodo navdušili vse, ki se ne bojijo izstopati. ZX 2K Pure so rezultat uporabe najnaprednejših elementov tekaške tehnologije in sodobne estetike, ki pritegne pozornost na modnih ulicah. Vpadljiv mrežast zgornji del je dopolnjen z varjenimi plastmi, ki na prstnem delu zagotavljajo dodatno zaščito, ter s prepletajočim se sistemom zavezovanja in detajli adidasovih kultnih treh črt. Copati ZX 2K Pure so tehnološko in slogovno eni najbolj dovršenih. Prinašajo neverjetno udobje in zadovoljujoč občutek. Na voljo so v večno atraktivnih barvnih kombinacijah, kot so sivo-rožnato-bež, sivo-oranžno-bela, črno-belo-oranžna in številne druge. Variacij je dovolj, da najdete tako, s katero boste izžarevale energijo in edinstvenost.

Izbira za tiste, ki se ne bojite vpadljive obutve

adidasovi strokovnjaki so s to obutvijo poskrbeli za kombinacijo privlačnosti, kakovosti in udobja. Za unikatnost bodo zagotovo poskrbeli oblikovni elementi in estetski detajli v povezani silhueti. Svoj model lahko izberete v trgovinah adidas shop ter Buzz in The Athlete's Foot po Sloveniji. Izberite kombinacijo, ki bo najbolje pristajala vašemu slogu. ZX 2K Pure bodo zagotovo pika na i oblačilom za vsak dan.

Svojo kombinacijo ZX 2K Pure bodo lahko izbrali tudi vsi tisti moški, ki se ne bojijo barv in so radi opaženi. Zagotovo jih bodo copati navdušil z izbranim slogom, udobjem in kakovostjo.

Obitev, ki so prepričala tudi znane slovenske vplivneže in glasbenike

V izdelavo je bilo vloženih več ur eksperimentiranja, zato so adidasovi strokovnjaki znanost za modelom ZX poimenovali kar ZXience. Center ZXience združuje vse, kar je nenavadno zadovoljivo, se podaja v neznane sfere užitka in ustvarja čisto zadovoljstvo skozi vrsto igrivih demonstracij.

Tehnološko dovršenost so preizkusili znani slovenski obrazi, kot sta pevca Žan Serčič in Nika Krmec, hip-hoper Nipke ter spletna vplivneža Žiga Kukovič in Noka Žujo. S serijo eksperimentov so spoznali, da se za oblikovanjem popolnih copat skriva veliko preizkušanja, stiskanja ter raztegovanja materialov in kombiniranja odštekanih barv.