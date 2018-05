Modne ure Lencia Zlatarne Celje z neverjetnim popustom

Vsebino omogoča Zlatarna Celje

Ura z roza pozlato je nedvomno klasična izbira, ki se bo podala najrazličnejšim priložnostim - za sproščeni jeans in za elegantni večerni pobeg v neznano.

Ste za barvitost in bolj vsakodneven videz ali iščete prefinjeno eleganco za poslovno kosilo ali večerno romantiko? Ure so bile nekdaj naš prvi stik s časom, danes pa predstavljajo predvsem nepogrešljiv modni dodatek, ki vsakemu stajlingu doda nekaj tiste prave edinstvenosti.

Izstopati z uro? Seveda!

Ura je nedvomno tisti modni dodatek, ki ga bodo drugi najprej opazili, hkrati pa odraža vaš značaj in življenjsko naravnanost. Pokažite drznost z barvito uro v kombinaciji z umirjenim elegantnim stajlingom ali pa preprosto dovolite, da je vaš okus za modo tisti, ki se bo zlil in dopolnjeval z izbiro ure.

Ura Lencia je pomemben del vašega nakita.

Ure Lencia so prava izbira za vašo novo modno raziskovanje - tako zaradi unikatnega videza kot tudi neizpodbitne kakovosti.

Lencia svoje stranke že vrsto let razvaja z izbranimi modeli in raznovrstnostjo, v kateri vsak najde vsaj eno uro zase.

Predlog za pomladni stajling: črna ura Lencia, usnjena jakna in jeans - kombinacija, s katero boste nedvomno izstopale. Kako pa bi vi nosili svojo novo uro Lencia?

Z majhnim dodatkom do velikih sprememb - za popoln stajling so vedno potrebni pravi detajli in prav z uro Lencia boste dodali pravi značaj vašemu končnemu videzu.

Zakaj bi imeli samo eno? S popustom si jih lahko privoščite še več. Izkoristite popust in s kodo SIOL15 izberite uro, ki bo to poletje krasila vaše zapestje! Ali si privoščite še eno dodatno, tako bo Lencia prisotna v najrazličnejših stajlingih.

Barvite ure za neutrudne pustolovke

Večerna eleganca za vse okuse

Iščete idejo za darilo? Nič lažjega.

Za obletnico, rojstni dan, kot poslovno darilo ali kar tako. Ura je vedno dobra izbira za darilo, saj bo razveselila vse zbiratelje ur in največje ljubitelje izbranih modnih dodatkov.

Z uro Lencia boste razveselili prav vse: izberite uro za mlado pustolovko, ki želi postati kraljica uličnega stila, ali za zahtevno prijateljico, ki išče diskreten dodatek za vsakodnevno nošenje in vse priložnosti.