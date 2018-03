Miss Slovenije v Alpinini osveženi kolekciji pomlad-poletje 2018

Aktualna Miss Slovenije Maja Zupan, obraz modne kolekcije Alpina, je predstavnica generacije mladih deklet, ki prisegajo na sproščeno ter trendi obutev – in prav takšna je nova Alpinina kolekcija za pomlad in poletje 2018.

Kolekcija modne obutve Alpina je po petih letih ponovno dobila svoj 'obraz'. Majino sodelovanje z Alpino se je začelo s projektom Miss Slovenije, ko so se finalistke v čevljih Alpina pripravljale na vzpon na Triglav, nekaj mesecev kasneje pa so v žirovskem podjetju posebej za njih razvili in izdelali elegantni salonar z dvanajst centimetrov visoko peto, ki so ga je nosile na finalnem izboru.

Sodelovanje lepotice z Alpino pa se nadaljuje tudi v sezoni pomlad-poletje 2018 s kolekcijo, ki je v Alpini pravzaprav svež veter na področju trendi in urbane obutve. Kolekcija, ki je nastala v sodelovanju z z italijanskim modnim poznavalcem in oblikovalcem Alessandrom Borellom, navdušuje sodobne uporabnice, ki poleg zahteve po udobju in naravnih materialih ne dopuščajo kompromisov pri izbiri trendov. Maja je nad Alpininimi zadnjimi modeli navdušena že od prvega dne, ko se je z njimi srečala v tovarni, kjer si je ogledala tudi postopek izdelave.

Majin najljubši model iz nove modne kolekcije pomlad-poletje 2018 je usnjena 'slip-on' balerinka srebrne barve, saj zase pravi, da se najbolje počuti v udobni, a trendi obutvi, seveda, kadar jiobveznosti ne velijo drugače. Njen najljubši par, ki jo je spremljal tudi na poti na svetovni izbor na Kitajskem, je sicer le eden izmed novosti iz kolekcije.

Lahkotno in trendi

Maja je nad osveženo kolekcijo Alpina navdušena – verjame, da bo tako, kot je njo, obnorela tudi njene sovrstnice, ki poleg naravnih materialov in udobnega kopita vedno prisegajo na trendi obutev. Kolekcijo so med drugim zaznamovali pisani 'chinoiserie' detajli, sijoče poletne barve v kombinaciji z brezčasnimi roza in rumenimi pasteli ter atraktivni 'casual sneakerji', 'slip-on' modeli in poletni sandali s platformo, ki bodo poleti odlično zakorakali s tvojim ležernim džins stylingom.V kolekciji prav tako ne manjka prefinjenega žameta, ki bo, kot pravi Maja, priklical prikupne spomine na otroštvo ter v kombinaciji s klasično ženstveno eleganco prinesel kanček glamurja k stylingom za formalne priložnosti.