Misija je mogoče – brez celulita že to poletje

Oglasno sporočilo

Celulit je nadloga, ki pesti večino ženske populacije in je še posebej nadležna v času pred poletjem in sezono kopalk. Sestavljen je iz maščobe, vode in odpadnih snovi, ki tvorijo želatinasto strukturo tik pod povrhnjico. Še opaznejši je zaradi neustrezne prehrane, slabe fizične aktivnosti in hormonskega neravnovesja, ki dodatno povečajo videz pomarančne kože.

Tako je trdovraten. Se ga res lahko znebim za vedno?

Seveda, a za lepo postavo in napeto kožo brez celulita je ključnega pomena:

zdrava in redna prehrana – uživanje v jedi ter redni obroki (3–5 obrokov dnevno) z izbiro pestre hrane, ki vsebuje več živil rastlinskega kot živalskega izvora;

– uživanje v jedi ter redni obroki (3–5 obrokov dnevno) z izbiro pestre hrane, ki vsebuje več živil rastlinskega kot živalskega izvora; dovolj tekočine – za normalno delovanje naš organizem potrebuje od 1,5 do 3 litre vode na dan, ob večji telesni aktivnosti in čez poletje pa še več;

redna telesna aktivnost – priporočeno je vsaj pol ure gibanja na dan, tudi če ne gre za visoko intenzivno vadbo – bistveno je, da je gibanje redno;

– priporočeno je vsaj pol ure gibanja na dan, tudi če ne gre za visoko intenzivno vadbo – bistveno je, da je gibanje redno; dovolj spanca – odrasli potrebujejo vsaj 7 do 8 ur spanca na noč;

– odrasli potrebujejo vsaj 7 do 8 ur spanca na noč; uporaba kvalitetne naravne kozmetike, ki znanstveno dokazano topi podkožne maščobe – prvi konkretni rezultati so vidni že v dveh tednih.

Se celulita res lahko znebim že pred poletjem?

Vsekakor. To zagotavlja edinstvena sestava kreme INTHELINE, ki je edina, ki vsebuje gliciretinsko kislino in v nasprotju z večino drugih krem za hujšanje ne vsebuje kofeina. Kofein namreč zvišuje ravni kortizola, ki je eden od glavnih dejavnikov za nabiranje podkožnih maščob na stegnih in zadnjici, pa tudi na trebuhu. Zato ima kofein kot pomoč pri hujšanju ravno nasprotni učinek.

Za razliko od večine drugih krem INTHELINE deluje v podkožju in ima zato več kot zgolj estetske učinke. Njeno delovanje potrjuje znanstvena raziskava, izvedena na Univerzi v Padovi, v kateri je sodelovalo 18 žensk v starosti od 20 do 33 let z normalnim indeksom telesne mase. Devet od njih je ob nespremenjeni prehrani na enem stegnu uporabljalo kremo z 2,5-odstotno gliciretinsko kislino, devet pa kremo z vsemi pomožnimi sestavinami, a brez gliciretinske kisline. Po poteku enega meseca je bila pri udeleženkah, ki so uporabljale kremo z gliciretinsko kislino, razlika v obsegu občutna, pri ostalih ni bilo nobene spremembe. Na podlagi rezultatov so znanstveniki dokazali, da so učinki kreme še intenzivnejši pri osebah s povečanim indeksom telesne mase in pri starejših osebah, kjer so hormonska neravnovesja še intenzivnejša.

Udeleženke v raziskavi so kremo z aktivno sestavino uporabljale zgolj enkrat dnevno v majhnih količinah, a so po enem mesecu kljub temu dosegle zavidljive rezultate. Uporabnicam kreme INTHELINE zato za še boljše in hitrejše rezultate priporočamo nanos kreme dvakrat dnevno, saj bodo tako vidni rezultati prišli še hitreje! Ena tuba zadostuje za približno mesec dni vsakodnevne uporabe. Za resnično opazne in dolgotrajne rezultate jo uporabljajte redno!

Ta krema je skrivnost lepih postav znanih Slovenk!

Kremo INTHELINE uporabljajo tudi številne znane Slovenke. Miss Universe Anamarija Avbelj in manekenki Emina Ekić in Daša Podržaj. Med znanimi uporabnicami so tudi Karin Škufca, Danica Lovenjak, Particia Peklar, Manja Plešnar, Tjaša Kokalj Jerala in Eva Pakiž ter fotomodel Anja Jenko.

Krema INTHELINE je pomagala izgubiti tako celulit kot nadležne centimetre že več kot šest tisoč Slovencem in Slovenkam. Prepričala je celo največje skeptike. Poskusite kremo še vi in samozavestno skočite v poletje!

Glede na to, koliko centimetrov želite izgubiti, priporočamo enega izmed treh paketov po posebnih promocijskih cenah:

NAROČILA ZA BRALCE SIOL.NET POSEBNA DARILNA PONUDBA! DANES: PROMOCIJSKA CENA + BREZPLAČNA DOSTAVA + DARILO (100-odstotni naravni belilni gel za zobe) NOVO – TELEFONSKO NAROČANJE: Kremo INTHELINE lahko naročite tudi po telefonu, na številki 070 204 205. Za naročilo lahko pošljete tudi SMS-sporočilo s svojimi podatki za dostavo. Priporočamo: Izkoristite ugodnost in pohitite z naročilom, saj so zaloge za Slovenijo omejene.

Naročnik oglasnega sporočila je Inti d.o.o.