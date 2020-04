Letošnji "must have" za sijočo bronasto polt

Lepo zagorela koža izžareva zdravje in zadovoljstvo, zato je med najbolj zaželenimi modnimi dodatki vsake ženske.

Ste za čudovito sijočo kožo še pred poletjem?

Prihaja obdobje, ko bo našo kožo prekrivalo vedno manj oblačil. Vsi se že veselimo lahkotnejše garderobe, a nas malce skrbi bledi odtenek naše kože – neljubi ostanek dolgih zimskih mesecev.

Naravno sijoča koža, ki so jo narahlo poljubili sončni žarki, je kot pika na "i" k vsakemu videzu.

Nekaj nasvetov, kako do lepe zagorelosti:

Poletje je pred vrati, koža potrebuje izdatno nego. Pred prvim zmenkom s soncem prebudimo svojo kožo. Naša koža pred poletjem potrebuje malce več nege, in sicer ji privoščimo temeljit piling, da s kože odstranimo odmrle kožne celice. To rutino ponavljamo vsaj enkrat tedensko. Tako bo koža lahko enakomerno porjavela. Po prhanju redno nanašajmo losjone oziroma masla za telo.

Vedno izberemo kremo z močnim zaščitnim faktorjem, vsaj 30 ali več. Namažemo se 15 minut pred odhodom na sonce in jo med sončenjem redno nanašajmo.

Po sončenju ne pozabimo na izdatno nego. Kožo po sončenju namažemo s hladnim gelom z aloa vero.

Sami poskrbimo za zagorelo polt. Občutek, ko se nastavimo prvim sončnim žarkom, je prijeten, vendar nas ne sme zanesti, saj je pretirano sončenje zelo škodljivo. Na srečo danes obstaja ogromno krem, losjonov in drugih kozmetičnih izdelkov, ki nam pomagajo doseči zagorelo kožo.

Ponosne na svoj videz: popolnoma naravno do sijoče bronaste polti

Privlačno zagorel videz lahko dosežemo s porjavitveno kremo TanGo.

Lepo zagorele se bomo v svoji koži počutile samozavestno. Niti pomisliti nam ne bo več treba na nezdravo sončenje na pripekajočem soncu, ki povzroča prezgodnje staranje kože in nastanek gubic.

Vse, kar bomo od zdaj naprej naredile, je, da se bomo namazale s to čudovito dišečo kremo in uživale. Med poležavanjem bomo odgovorno upoštevale vse druge zaščitne ukrepe. Poleg porjavitvene kreme TanGo bomo uporabile tudi kremo z visokim zaščitnim faktorjem proti sončnim žarkom ter se izogibale sončenju med 11. in 16. uro. Med obvezno opremo pri zaščiti pred soncem spada tudi dovolj veliko pokrivalo.

Kmalu bomo opazile prve rezultate in že bomo lahko ponosno uživale v novem tropskem videzu.

Naravna krema, ki nahrani kožo in nas očara z vonjem

Prekrasen, svež in nežen vonj po tropskem sadju prebudi čisto vse naše čute.

Zagorela polt ni več privilegij žensk z naravno temnejšo kožo, ampak si jo lahko privoščijo tudi dame svetlejše polti ter tako zasijejo kot prave tropske lepotice.

Kremo z omamnim vonjem po tropskih sadežih odlikujejo skrbno izbrane naravne sestavine, izjemno rahla in nemastna struktura. Pomaga pospešiti porjavelost in kožo bogato nahrani. Koža je po uporabi svilnata, mehka in celo prožnejša.

Učinkovito do varne in hitrejše porjavitve TanGo – skrivnost poletne privlačnosti. Nežna in lepo mazljiva krema se izjemno hitro vpija v kožo ter jo tako pripravi na hitrejšo in intenzivnejšo zagorelost. Prednosti porjavitvene kreme TanGo: - pomaga nam do privlačno zagorelega videza, - ohranja dolgotrajno zagorelost, - koži nudi popolno vlaženje in mehkobo, - hitro se vpije in ne pušča madežev, - ima opojno dišeč tropski vonj, - odlikujejo jo izvrstne aktivne sestavine.

Z naravnimi učinkovinami do sijočega tena

Krema TanGo je slovenski izdelek, ki ga navdihuje narava. Zato vsebuje naslednje naravne učinkovine:

Sestavine, zaradi katerih je krema TanGo tako posebna, so naravne in preverjene. Foto: Getty Images Dragoceno orehovo olje: Pomaga ohranjati mladostno, svežo in sijočo polt. Obogateno je z vitaminom E, ki ustvarja nevidni ščit, s katerim varuje kožo pred vsakodnevnimi obremenitvami.

Kakovostno olivno olje: Zahvaljujoč visoki vsebnosti oleinske in linolne kisline daje koži svilnato mehkobo in jo pomaga navlažiti ter poživiti. Koža bo postala bolj mehka in elastična.

Čisto olje mareličnih jedrc: Pomaga tonirati svetlo, medlo polt in ji vrača naravni sijaj.

Organsko kakavovo maslo: Poskrbi za dodatno vlaženje in nego kože, hkrati pa podaljšuje videz zagorelosti, kar pripomore k lepšemu tenu. S pomočjo visoke vsebnosti antioksidantov ji vrača naravni sijaj.

Naravno korenčkovo olje: Pomaga pospešiti in ohranjati videz naravne porjavelosti kože.

Prijateljice nam bodo zavidale privlačno zagorelo polt. Foto: Getty Images