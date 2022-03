Lepotne skrivnosti Jasne Oklešen in Lorelle Flego

Oglasno sporočilo

Za lepši začetek prihajajoče pomladi so pri dm drogerie markt pripravili povsem nove aktivnosti, ki bodo navduševale vse ljubiteljice lepote. Od marca namreč na profilu dm na družbenem omrežju Instagram sodeluje priznana vizažistka Jasna Oklešen, ki z različnimi zanimivimi gostjami razkriva lepotne trike in skrivnosti. V prvi oddaji IGTV, ki je bila premierno objavljena 11. marca, sta skupaj z Lorello Flego spregovorili o različnih tematikah s področja lepote in poskrbeli za kar nekaj koristnih nasvetov.

Utrinek iz oddaje - pogovor Jasne Oklešen in Lorelle Flego, dm drogerie markt

Lepoto nosimo v sebi

Vsi ljudje nosimo lepoto v sebi, a jo s poznavalskimi triki lahko dodatno poudarimo in v njej zažarimo. Nasveti, kakšna nega kože je potrebna, ko ste utrujeni, kaj je prva pomoč pri podočnjakih, kakšno ličenje in pričeska sta primerni za vaš obraz ter še mnogi drugi, bodo zanimivi prav za vse pripadnice nežnejšega spola, zato tega nikakor ne gre zamuditi.

Kakšne novosti lahko pričakujete?

Od marca boste lahko na profilu dm na Instagramu spoznavali skrivnosti modnih in lepotnih gurujk. V tokratnem pogovoru se je Jasni pridružila modna in lepotna poznavalka Lorello Flego in skupaj sta predstavili kar nekaj lepotnih trikov in skrivnosti ličenja, ki sta jih nanizali v svoji karieri. Razkrili sta, kaj bi svetovali sami sebi v mladosti, ter se dotaknili vprašanja ravnovesja med trendi na Instagramu in resničnim življenjem. Beseda je nanesla tudi na izdelke, ki so priporočljivi za vsakodnevno ohranjanje dobrega počutja – izpostavili sta Zeolit, vulkanski mineral, ki je odličen pri razstrupljanju organizma in odstranjevanju toksinov iz telesa, ter tekoči kolagen, ki pripomore k celoviti regeneraciji in negi kože od znotraj ter boju proti staranju.

Vseh skrivnosti ne smemo izdati, saj je video na voljo za ogled na profilu dm na Instagram na povezavi: https://bit.ly/3I3LmAQ. Vabimo vas, da si vsebino ogledate sami.

Lorella se v svoji koži počuti odlično, Jasna v vsaki ženski vidi lepoto boginje

Lorello Flego poznamo kot voditeljico ter modno in lepotno navdušenko, ki zase pravi, da zelo rada poudari svoje ženstvene lastnosti in se v svoji koži odlično počuti. Moda in lepota sta ji bili položeni v zibelko in v njuni družbi ji ni nikoli dolgčas, zato bo svoje izkušnje in znanja z veseljem delila tudi s preostalimi. Jasna Oklešen pa je priznana vizažistka in prvo ime dm Akademije ličenja, ki že vrsto let pomaga ženskam ustvariti popoln videz. Jasna je znana tudi po tem, da se posveti prav vsaki posameznici in ji svetuje tako glede nege kot tudi trendov ličenja.

Naročnik oglasnega sporočila je DM DROGERIE MARKT D.O.O.