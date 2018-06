Kopalke in nori trendi, ki bodo osvojili to poletje

Oglasno sporočilo

Ker boste v prihodnjih mesecih najverjetneje veliko časa preživeli na plaži, je treba najprej skrbno preučiti, kakšno je trenutno stanje kopalk v vaši omari. Topli poletni meseci so kot nalašč za osvežitev garderobne omare!

To poletje bodo popularni volančki, nori izrezi, svetli vzorci in kontrastni šivi. Pri Manzari se najdejo kopalke prav za vsakogar. Tankiniji prinašajo skromnost enodelnih kopalk in priročnost dvodelnih kopalk. V naši ponudbi lahko najdete monokinije, s katerimi boste prava boginja na plaži. Ne manjkajo pa niti zapeljivi bikiniji vročih barv.

Najboljši modni dodatek za popestritev videza so zagotovo torbice. Trendi v sezoni pomlad-poletje vsekakor niso dolgočasni. Kot prvo, "retro" ni več stvar preteklosti. Če smo iskreni, se je v zadnjih letih vrnilo nešteto trendov.

Trenutno so zelo priljubljene torbice z okroglim ročajem, ki so idealne za vsako priložnost. Torbice z definiranimi robovi prinašajo strukturo v zbirko vsake ženske. Vsekakor se na modnih pistah najdejo še različni nori trendi torbic, kot so puhaste, okrogle, prosojne, plastične ... Zakaj pa ne?

Številni detajli naredijo torbico še bolj igrivo in elegantno. Ne glede na to, kaj iščete, za vsakogar se bo nekaj našlo. Ni pomembno, kakšno barvo izberete, preprosto ne morete zgrešiti. Rjave torbice se odlično podajo h kavbojkam, za bolj svež videz pa lahko vsekakor izberete kakšno od bolj živahnih barv.

Poleti so še posebej priljubljene manjše torbice, v katere spravite le najnujnejše stvari. Nosile jih boste od jutra do večera, iz službe na zabavo in še povsod vmes!

Naročnik oglasnega sporočila je Gibon d. o. o.