Kako sestaviti kapsulno garderobo?

Ne prenesete več pogleda na omare, ki pokajo po šivih? Ste utrujeni od ugotavljanja, kaj obleči in kako kombinirati posamezne kose? Potem je lahko kapsulna garderoba dobra rešitev za vas. Kaj točno je in kako jo ustvariti?

Foto: Unsplash / Favi.si

Koncept kapsulne garderobe ni nič novega. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ga je zasnovala lastnica butika Susie Faux, v osemdesetih letih pa ga je s svojo kolekcijo 7 Easy Pieces popularizirala modna oblikovalka Donna Karan. Prvotna kolekcija je vključevala obleko, bodi, krilo, hlače, suknjič, pulover in dodatek po vaši izbiri. Število modelov, ki ne smejo manjkati v garderobi, se je postopoma širilo, vendar tudi danes ne smemo iti v skrajnost. Pravilno sestavljena kapsulna garderoba naj bi vsebovala približno 40 kosov oblačil, vsekakor pa ni razloga za paniko, če to številko presežete ali pa imate manj oblačil. Pozor, čevlji in torbice se štejejo v to omejitev, spodnje perilo in športna oblačila pa ne.

Še vedno naj bodo to preprosti in brezčasni kosi, ki jih lahko mešate in usklajujete. Seveda se posamezne kapsulne omare med seboj razlikujejo, saj je odvisno od sloga in potreb posameznika. V nekaterih omarah bodo prevladovale elegantne hlače, krila, obleke, srajce in suknjiči, v drugih pa kavbojke, majice in druga oblačila za prosti čas. Na splošno je priporočljivo, da v svojo garderobo vključite naslednje predmete, vendar se jih lotite po svoje - če sploh ne nosite kril, jih preprosto izpustite:

Udobni čevlji – v omari ne smejo manjkati preproste, po možnosti bele ali črne superge, mokasine ali druge formalne čevlje po vaši izbiri, škornje ali druge jesenske in zimske čevlje, za poletje pa sandale ali copate.

– v omari ne smejo manjkati preproste, po možnosti bele ali črne superge, mokasine ali druge formalne čevlje po vaši izbiri, škornje ali druge jesenske in zimske čevlje, za poletje pa sandale ali copate. Jakna ali plašč – najbolje usnjeno jakno ali jakno iz džinsa in plašč v nevtralni barvi. Ključno je, da imate vrhnja oblačila, ki jih je mogoče nositi večino leta in se podajo tako k običajnim kot k bolj formalnim oblačilom.

– najbolje usnjeno jakno ali jakno iz džinsa in plašč v nevtralni barvi. Ključno je, da imate vrhnja oblačila, ki jih je mogoče nositi večino leta in se podajo tako k običajnim kot k bolj formalnim oblačilom. Bombažne majice iz naravnih materialov – ključno je, da izberete kroje in barve, ki se vam bodo prilegali in v katerih se boste dobro počutili tudi prihodnjo sezono. Ob pogostem nošenju in pranju ne podcenjujte kakovosti in posegajte po kosih večje gramature.

– ključno je, da izberete kroje in barve, ki se vam bodo prilegali in v katerih se boste dobro počutili tudi prihodnjo sezono. Ob pogostem nošenju in pranju ne podcenjujte kakovosti in posegajte po kosih večje gramature. Bela srajca – nosite jo lahko na tisoč različnih načinov, s formalnimi in vsakdanjimi oblačili, zato je sestavni del minimalistične garderobe.

– nosite jo lahko na tisoč različnih načinov, s formalnimi in vsakdanjimi oblačili, zato je sestavni del minimalistične garderobe. Pulover – kakovostnega puloverja, ki vas bo grel tudi v največjem mrazu, ne smete spregledati.

– kakovostnega puloverja, ki vas bo grel tudi v največjem mrazu, ne smete spregledati. Blazer – najboljši je klasičen črni, ki se ujema z vsem. Če pa želite nekaj „drznejšega“ in ga lahko dobro kombinirate z drugimi kosi, lahko izberete tudi takšnega s karirastim ali drugim vzorcem. Vendar se ne pustite zmesti trendom, ki jih prihodnje leto ne bo več.

– najboljši je klasičen črni, ki se ujema z vsem. Če pa želite nekaj „drznejšega“ in ga lahko dobro kombinirate z drugimi kosi, lahko izberete tudi takšnega s karirastim ali drugim vzorcem. Vendar se ne pustite zmesti trendom, ki jih prihodnje leto ne bo več. Hlače – prav bodo prišle elegantne hlače (spet po možnosti v nevtralnih tonih) ter kavbojke. Trendi se na tem področju precej hitro spreminjajo, zato izberite takšne, ki vam po kroju in barvi lepo pristajajo.

– prav bodo prišle elegantne hlače (spet po možnosti v nevtralnih tonih) ter kavbojke. Trendi se na tem področju precej hitro spreminjajo, zato izberite takšne, ki vam po kroju in barvi lepo pristajajo. Obleke in krila – najboljši kosi za kapsulno garderobo so modeli, ki jih lahko nosite na delovnem sestanku in na poroki prijateljev. Dobra izbira so na primer bež ali pudrasti modeli, v omari pa ne sme manjkati tudi klasika - "mala črna obleka".

– najboljši kosi za kapsulno garderobo so modeli, ki jih lahko nosite na delovnem sestanku in na poroki prijateljev. Dobra izbira so na primer bež ali pudrasti modeli, v omari pa ne sme manjkati tudi klasika - "mala črna obleka". Dodatki – torbice, pasovi, šali, klobuki ali sončna očala so nujni, zato pri urejanju garderobe ne pozabite nanje.

Kapsulna garderoba bo zadovoljila vašo denarnico in planet

Kapsulna garderoba ima številne prednosti. Ena izmed najpogosteje omenjenih je nedvomno finančni prihranek. Čeprav imate začetno naložbo, ki bo zaradi izbire kakovostnejših kosov seveda nekoliko višja, boste na dolgi rok prihranili denar. Nakupi oblačil so namreč v marsikaterem proračunu precej velika - in še pomembneje, redna - stroškovna postavka. Pravzaprav se veliko ljudi ne more sprehoditi mimo trgovine, ne da bi si privoščili nov kos oblačila. Pogosto pa gre za impulzivne nakupe izdelkov, ki nato dolgo časa ležijo pozabljeni v zadnjem delu omare.

Pri kapsulni garderobi imate vse premišljeno do zadnje podrobnosti. Dobro veste, ali vam manjka kakšen ključni kos in se bo treba odpraviti po nakupih, ali pa je vaša omara že popolnoma opremljena. Poleg tega vam z nakupom kakovostnih in brezčasnih kosov ni treba tako pogosto menjavati modelov. S tem pazite tudi na okolje, saj ne kupujete le pokvarljive „hitre mode“ in ne mečete oblačil kot po tekočem traku ter ne prispevate k velikim količinam odpadkov, s katerimi je pogosto povezana modna industrija.

Dejstvo, da boste pri vsakem oblačenju prihranili veliko časa in da vam ne bo treba ugotavljati, kaj kombinirati s čim, je le še pika na i.

Kako ustvariti kapsulno garderobo?

1. Izberite slog in barvno paleto svoje nove garderobe

Stil vaše garderobe je seveda odvisen od vašega dela in splošnega življenjskega sloga. Če morate pogosto nositi formalna oblačila, bodo ti kosi seveda prevladovali - in obratno. Zato morate to upoštevati in temu primerno prilagoditi svojo garderobo. Kar zadeva barv, vam bodo najbolje služili nevtralni toni, kot so bela, črna, siva ali bež, ki naj bodo osnova vaše garderobe. Če pa imate najljubšo barvo, ki vam je že leta všeč in vam laska, potem jo vsekakor vključite. Poskrbite le, da boste kose lahko preprosto kombinirali.

2. Začnite z urejanjem svojih garderobnih omar

Nihče ne začne z nič, zato najprej skrbno preglejte svoje obstoječe omare. Vzemite vse obleke in začnite z izbiro kosov, ki jih dejansko nosite. Pri tem ni prostora za nostalgijo, ampak morate „vreči ven“ vse, česar iz kakršnegakoli razloga trenutno ne nosite. Nato iz vsake kategorije oblačil (majice, hlače itd.) izberite svoje najljubše kose, ki jih lahko med seboj kombinirate, in jih uporabite za osnovo svoje nove garderobe. Če vam je ostalo več teh kosov in se ne morete odločiti kateri so najboljši, jih za začetek obdržite in se jih postopoma „znebite“, ko se obrabijo. Zavržena oblačila lahko podarite, zamenjate s prijatelji ali jih celo ponudite na spletnih platformah rabljenih oblačil.

Foto: Unsplash / Favi.si

3. Postopoma dopolnjujte svojo garderobo

Brez skrbi, ni treba takoj iti po nakupih in zapraviti več tisoč evrov, da bi dopolnili svojo kapsulno garderobo. Nasprotno, vzemite si čas in dobro premislite, kaj resnično potrebujete. Osredotočite se na nakup brezčasnih kosov in ne podlegajte modnim trendom. Ključna je tudi kakovost. Varčujte nekaj mesecev in nato kupite en res kakovosten pulover, namesto da zapravljate denar za modele, ki so po dveh mesecih nošenja že za na odpad. Prihranite lahko tudi z nakupovanjem v trgovinah z rabljenimi oblačili, ki se jih vsekakor splača obiskati.

4. Ohranite svojo omaro pospravljeno

Ko boste svojo kapsulno omaro napolnili z vsem, kar potrebujete, si prizadevajte, da jo dolgoročno ohranjate minimalistično. Prav tako dobro skrbite za svoja oblačila. Prostorne garderobne omare ali ločene garderobne sobe bodo zagotovo naredile več dobrega za vaše tkanine kot komode, v katerih so natlačena vsa vaša oblačila. Z ustrezno nego vas bodo nagradile z veliko daljšo življenjsko dobo, kar je pri kakovostnih kosih z višjo nakupno ceno vsekakor zaželeno. Če imate težave s prostorom, lahko svojo garderobo razdelite na pomlad/poletje in jesen/zimo. Sezonska oblačila - zlasti zimska, ki so obsežnejša - lahko čez poletje shranite v škatle ali vakuumske vreče.

