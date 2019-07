Je voda razlog, da kreme za hujšanje ne delujejo?

Oglasno sporočilo

Pitje vode je pomembno, saj je človeško telo sestavljeno pretežno iz vode, ki jo za opravljanje svojih nalog nujno potrebujejo vsaka celica, tkivo in organ. Zadostna hidracija je med drugim pomembna za naš metabolizem in tako bistveno vpliva tudi na učinkovanje kozmetike za hujšanje, ki jo uporabljate.

Pitje vode in hujšanje

Zdravniki trdijo, da že minimalna dehidracija znatno upočasni metabolizem. Priporočljivo je, da pred vsakim obrokom spijete kozarec mlačne vode in s tem preprečite, da bi zaužili prevelike količine hrane. Občutek, ko ne veste, ali ste žejni ali lačni, vam je zagotovo dobro znan in prav ta privede do prenajedanja, ki bi ga lahko rešilo nekaj požirkov vode.

Z rednim pitjem vode pa preprečite tudi dehidracijo, ki se lahko izrazi kot glavobol, nizek krvni pritisk, vrtoglavica, suha koža, zaprtje, povišanje holesterola, krči v mišicah, nastajanje celulita in še bi lahko naštevali. Z redno hidracijo pa si zagotovite tudi optimalno delovanje kozmetike, ki jo uporabljate, še posebej krem za hujšanje, saj šele pod pogojem, da pijete dovolj tekočine, lahko izpolnijo svojo nalogo.

Koliko vode na dan morate popiti?

Ko nam pitje vode preide v navado, se nam to vprašanje ne poraja več, saj se naše telo navadi na zadostno hidracijo, pitje pa postane čista rutina.

Potrebna količina je odvisna od vaše telesne teže, saj večja telesna masa zahteva tako več energije kot tudi več vode. Splošni izračun za zadostno količino popite vode na dan narekuje, da morajo za vsakih 10 kilogramov teže:

moški spiti 3,5 dl vode,

ženske pa 3 dl vode.

Priporočljivo je, da večino potrebne vode spijete že v dopoldanskem času, in sicer vsaj en kozarec na uro. Ker se pogosto zgodi, da hitro padete v kolesje dela, ob dnevni rutini pa pozabite na pitje, na spletu ali pametnih telefonih poiščete eno od številnih brezplačnih aplikacij, ki vas diskretno opomnijo, da morate piti vodo. Tako si boste zagotovili, da bo kozmetika, ki jo uporabljate za lepši izgled ali hujšanje, optimalno delovala in bodo učinki res hitro vidni.

