Eone. Ura, ki bo presegla vsa pričakovanja.

Ure Bradley, znamke Eone, so elegantna rešitev, ki jo lahko uporablja več ljudi – in na več različnih načinov. Ustvarili so uro, ki je dostopnejša in bolj praktična, a s tem nič manj zapeljiva. Od zdaj lahko na uro gledate s pogledom ali z dotikom, pri tem pa izkusite izvirnost dizajna.

Znamka Eone je bila ustanovljena zato, da rešuje probleme: da bi vedeli, koliko je ura, so morali slepi ljudje do sedaj izbirati med nadležnimi govorečimi urami, ali pa zelo krhkimi taktilnimi urami. Elegantnih in kakovostnih alternativnih rešitev skoraj ni bilo na voljo.

Ustanovitelj znamke Eone Hyungsoo Kim se je s to težavo spoznal tekom študija na MIT, preko prijatelja, ki je bil slep. V prepričanju, da imamo prav vsi pravico do lepe ure, se je povezal z oblikovalci in s slabovidnimi ljudmi ter skupaj z njimi ustvaril uro, ki jo lahko uporabljamo vsi – slepi ali ne.

Pri oblikovanju ure Bradley so se ravnali po nekaj najbolj prepoznavnih dizajnov sodobnega časa, pri čemer so neumorno stremeli k temu, da kompleksno delovanje ure oklestijo do njenih osnovnih elementov. Tako je nastala ura, katere izgled je preprosto večen – prava sodobna klasika.

Čas lahko določite z dotikom izbočene številčnice in dveh magnetnih kroglic, od katerih ena kaže uro in ena minute. Z blazinicami prstov preprosto pobožate številčnico ure in natipate položaj obeh kroglic. Če se katera od kroglic premakne, uro preprosto potresite z zapestjem in kroglici bosta nemudoma spet skočili nazaj na svoje mesto.

Misija

Izgovorjeno kot črka E /I/ ter številka 1 /wʌn/ je ime EONE pravzaprav okrajšava za 'everyone' (slo.: vsi).

Pri znamki Eone dizajn obravnavajo po treh kategorijah: lepota, praktičnost in inkluzivnost. Dostopnost je v osrčju izdelkov, tako kot v samem jedru poslovanja znamke.

Grda resnica je ta, da je 'dober dizajn' pogosto praktičen le za nekatere, tiste z nezmožnostmi pa se vse prevečkrat spregleda. Pri Eonu želijo to spremeniti. Prepričani so, da imajo posamezniki z nezmožnostmi pravico dostopati do kakovostnih izdelkov, storitev in struktur ter da imamo prav vsi pravico do lepega in praktičnega dizajna.

Ambasador

Ura Bradley se imenuje po mornariškem častniku Bradleyu Snyderju, ki je med bombnimi operacijami tekom vojne v Afganistanu izgubil vid. Brad je kljub poškodbi vztrajal in se naučil delovati v svetu, ki ni bil oblikovan za slabovidne. Leta 2012 in 2016 je kot plavalec tekmoval na Paraolimpijskih igrah, kjer je osvojil več zlatih in srebrnih medalj, med drugim tudi porušil svetovni rekord. Brada so izbrali za ambasadorja znamke zaradi njegove predanosti rušenju meja in predsodkov o slepih ljudeh; znova in znova je dokazal, da omejitve v življenjih ljudi z nezmožnostmi pravzaprav izvirajo iz družbenih predsodkov in ne iz nezmožnosti samih.

Povezali so se s skladom Kilimanjaro Blind Trust in ustvarili posebno različico ure Bradley, ki omogoča neposredni družbeni vpliv. Izkupiček od vsakega nakupa ure Bradley x KBT se podari skladu KBT in pripomore k izobraževanju slepih otrok v vzhodni Afriki pri branju in pisanju, najsi bo to s popravilom Braillove naprave ali z nakupom letne zaloge Braillovega papirja. Ponosni so, da s širjenjem pismenosti pomagajo odpirati vrata k izobrazbi, ustvarjalnosti, neodvisnosti in življenjskim priložnostim.

