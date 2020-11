Ekskluzivna modna skupnost: dizajnerski kosi z 80% odstotnimi znižanji

Naš slog oblačenja razkriva našo osebnost in naš odnos do ljudi okrog nas, pa naj bo to v službi ali med druženjem s prijatelji. Način oblačenja celo vpliva na način razmišljanja in vedenja, pravzaprav čevlji in obleka precej vplivajo na naše počutje.

Ker je konec novembra že tradicionalno namenjen najbolj norim popustom, že odštevamo do neverjetne novembrske akcije pri spletnem ponudniku dizajnerskih kosov oblačil po norih cenah. Težko čakamo, da bomo letošnji zimski kolekciji dodali nekaj novih kosov, s katerimi bomo izstopali in blesteli čisto vsak dan. Nikoli namreč ne smemo podcenjevati moči, ki jo ima moda, saj nam malce pomaga, da se dvignemo iz malodušja.

Samo za člane: najbolj zveneče modne znamke s popusti od 20 do 80 odstotkov BestSecret je zaprta modna skupnost, kjer imajo samo člani na voljo oblačila, modne dodatke in obutev ter darila kar 3.000 blagovnih znamk. Najbolj navdušujoči pa so neverjetni popusti, saj znašajo kar do 80 %. Število članov v tem modnem klubu je omejeno, pridružite pa se lahko le s povabilom. Če vam uspe pridobiti vabilo, boste lahko še pravi čas nakupovali najboljše stajlinge in darila vse leto. Na srečo poznamo skrivnost, kako prejeti ekskluzivno povabilo. Za bralce Siola je na voljo omejeno število ekskluzivnih povabil. Postanite član ekskluzivne modne skupnosti. Nakupovanje najbolj trendovskih oblačil in drugih modnih kosov po neverjetnih cenah je mogoče skozi celotno leto, poleg tega so vedno na zalogi vsi izdelki. Ena od najboljših stvari pri članstvu v tem zasebnem nakupovalnem klubu je, da se zaloge novih dizajnerskih kosov nenehno dopolnjujejo. Vsak dan na "prodajne police" te spletne trgovine pride več kot petsto novih kosov. Prepustite se bogati in cenovno dostopni izbiri najbolj zvenečih imen modnega sveta.

BestSecret.com je prava zakladnica najbolj zaželenih modnih kosov tako zanjo kot zanj, z veliko izbiro modnih dodatkov, vse od sončnih očal in torbic do čevljev, da boste brez težav dosegli popoln videz za romantične večere v dvoje in prijetna druženja v krogu najbližjih.

Bolj ko se leto bliža koncu, bolj vroči postajajo modni trendi. Bestsecret poskrbi tudi za bolj glamurozne stajlinge za romantične večere v dvoje ali virtualne zabave ob koncu leta.

Modni oblikovalci za letošnjo jesensko-zimsko kolekcijo zapovedujejo udobje, trajnost in skrb za svojo varnost. Da nam bo uspelo izraziti svoj osebni slog na edinstven način, je tukaj najbolj varovana modna skrivnost – zasebni modni klub prestižnih modnih znamk.

Letos si lahko privoščimo vrhnja oblačila, ki spominjajo na odeje vseh vrst in nam dajejo prijeten občutek domačnosti. Nosimo lahko jakne in plašče v slogu krpank ali volnenih ogrinjal, lahko pa se odločimo za videz umetnega krzna, ki vsakemu stajlingu doda uglajen pridih.

Poleg udobnih vrhnjih oblačil ima BestSecret na voljo bolj poslovne, a zato nič manj privlačne trende. Modni kos, ki ga moramo letos obvezno imeti v svoji omari, je blazer. Ta je lahko bolj udobno krojen v slogu moških suknjičev, lahko ima podložena ramena ali pa je bolj oprijeto tajliran. Nosimo ga lahko prepasanega kot obleko, čez srajčno ali pleteno obleko, hlače in lahkoten top, z njim pa hitro dosežemo prefinjen poslovni videz, primeren tudi za videokonference, ko delamo od doma.

Če smo se prejšnjo sezono zanašale na črno barvo kot varno izbiro za vsakdanje in poslovne priložnosti, lahko letos malce razširimo barvni razpon svojih oblačil. Pri Bestsercet.com nam bodo pri tem v veliko pomoč. Vseeno lahko ostanemo pri črni, saj je še vedno močno prisotna v vseh kolekcijah. Tiste, ki pa iščemo svoj "kar tako" kos, ki nas vedno spravi v dobro voljo, pa lahko izberemo dolgo, romantično in rahlo plisirano obleko temno modrega odtenka, ki bo pritegnila vse poglede in v nas prebudila spečo princesko.

Gospodje bodo nizkim temperaturam kljubovali z "oversize" puhovkami in jaknami. Njihov največji zaveznik bodo tudi čevlji s poudarjenimi platformami in robustnega videza.

Ali je jesen sploh prava jesen brez velikih in toplih puloverjev ter jopic? Za pravega moškega, ki zna poskrbeti zase, prav zagotovo ne. Naredimo prostor za klasične kavbojke in žametne hlače v starinskem, vintidž slogu.

Če je naša sanjska garderoba sestavljena iz najbolj trendovskih dizajnerskih oblačil, potem ima BestSecret pravo ponudbo za nas.

Želite postati član te ekskluzivne modne skupnosti in si zagotoviti vrhunske znamke z visokimi popusti? Izkoristite ekskluzivno povabilo.

Konec novembra je čas za nore popuste in priprave na božič

Tudi moška moda se letos jeseni bohoti v naravnih tonih, ki na modnih brveh kraljujejo že kar nekaj let. Brez strahu lahko kombiniramo vse tone nevtralnih peščenih in zemeljskih barv.

Letos si lahko priprave na božič privoščimo že malce prej, saj je bilo leto polno neprijetnih presenečenj in je prav, da malce pobegnemo od neprijetne nove realnosti. Črni petek je kot nalašč, da lahko poskrbimo že za prva darila.

