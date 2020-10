Nora znižanja dizajnerskih modnih kosov, ki jih v oktobru ne smete zamuditi!

Spomladi je slovenske navdušence mode in spletnih nakupov razveselila novica o prihodu ekskluzivne spletne modne skupnosti BestSecret na naš trg. Ta ponuja več kot 3000 mednarodno znanih modnih znamk s popustom do 80 %. Če še niste izkoristili čarobnih ugodnosti modne skupnosti, ki bo popolnoma spremenila vaš pogled na modo, so napovedani jesenski popusti gotovo pravi čas za to!

BestSecret.com omogoča najširši nabor oblačil, modnih dodatkov in čevljev za vsak slog in okus. Pa še kaj bi se našlo. BestSecret za oktober za svoje uporabnike napoveduje številna presenečenja v obliki brezplačnih dostav in znižanih cen. Ne verjamete? Preizkusite sami! Registrirajte se na www.bestsecret.com, naročite se na njihov e-novičnik s katerim boste v koraku z najnovejšimi novicami ter znižanji in se pridružite zadovoljnim kupcem najboljših modnih trendov po odličnih cenah. Pozor, število vabil je omejeno, zato ne odlašajte predolgo!

Edinstvena modna skupna s popusti čez vso leto

Best Secret je pravi naslov za dizajnerska oblačila, dodatke in izdelke prestižnih modnih znamk, kot so Dior, Tom Tailor, Esprit, Guess, Calvin Klein in druge, po najnižjih cenah, saj jih lahko kupite kar do 80 % ceneje od rednih cen v trgovinah z oblačili.

Če se sprašujete, zakaj še niste slišali za BestSecret, je razlog to, da gre za eno izmed najbolj varovanih skrivnosti modne industrije. BestSecret.com je ekskluzivna modna skupnost, kar pomeni, da vanjo ni mogoče priti kar tako. Običajno je za včlanitev potrebno povabilo nekoga, ki je že član, a ker je število mest v skupnosti omejeno, je do povabila težko priti. Ko enkrat postanete član, lahko uživate v fantastičnih popustih, izjemnih cenah in skoraj neomejeni izbiri izdelkov, vse skupaj pa enostavno storite z nekaj kliki. Najbrž se sprašujete, kako postati član. Tudi za to imamo odgovor.

Ko postanete član, boste uživali v fantastičnem, enostavnem in uporabnikom prijaznem spletnem nakupovanju. Po končanem nakupu bo vaše naročilo odposlano naravnost k vam domov. Če vam kaj ne ustreza, BestSecret ponuja brezplačno vračilo blaga.

Čaka vas skoraj neskončna izbira modnih oblačil, modnih dodatkov, čevljev in celo izdelkov za dekoracijo doma, ki ne bo navdušila samo vas, temveč celotno vašo družino in prijatelje. Ob vsaki priložnosti boste blesteli, pa naj si gre za slavnostne ali poslovne dogodke, brezskrbno druženje s prijatelji ali ukvarjanje s športom. Pestra izbira modnih oblačil pa je na voljo tudi za vaše najmlajše.

Za inspiracijo smo izbrali nekaj odličnih modnih kombinacij za jesen 2020, primernih za najmlajše in tiste malo starejše, vse pa lahko naročite na BestSecret.com.

Nakup otroških oblačil nikoli ni lahka naloga - še posebej v septembru, ko se otroci vrnejo nazaj v šolske klopi. Otroci hitro rastejo, dolgi rokavi na majicah in hlačah se v hipu "skrajšajo", novi kosi oblačil so zato vedno dobrodošli. Tudi zato, ker se tako mlajši kot starejši želijo pred vrstniki pohvaliti z lepo novo majico, jakno ali supergami. Čeprav si vsi želimo otrokom privoščiti kakovostnejša oblačila, zaradi višjih cen takšnih kosov oblačil pogosto ne moremo kupiti, zato posežemo po cenejših nadomestkih.

In kaj če vam povemo, da so kakovostna oblačila svetovno znanih blagovnih znamk za vas in vaše najmlajše na voljo kar 80 odstotkov ceneje kot originalna oblačila? Bi mislili, da sanjate? Nikakor, na BestSecret je to povsem mogoče!

Preverite ponudbo trendovskih oblačil, hlač, jaken, superg, majic, univerzalnih jopic in puloverjev ter oblekic za najmlajše na BestSecret, kjer boste zlahka izbrali popoln outfit za čas, ki ga preživljajo med šolskimi klopmi ali doma z vami. Še posebej pri otrocih, ki so čez dan zelo aktivni, je pomembno, da so oblačila tudi udobna in iz kakovostnih materialov. Brez skrbi, če kaj, BestSecret otroška kolekcija dokazuje, da gresta moda in udobje z roko v roki.

Ko boste izbrali popolno obleko za svojega otroka, ne dvomimo, da boste nadaljevali in se modno posladkali tudi vi ali pa boste kaj izbrali za svojega partnerja, bodisi poslovno obleko, tisto za posebne dogodke ali za prosti čas. Izbira ženskih in moških oblačil je na BestSecret resnično ogromna, cene pa več kot dostopne. Še ena prednost: če vam naročena oblačila iz kakršnegakoli razloga ne ustrezajo, je vračilo blaga brezplačno.

BestSecret.com je prava zakladnica najbolj zaželenih modnih kosov tako zanjo kot zanj, z veliko izbiro modnih dodatkov, vse od sončnih očal in torbic do čevljev, da boste brez težav dosegli popoln izgled za še tako glamurozne dogodke.

Si tudi ve želite izstopati in blesteti s svojim modnim videzom? BestSecret je v tem primeru vaš največji zaveznik, saj vam omogoča največjo izbiro trendovskih oblačil in modnih dodatkov po najugodnejših cenah. Ko se boste registrirali v to ekskluzivno modno skupnost, boste ugotovili, da še nikoli ni bilo lažje in ceneje biti v stiku z visoko modo.

Modna jesen 2020 za ženske sicer prinaša že dobro poznane modne kose, barve, kroje in modele. Letošnjo jesen bodo vladale nevtralne barve – še posebej odtenki bež barve, rjave, črne in sive, ki jih bomo lahko nosile v vseh oblikah.

Tudi to jesen ne bo šlo brez brez usnjene jakne in klasičnih plaščev v starinskem, vintage duhu. Poleg klasičnih jaken do pasu in plaščev bodo letos priljubljeni daljši usnjeni plašči ali obleke, pa tiste bolj nabrane, nagubane, večplastne, preveliki suknjiči ter karirasti, karo in živalski vzorci. Po registraciji v BestSecret boste lahko raziskali na stotine vrhunskih izdelkov za oblikovanje svojega poslovnega ali tistega bolj ležernega in sproščenega videza za preživljanje časa doma ali v naravi.

Na BestSecret pa boste še posebej uživale v pestri izbiri čudovitih kosov spodnjega perila iz celotne ponudbe vrhunskih znamk. Od športnega in klasičnega spodnjega perila do elegantnih in zapeljivih modelov - tukaj boste našli idealen izbor spodnjega perila za vse oblike telesa in za vse priložnosti.

Mnogi moški pogosto potarnamo, da je izbira za nas mnogo manjša kot za naše boljše polovice. A na BestSecret to nikakor ne drži. Tam boste našli letos priljubljene vintage modne kombinacije in tudi tiste bolj drzne v svetlih barvnih tonih. Moški modni trendi za jesen 2020 na BestSecret so primerni za vsakogar!

Ključno je, da se opremimo z nekaj kosi, ki jih je mogoče kasneje kombinirati na tisoč in en način. V tisto "must have" kategorijo na področju bussines smart poslovnega videza gotovo spadajo srajce v beli, črni, variacijah modre ali sive barve, ki jih velja letos kombinirati z ohlapnimi, vintage hlačami v različnih vzorcih. Letos prav tako ne boste zgrešili z nošenjem pletenin, tudi brezrokavnikov v tej obliki, ki jih lahko kombinirate s srajco z dolgimi rokavi.

Investicija v kakovosten in trendovski, eleganten plašč za hladnejše dele leta ni nikoli slaba izbira. Posebej ob dejstvu, da ga boste lahko nosili še nekaj naslednjih sezon. Barve? S svetlo rjavo, črno ali sivo gotovo ne boste zgrešili, z nevtralnimi toni pa boste lahko lažje kombinirali tudi druge kose oblačil.

Poslovni videz lahko začinite z obutvijo športnega videza s platformo, dovolj udobno, a še vedno primerno uglajeno ter "kredibilno" tudi za odhod na razne sestanke podnevi. Za bolj ležerne trenutke se na BestSecret opremite s široko paleto bomber jaken ali športnimi jaknami priznanih znamk, ki jih denimo pokombinirate s kavbojkami.

Za vse, ki so športniki po duši ali bi se radi le malo premigali, ima BestSecret na voljo izjemno izbiro športnih oblačil in obutve najboljših znamk za vsako športno priložnost.

