Do brezhibnih nog do poletja

Temperature se višajo, oblačila se krajšajo! Brez panike, vaše noge bodo pravočasno pripravljene za brezskrben in lahkoten sprehod po mestu, in to v najdrznejšem krilu, ki ga imate v omari. Pokažite noge samozavestno in si dovolite malo več svobode. Od lepih nog, ki jih bodo občudovali vsi mimoidoči, vas ločijo samo trije preprosti koraki.

"Vav!" Tak bo vaš odziv, ko boste ta članek prebrali do konca in ugotovili, kako preprosto je pravzaprav. Dvakrat pa boste vav vzkliknili, ko boste že v nekaj tednih opazili prve rezultate.

Sledite spodnjim trem korakom, s katerimi si boste zagotovili brezhiben videz svojih nog.

PRVI KORAK: Malo telovadbe nikoli ne škodi

Predstavljamo vam tri vaje, s katerimi boste učvrstili in oblikovali svoje noge. Poleg redne hoje ali celo teka predlagamo, da si vsak dan vzamete 15 minut časa za naslednje vaje: izpadni korak, počep (z utežjo ali brez) in dvig na prste.

Vaje lahko delate vsak dan, ne bodo vam vzele veliko časa, učinki bodo vidni kmalu, zlasti če boste sproti povečevali število ponovitev.

DRUGI KORAK: Redna nega za gladko kožo

Svojim nogam vsaj enkrat na teden privoščite piling, s katerim boste odstranili odmrle kožne celice. Pri prhanju uporabljajte nežne gele, ki vaše kože ne bodo preveč izsušili. Po vsaki prhi, ko bo koža še nekoliko vlažna, jo navlažite z negovalnim losjonom, ki ga enakomerno nanesite po vsej površini kože. Če imate zelo suho kožo, se lahko z losjonom namažete tudi zjutraj.

TRETJI KORAK: Da bo res gladko

Da bodo vaše noge gladke in mehke na otip vse leto, pa je pomembno, da izberete ustrezen način odstranjevanja dlak. V zadnjih letih se vedno več žensk odloča za trajno odstranjevanje dlačic, kar lahko z lahkoto dosežete tudi doma. Philips Lumea Prestige, ki uporablja tehnologijo IPL (Intense Pulsed Light), z nežnimi svetlobnimi pulzi deluje neposredno na dlačice oziroma na njihove korenine.

Svetlobo vpije melanin (pigment) v dlačici in jo pretvori v svetlobno energijo. Ta energija nato potuje do korenine in spodbudi lasni mešiček, da gre v fazo počivanja/mirovanja. Zaradi tega dlačice začnejo izpadati naravno, ponovna rast se upočasni, rezultat je svileno gladka koža.

Klinično dokazano: proč z dlačicami!

Objektivne klinične študije* so potrdile bistveno zmanjšanje poraščenosti že po treh tretmajih, opravljenih v dvotedenskih razmikih. Za ohranjanje gladke kože so potrebne ponovitve na od štiri do osem tednov.

*Philips Lumea je bila predmet kliničnih preizkusov na več kot 2.000 ženskah z dokazanimi rezultati.

Za aparate Philips Lumea se je odločilo že več kot tri milijone žensk po vsem svetu. Postali so najboljša in najbolj priljubljena rešitev.

Ne samo za noge, poskrbite za svilnato gladkost celega telesa – pri tem vam bo pomagal edinstven aparat Philips Lumea.

1. Odstranjevanje dlačic z vrhunskim aparatom Philips Lumea je preprosto in varno, popolnoma prilagojeno za domačo uporabo.

2. Brez bolečin: različne tehnike odstranjevanja dlačic so predvsem zelo boleče, pogosto pa tudi ne preveč učinkovite. Prav tukaj je Lumea poskrbela za potrebno revolucijo – vaše dlake bodo izginile hitro, in to brez bolečin.

3. Hitri rezultati: uporabnice potrjujejo, da so opazile celo do 92 odstotkov manjšo poraščenost že po treh tretmajih.

4. Vse poletje brez skrbi: in še dlje! Z Lumeo bodo vaše noge gladke tudi do šest mesecev (12 tretmajev).

5. Pametni zaobljeni nastavki skrbijo za prilagajanje programov za telo, obraz, predel bikinija in podpazduhe.

6. Odstranjevanje dlak na obeh spodnjih delih nog traja samo 8 minut in pol.

7. Aparat so razvili v sodelovanju z dermatologi za varnost posegov, celo na občutljivih predelih.

8. Senzor SmartSkin priporoča najprimernejšo nastavitev za vaš odtenek kože.

9. BREZPLAČNA aplikacija zagotavlja neprekinjeno podporo in prilagojeno pomoč pri tretmajih.

10. Življenjska doba sijalke zagotavlja 20 let uporabe.

*Merjeno po tretjem tretmaju na predelu nog ob upoštevanju priporočenega urnika za izvajanje tretmajev; rezultati med uporabnicami se lahko razlikujejo.

Aparat Philips Lumea je učinkovit, varen in preprost za uporabo pri različnih barvah dlačic in tipih kož. Uporabljate ga lahko pri naravnih temnoblond, rjavih in črnih dlačicah ter pri odtenkih kože od zelo svetle do temnorjave. Večji ko je kontrast med barvo dlačic in barvo kože, učinkovitejši je aparat IPL. Kljub temu aparata Philips Lumea ni mogoče uporabljati za odstranjevanje belih/sivih, svetloblond ali rdečih dlačic, saj je pri njih stopnja vsebnosti melanina nizka, zaradi česar je lahko poseg neučinkovit. Aparat tudi ni primeren za posameznike z izjemno temno poltjo, saj koža vsebuje preveč melanina, zato je razlikovanje kožnega pigmenta in pigmenta barve dlačic oteženo.