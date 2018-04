Devet korakov do popolne kože po korejsko

Foto: SM Entertainment

Najnovejši izmed trendov, ki so preplavili Instagram in druga družabna omrežja, je steklena koža ali po angleško glass skin. Za tem imenom se skriva ideja o popolnoma gladki in intenzivno navlaženi koži, ki je čista in tako sijoča, da deluje skoraj prosojno in spominja, seveda, na steklo. To pa ni prvi lepotni trend, ki se je v Koreji rodil v zadnjih letih.

Dobro znano je, da za svojo vsakodnevno rutino nege obraza lahko porabijo tudi do 45 minut in uporabijo več kot 10 različnih izdelkov. V ozadju tega pa je želja po popolni koži, brez gubic, madežev in nepravilnosti.

V zadnjih letih sta se način nege obraza po korejski metodi ter uporaba korejske kozmetike razširila tudi drugod po svetu. Vse bolj prisotna je tudi v Sloveniji, kjer korejske izdelke uporablja vse več slovenskih lepotnih blogerk. Mateja's Beauty Blog je preizkusila že celo vrsto različnih sheet mask, Adjusting Beauty pa med drugim prisega na korejsko sončno kremo.

A post shared by Mateja's Beauty Blog (@matejasbeautyblog) on May 8, 2017 at 2:42am PDT

1. Dvojno čiščenje obraza

Korejke navadno uporabijo dva različna izdelka za čiščenje obraza. Začnejo z odstranjevalcem ličil na oljni osnovi, ki odstrani ličila, sončno kremo in preostale izdelke s SPF-faktorjem in nečistoče, ki se na obrazu naberejo čez dan. Nato je na vrsti odstranjevalec na vodni osnovi, navadno jih najdemo obliki v gela ali pene. Z njim odstranimo zadnje ostanke ličil in preostalih nečistoč. Cilj je, da poiščemo takšnega, ki je dobro formuliran in naše kože ne bo izsušil.

A post shared by Jude Chao (@fiddysnails) on Aug 16, 2017 at 10:49pm PDT

2. Pilling

V Koreji so zelo popularni pilingi v obliki blazinic, ki so mešanica fizičnih in kemičnih. Blazinica, ki nekoliko spominja na vato, ima hrapavo in gladko stran, namočena pa je v sestavine, ki omogočajo nežno in efektivno odstranitev odmrlih kožnih celic in nečistoč, kožo pa naredijo bolj gladko in čisto. Poleg tega čistijo pore in pomagajo izdelkom, ki sledijo, da se bolje vpijejo v kožo, in spodbudijo njihovo delovanje.

3. Tonik

V korejski kozmetiki je uporaba tonika nepogrešljiv del vsakodnevne rutine. Njegova glavna naloga je, da kožo nahrani in postavi v ravnovesje po čiščenju – da vzpostavi naravni pH kože. Zakaj je to pomembno? Po čiščenju postane naš obraz bolj alkalen, kar naredi kožo bolj dovzetno za draženje, srbenje in rdečico. Poleg tega pomagajo bolje absorbirati sestavine, ki so v naših serumih in kremah.

4. Esenca

Če posplošimo, je esenca ali essence nekakšen hibrid med tonikom in serumom. Je lažja in bolj tekoča od seruma, njen namen pa je, da navlaži kožo in pripomore k obnovi celic. Po navadi korejske esence vsebujejo fermentiran kvas, ki je bogat z vitaminom B3, bolj poznanim kot niacinamid. Niacinamid pomaga pri zmanjševanju por, skrbi za bledenje rdečice in madežev, krepi elastičnost kože in poskrbi za izboljšanje vse teksture kože. Ste že slišali za ''glow from within'' ali lesk od znotraj? Esenca je prav to – v steklenički.

A post shared by Jude Chao (@fiddysnails) on Jan 5, 2017 at 1:34pm PST

5. Serumi in ampule

Narejeni so z aktivnimi sestavinami, ki se spopadajo s specifičnimi potrebami vsakega tipa kože. Borijo se proti gubam, izgubi elastičnosti, dehidriranosti kože, hiperpigmentaciji ... Na tej točki je od posameznika odvisno, kaj bo uporabil, ključne so njegove želje in potrebe njegove kože. Želite nekaj z več kolagena? Ali morda prisegate na propolis? Sestavin je nešteto, prav tako kot je serumov in ampul.

6. Vlažilna krema

Slovenci smo navajeni, da je vlažilna krema tisti edini pravi korak pri negi obraza. V resnici pa krema deluje kot nekakšna ključavnica, ki na naš obraz priklene vse preostale izdelke in sestavine, ki smo jih nanesli, in poskrbi za njihov največji učinek. Poleg tega vzdržuje navlaženost kože.

A post shared by Jude Chao (@fiddysnails) on Nov 4, 2016 at 12:05am PDT

7. Krema za oči

Ker je koža okoli naših oči najtanjša, jo je treba dodatno vlažiti s kremami, ki so ustvarjene prav za ta občutljiv predel. Prav tako pomagajo pri podočnjakih, gubicah in otekli koži.

8. Krema z zaščitnim faktorjem

To, da je treba kremo za sončenje nositi vsak dan, ste že slišali, kajne? Sončna krema je najhitrejši, najlažji in najbolj učinkovit izdelek v boju proti prezgodnjemu staranju (in kožnem raku!). Nanesemo jo kot zadnji korak svoje jutranje rutine, če pa je ravno ni pri roki, bo zadostovala tudi BB-krema ali tekoča podlaga s SPF-faktorjem 30 ali več.

A post shared by Ꮢenée (@gothamista) on Aug 17, 2017 at 9:10am PDT

9. Maske sheet

Maska, narejena iz papirja, bombaža in včasih celo iz gume, je eden izmed ključnih in najbolj specifično drugačnih izdelkov korejske kozmetike. Maske sheet so namočene v različne serume z aktivnimi sestavinami, omogočajo pa vse od intenzivnega vlaženja, delovanja proti staranju, pomirjanja problematične kože, odprave nepravilnosti in še mnogo več. Masko uporabimo zjutraj ali zvečer, navadno po tem, ko smo že nanesli serum, da se vsi izdelki še dodatno vpijejo v našo kožo. Na obrazu jo pustimo 20 minut in preostanek seruma nežno potapkamo v kožo obraza.