Čudovita blond barva in zdravi lasje

Oglasno sporočilo

Rešitev za obe težavi ponujajo barve Subrina Spectra, in sicer demipermanentni odtenek 8/10 ledeno blond. Ta odtenek lahko uporabljamo samostojno za matiranje neželenih rumenih odtenkov, ki se pojavijo na laseh v nekaj tednih po barvanju v blond odtenke zaradi klora v vodi, vremenskih vplivov, izdelkov za oblikovanje las …

Drugi način uporabe tega odtenka pa je v kombinaciji z barvanjem narastka s specialno blond barvo. Specialno blond barve Subrina Spectra so zelo močne barve, ki omogočajo svetlenje las od treh do petih odtenkov. Ker pa so te barve tako močne, lahko njihovo nanašanje na že posvetljene lase povzroči poškodbe las ali pa že od prej posvetljeni lasje postanejo modri, zeleni, vijoličasti ... Da bi se temu izognili, lahko kombiniramo uporabo enega od specialno blond odtenkov Subrina Spectra na narastku in demipermanentnega odtenka 8/10 ledeno blond na preostali, že pobarvani dolžini las.

Z zgoraj predlaganimi različnimi načini uporabe barv Subrina Spectra dobimo na laseh lep barvni rezultat, hkrati pa v največji mogoči meri ohranimo zdrave lase. Negovalna formula z arganovim oljem in karitejevim maslom v barvah Subrina Spectra pa poskrbi, da so lasje po barvanju odlično negovani.

Z barvami Subrina Spectra do najboljšega barvnega rezultata pri barvanju las doma

Pri barvanju las je zelo pomembno, da poleg izbire ustrezne barve to tudi pravilno uporabimo. Subrina Spectra je barva za lase, ki ponuja optimalni nabor odtenkov in tudi znanja za kreiranje najboljšega mogočega rezultata barvanja doma.

Barve Subrina Spectra ponujajo širok izbor permanentnih in demipermanentnih odtenkov, ki omogočajo različne tehnike barvanja. Klasično barvanje za doseganje novega videza vaših las, prekrivanje sivine, svetlenje las (do pet tonov) ali pa samo nežno barvanje las za osvežitev barve na že pobarvanih laseh oz. za matiranje rumenih odtenkov na blond laseh. Za še boljši barvni rezultat in za ohranitev zdravih las pa lahko uporabimo kombinacijo več tehnik.

Naročnik oglasnega sporočila je Ilirija d.o.o.