Alma Ras: Zagotavljamo udobje, sicer vrnemo denar

Oglasno sporočilo

Foto: Alma Ras

Strast do udobja se ne odraža zgolj s skrbno izbiro materialov in inovativnimi kroji ter modeli, pač pa tudi z obljubo, da vam vrnemo kupnino po 14 dneh uporabe, če z udobjem materialov ne boste zadovoljni.

Pri izdelavi spodnjega perila uporabljamo najboljše materiale, predvsem visokokakovosten bombaž, ki poleg zračnosti zagotavlja tudi dolgotrajno udobje. Za program spanja pa predanost udobju postane prava umetnost. Visokokakovosten bombaž ostaja osnovni material, vendar mu dodamo luksuzne tkanine, kot sta modal in viskoza, kar ustvarja pižame, ki niso le udobne za spanje, temveč tudi estetsko privlačne. Tako vsaka pižama odraža sodobne trende in združuje udobje s stilom.

Foto: Alma Ras

Kakovost vsakega kosa spodnjega perila ali spalnega programa je zagotovljena s kontrolami kakovosti, s katerimi želimo zagotoviti, da vsak izdelek zagotavlja vrhunski občutek na koži, garancija vračila denarja pa potrjuje naše zagotovilo o kakovosti.

Foto: Alma Ras

Potujte po svetu z blagovno znamko Alma Ras in doživite vrhunsko udobje, kjerkoli že ste. Naša predanost vašemu udobnemu spancu in prostemu gibanju čez dan je prednostna naloga. Vaše udobje je naše poslanstvo in z vsakim nakupom našega izdelka izberete udobje, ki traja.

Naše izdelke lahko kupite prek spleta na shop.alma-ras.si ali v butikih Alma Ras na naslednjih naslovih: Miklošičeva cesta 22, Ljubljana, Supernova Rudnik, Ljubljana, Vetrinjska ulica 15, Maribor, Stanetova ulica 12, Celje, Trgovski center Maximus, Murska Sobota.

