3 ideje za darila, ki ne bodo romala v koš

Katera pa so še darila, s katerimi ne morete zgrešiti - kaj vsak dan potrebuje človek? Oblačila seveda! TODA KAKŠNA? Če nakupujete za partnerja in veste, kakšen je njegov okus, potem vam je mnogo lažje. V kolikor vam izbira darila dela preglavice, pa vam predstavljamo 3 idealna darila, s katerimi boste razveselili bližnjega in sebe rešili nakupovalnega stresa.

1. ZA PARTNERICO

Če vam partnerica "pomotoma« pusti odprto spletno stran na računalniku s seksi, romantičnim ali enostavno lepim spodnjim perilom in vi poznate njeno številko zadnjice, potem ste zagotovo v veliki prednosti. Kaj pa tisti, ki tega ne vedo? Hja, takrat se je pa treba znajti.

Ne priporočamo vam skoka v brezglavo nakupovanje zadnji dan, saj obstaja velika verjetnost, da boste zaradi nakupovalnega pritiska kupili nekaj na hitro. Si res to želite podariti osebi, ki vam je blizu? Morda je v primeru, ko nimate ideje, bolje na list napisati:

"Draga, podarjam ti celodnevno razvajanje. Ti izberi dan, kraj in dejavnost, jaz pa bom poskrbel, da bo tvoj dan najboljši, kar je lahko. Tvoj piki."

List zapakirajte v kuverto in jo presenetite, tega sigurno ne bo pričakovala. Zraven pa dodajte biserni ali zlati darilni bon Lisca in dopišite navodilo:

"Za tisti dan obleci nekaj novega, saj bova ustvarila nepozabne spomine!"

Vsaka ženska ima rada pozornost, skrivnosti in predvsem trud moškega okoli nje – ponovno vam bo podarila srce. Le pazite, da potem ne pozabite na celodnevno razvajanje!

Najhitreje lahko darilne bone naročiš tukaj - KLIK

2. ZA PARTNERJA

Ženske so že po naravi precej bolj skrbne in imajo "nos« za drobne stvari ter jim je lažje kupovati za moške kot obratno. Vendar tudi najboljšim kdaj zmanjka idej. Lahko se držite "nogavičnega« nasveta, lahko pa naredite razliko in mu podarite spodnje perilo. Večina naših moških ima rada udobnost, to pomeni naravne materiale in zračnost. Nikjer ga ne sme tiščati, hkrati pa mu mora biti dovolj toplo.

"Zanimivost: nekateri moški nosijo 'ta najbolj udobne' spodnje hlače, dokler mu skoraj ne razpadejo na zadnjici."

Z leti smo ugotovili tudi, da večina moških kupuje spodnjice na zalogo, sploh ko najdejo tiste, ki jim popolnoma ustrezajo. Na hitro ošvrknejo številko zadnjice, zagrabijo par škatel z enakim spodnjim perilom in hopla na blagajno, dela za vsega skupaj 2 minuti. Zato priporočamo, da ga presenetite s 3 packom spodnjih hlač in glasnim "cmokom" na lice.

Lisca svetuje osnoven 3 pack boksaric - KLIK

Za malce bolj praznično vzdušje pa mu izberite "božičkove" spodnjice. Vaš partner je vaše darilo, ki ste si ga sami podarili, v izbranih barvah pa lahko tudi izgleda tako!

Naj poskakuje v ritmu kraguljčkov z "božičkovimi spodnjicami", ki jih naročite tu - KLIK

3. ZA PIKO NA I

Če pa ste malce nagajivi in vam ni problem uporabiti vaše domišljije, pa morate definitivno preizkusiti darilo, ki ga sami malce začinite. Govorimo o osnovnih kosih spodnjega perila, na katerega vam Lisca brezplačno natisne besedilo po vaši želji!

"Ulala, kaka ritka! Ti si moj sonček! Bolj sladka kot bonbon. Uščipni me! Poljubi me tukaj. Poroči se z mano."

To so le ene od idej, ki lahko vašega partnerja pričakajo na mehkem spodnjem perilu. Lahko izberete med boksaricami, hlačkami, brazilkami, tudi med majicami. Pokukajte v predal s spodnjim perilom vašega partnerja, zapomnite si številko perila, natipkajte vašo misel in v nekaj dneh bo presenečenje pri vas. Odlična rešitev za znižanje stresa v teh nakupovalnih dneh.

Lahko pa ustvarite tudi igrico! Na partnerjevo spodnje perilo napišite "ODGOVOR JE DA", na svoje perilo pa napišite vprašanje. Nato pa kompenzirajte. Da bi partner izvedel, na kakšno vprašanje "je odgovoril", vas mora najprej peljati na večerjo ali pa vsaj dobro zmasirati.

Katero vprašanje bi zastavili svojemu partnerju? Napišite ga tu - KLIK

Želimo vam obilico veselja pri obdarovanju in preživljanju časa z vašimi dragimi. Srečno!

