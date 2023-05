Umrl ustanovitelj založbe Modrijan Branimir Nešović

Zgodovinar, založnik in velik ljubitelj knjig Branimir Nešović je svojo poklicno pot začel kot novinar Dela, pri katerem je pisal o kulturi in šolstvu. Kmalu je začel izdajati učbenike, nekaj let je delal na založbi Slovenska knjiga, nato pa je ustanovil založbo Modrijan, je zapisal Zaman. Ob tem je spomnil, da so pri Modrijanu izhajale knjige uglednih slovenskih in tujih avtorjev, založnikovo področje pa so bili tudi šolski učbeniki.

Založba Modrijan, ustanovljena leta 1996, je ena starejših slovenskih založb, ki so začele delovati po osamosvojitvi Slovenije. V prvem desetletju je izdajala predvsem šolsko literaturo, izdala je tudi nekaj pomembnih monografij.

Po letu 2006 se je založba začela izraziteje posvečati izdajanju domačega in prevodnega leposlovja, predstavila je številne velikane svetovne književnosti, svoja dela pa je objavilo tudi več priznanih domačih avtorjev, kot so Katarina Marinčič, Roman Rozina, Andrej E. Skubic, Andrej Inkret, Niko Grafenauer, Ervin Fritz, Drago Jančar, Božo Repe in Peter Vodopivec, piše na spletni strani založbe.

Ob nastopu krize leta 2012 je začela založba svoj program krčiti. Spomladi 2016 je kulturno javnost razžalostila novica, da je svoja vrata po skoraj sedmih letih delovanja zaprla ljubljanska knjigarna na Trubarjevi, leta 2020 je sledilo še zaprtje knjigarne v Škofji Loki. Leta 2018 je prenehala izdajati šolsko literaturo. Leta 2020 je vodenje založbe prevzela Nataša Nešović.