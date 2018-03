Prihaja plesni šov, ki je kar 21-krat razprodal dvorano Wembley

Ekstravagantna plesna predstava z irsko tradicijo Lord of the Dance bo aprila zaživela na velikem odru ljubljanskih Stožic.

Ena izmed najbolj obiskanih predstav na svetu že 20 let podira vse prodajne rekorde in za seboj pušča navdušene množice. Kar 21-krat, kar je rekord, ki ga drži še danes, je razprodala legendarno londonsko dvorano Wembley ter nastopala na nogometnih stadionih po Evropi in Aziji pred očmi 120 tisoč obiskovalcev.

Do danes si je njihove predstave ogledalo več kot sto milijonov ljudi v 67 različnih državah, na vseh celinah. Predstava je med drugim gostovala tudi na West Endu, Broadwayu, v ZDA, Kanadi, Mehiki, Južni Afriki, Avstraliji in na Novi Zelandiji.

Keltska plesna pravljica občinstva po vsem svetu osvaja z ekstravagantnimi kostumi in osupljivo spretnostjo, energijo in hitrostjo nastopajočih v podkovanih plesnih čevljih. Irsko tradicijo predstava združuje z najnovejšo tehnologijo, spektakularnimi svetlobnimi učinki, plešočimi roboti in akrobati. V pravljici boja dobrega proti zlu plesalci predstavo stopnjujejo skozi strastno ljubezensko zgodbo, ki opisuje pot Malega duha skozi čas in njegovo pomoč Gospodu plesa, ki hoče svoje ljudstvo zaščititi pred Gospodom teme in njegovimi učenci. Brezčasna zgodba o hrepenenju, ljubezni ter veri v dobro in pozitivno.

Predstavo Lord of the Dance je ustvaril idejni vodja, režiser in producent, plesalec Michael Flatley, rojen leta 1958. Pri enajstih letih je začel obiskovati irsko plesno šolo Dennehy School of Irish Dance v Chicagu in pri sedemnajstih kot prvi Američan že osvojil naslov svetovnega prvaka v irskih plesih.

Predstavo zaznamuje keltska tradicija, ki je zaznamovala tudi Flatleyja samega, v njej pa je predstavil svojevrstno različico keltskega plesa, mešanico tradicionalnih plesnih korakov, stepa in muzikala, s katero se je uvrstil v svetovni koreografski in plesni vrh. Leta 1989 je postavil tudi Guinnessov svetovni rekord v stepu s kar 28 udarci na sekundo in leta 1998 podrl lastni rekord s 35 udarci na sekundo.