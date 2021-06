Znate pravilno uporabljati lonce iz različnih materialov?

Vrhunskost in dosega dodelanih okusov sta odvisni tudi od kakovostnih pripomočkov za kuhanje. Poskrbite, da vam ti ne bodo pokvarili veselja med pripravo hrane. Izbira vrhunskega lonca bo tako nepogrešljiva. Foto: Getty Images

Poleg kakovostnih živil je prav posoda tista, ki poskrbi za mamljiv okus jedi in njihovo enostavnejšo pripravo. Med pestro ponudbo se zagotovo postavi vprašanje, katero izbrati. V tem prispevku predstavljamo različne vrste posod, da bo odločitev pri nakupu lažja.

Posoda za vse dimenzije kuhanja Glede na svoje potrebe lahko v Lesninini ponudbi izbirate med posodami različnih barv, velikosti, oblik in materialov. Kozice, lončke za mleko, posodo za dušenje, velike lonce, ponve, vok in drugo posodo za kuhanje lahko izbirate tako, da jo uskladite z izbranim setom posod, ekonom loncem ali pekačem.

Zdravo kuhanje v posodah iz nerjavečega jekla

Lonec za kuhanje je zagotovo najbolj trajna posoda v vsaki kuhinji. Tovrstne posode so izredno odporne, vsestranske in najbolj klasične. Lonci iz nerjavečega jekla so enostavni za kuhanje in pomivanje. V njih lahko uporabljamo poljubne žlice in druge pripomočke, kadar kuhamo, pa se posoda ne bo poškodovala.

Nasvet pri kuhanju: v hladno vodo nikoli ne dodajte soli, saj lahko posoda iz nerjavečega jekla postane v notranjosti pikasta.

Izberite lonce različnih velikosti in oblik, saj boste tako lahko ustvarjali raznolike in okusne jedi, s katerimi boste razvajali svoje najdražje in prijatelje.

Neoprijemljiva obloga za enostavno pripravo okusnih jedi

V vsaki kuhinji se najde ponev z neoprijemljivo oblogo. Ponev ene bolj priljubljenih posod, saj v njej brez dodajanja maščobe enostavno pripravimo meso, zelenjavo, jajca, palačinke, ne da bi se hrana prijela na dno posode. Če želimo takšen lonec čim dlje uporabljati, moramo biti predvsem pazljivi pri uporabi pripomočkov za mešanje, ki naj bodo leseni ali plastični, da ne poškodujejo obloge.

Nasvet pred prvo uporabo: ponev očistite in osušite ter jo premažite z jedilnim oljem, odvečnega pa z brisačko obrišite.

Ne glede na to, katero jed boste pripravili zase, za svojo družino ali prijatelje, vam bo dobra ponev vedno prišla prav. V njej lahko pripravljate vse, od zrezkov do prilog, zelenjave ali drugih najljubših jedi.

Moderne posode za novodobne kuharske mojstrovine

Lonec, izdelan iz silargana, tj. izredno trde keramike, zagotavlja optimalno razporeditev toplote med kuhanjem. Tovrstni material je odporen proti praskam in je zato, enako kot "rosfrej", takšna posoda prava ter zdrava izbira. Zaradi črnega materiala posoda bolje ohranjala toploto, kar prispeva k optimalni porabi energije med kuhanjem.

Nasvet pri kuhanju: zaradi ohranjanja toplote posoda omogoča učinkovito kuhanje pri nizkih temperaturah.

Kaj je boljšega, kot je priprava jedi v modernih, kakovostnih posodah? Postrezite svoje mojstrovine družini in prijateljem. Pripravljanje hrane v teh posodah bo pravi užitek.

Emajlirane posode imajo tradicijo

Emajlirana posoda pravzaprav pomeni posodo, izdelano iz stekla, ki je s predpisanim tehnološkim postopkom pritrjeno na kovino. Če tudi vi iščete popoln lonec, ki bo obstojen in večnamenski, je emajlirana posoda zagotovo prava izbira. Gre za nereaktivno in varno posodo, ki jo boste lahko zaradi visokokakovostne izdelave uporabljali več let.

Nasvet pri rokovanju z emajlirano posodo: občutljiva je na udarce, zato bodite pazljivi pri uporabi.

Emajlirana posoda je še vedno zelo priljubljena, saj je primerna za kuhanje večine kuharskih dobrot.

Vsestranska litoželezna posoda

Litoželezen lonec se segreva enakomerno, brez "vročih točk", zato se hrana bolje kuha in ima manj možnosti, da se zažge. Prednost litoželeznih posod je, da so idealne za zdravo kuhanje in zelo dolgo zdržijo. Posode iz litega železa so primerne za peko palačink, pogač, dušenje zelenjave, pripravo golaža in drugih enolončnic, peko hrustljavega kruha z zavidljivo zapečeno skorjico. Odsvetuje pa se kuhanje kislih jedi, saj lahko v stiku s posodo, pride do kemijskih reakcij.

Nasvet pri vzdrževanju: po vsaki uporabi takšen lonec dobro osušite, da preprečite rjavenje. Za pol ure ga postavite v pečico na 50 stopinj Celzija, da bodo s površine izhlapele tudi najmanjše kapljice.

Z litoželezno posodo so peka, dušenje in kuhanje izredno enostavni. Foto: Getty Images

Je vsaka posoda primerna za kuhanje na indukcijski plošči?

Ni. Marsikdo nakupuje posodo z magnetom v žepu – majhen trik, da boste vedno kupili lonec, ki bo deloval na indukcijski plošči. Posoda za indukcijo namreč privlači magnet, če se torej prime na dno posode, je ta prava. Priporočljivo je kupiti težji lonec, saj tak omogoča dober stik s ploščo in zmanjša možnost poškodb.

Večina posod je danes narejena tako, da je primerna za vsa kuhališča, tudi indukcijska.

Naj bo kuhanje zabavno, sproščeno in prijetno

S kakovostnimi pripomočki to ne bo težava. Opremite svojo kuhinjo s posodami, lonci, ponvami in pripomočki, ki vas bodo spremljali ob pripravi okusnih jedi.

