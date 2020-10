Vzemite si čas za vrhunsko Fresh Corner kavo na poti!

Vsi ljubitelji dobre kave zagotovo uživajo ob tisti prvi, ki jo popijejo navsezgodaj zjutraj. Na sploh pa velja, da mnogim kava predstavlja tudi nek element druženja, pa naj si gre za prijeten čas s prijatelji, družino ali znanci. Ob kavi si enostavno moramo vzeti trenutek zase. Pomemben pa je tudi postopek priprave kave. Skrbno izbrana kavna zrna, sveže mleko in dovršena tehnika priprave. Vse to naredi našo kavo še kako okusno.

Kavoljubci si jo privoščimo celo večkrat na dan. Kavni napitek ima mnogo koristnih lastnosti, med drugim zvišanje nivoja energije, zbistritev misli in izboljšanje koncentracijo. Kaj je sploh lepše od omamnega vonja sveže postrežene kave? To super poživilo, ki nam da še kako potreben zagon, je tudi ena izmed najbolj priljubljenih oblik druženja. Že od nekdaj je obvezna spremljevalka različnih dogodkov s prijatelji, sodelavci ali kar tako, ko si privoščimo trenutek samo zase.

Kava Fresh Corner – najboljša mešanica kavnih zrn, vedno sveže mleta

Kratek postanek na bencinskem servisu MOL je dovolj za kraljevsko razvajanje. Z nasmehom vam bomo postregli s temno praženo kavo, po originalnem italijanskem receptu. Kava intenzivnega okusa in odlične arome vas bo vsakič znova razvajala, in ker prisegamo na najkvalitetnejše sestavine, smo poskrbeli tudi za pravo mleko, sveže mleta kavna zrna in vedno popolno peno. Mleko v prahu, ki ga ponuja večina avtomatov, je sladkano, bolj kalorično in nima svežine, ki je potrebna za popolno skodelico. Tako boste v Fresh Corner kotičku deležni le najboljšega, tudi ko izberete kavo za s seboj, pripravljeno na vrhunskih samopostrežnih kavnih avtomatih.

Priprava presenetljivo dobre skodelice kave ni nikoli naključna. Seveda je vsebina napitka odvisna od vašega okusa, prav zato je izbor kave in ostalih toplih napitkov v Fresh Cornerju zelo velik. Bela, vanilijeva, espresso, mokačino in še bi lahko naštevali. V bogatem naboru zagotovo vsak najde nekaj, kar mu je pisano na kožo, potrebno je le uživati v vsakem požirku. Na domala vsakem koraku smo omejeni s časom, ta pa pri uživanju popolne skodelice kave ne sme biti ovira, zato jo v ličnem lončku vzemite s seboj na pot.

Nepozabna MOL nagradna igra – osvoji Vespo Primavera Zaradi hitenja v službo ali odpravljanja na izlet, zjutraj nimate časa za kuhanje kave. V takih primerih se spotoma ustavite na bencinskem servisu in s seboj vzamete kavo. Fresh Corner kavo vam na vseh bencinskih servisih MOL, pripravijo s sveže mletimi kavnimi zrni in pravim mlekom. Mesec oktober je na bencinskih servisih MOL posvečen (kvalitetni) kavi, zato vsako vrsto kave ob predložitvi kartice zvestobe MOL FOR ME dobite v tem mesecu že za 1 evro.