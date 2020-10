Vasilijev recept za uspeh: osredotočenost, usklajevanje z naravo in okusen obrok

V teh hladnih dneh se ob morju zadržujejo le še najpogumnejši, mi pa smo se pogovarjali z nekom, ki z morjem vse leto diha kot eno, saj zanj predstavlja več kot le sproščujoče poletne trenutke. Športna arena, sovražnik in velika ljubezen – vse to in še več je morje za zgovornega in nasmejanega Primorca Vasilija Žbogarja, ki že dve desetletji kraljuje slovenskemu in svetovnemu jadranju.

Mir in potrpežljivost

Vasilij je Slovence razveselil že s tremi medaljami, in sicer na olimpijskih igrah v Atenah leta 2004, v Pekingu leta 2008 in v Riu leta 2016. O tem, da je simpatičen Izolan resnično z dušo in telesom predan jadranju, pričajo tudi njegova tekmovanja na povsem drugačnih jadrnicah.

Na jadrnici Esimit Europa 2 je dvakrat zmagal na sloviti Barcolani v Tržaškem zalivu, leta 2019 pa je postal tudi prvi Slovenec, ki se je kot skiper podal na legendarni jadralski pokal Amerike. Povedal je, da jadranje zanj pomeni povezanost z naravo ter da je za to potrebno veliko miru in potrpežljivosti. "Biti osredotočen pomeni imeti cilj, h kateremu stremiš," je dodal.

Skrb za prehrano gre z roko v roki z vrhunskimi dosežki

Ker bomo to jesen veliko časa preživeli doma, smo Vasilija povprašali, kako lahko ohranjamo dobro počutje tudi v udobju svojega doma. Pokazal nam je preprosto, a učinkovito vajo s prav posebnim pripomočkom – domačo steno. Kot je dejal, je sedenje ob steni preprost, a učinkovit način za krepitev kvadricepsov. Kako vajo pravilno izvesti, preverite v spodnjem videu.

Še več vaj z Vasilijem pa si poglejte tukaj.

Po treningu seveda ne gre brez kakovostnega obroka, zato smo vrhunskega jadralca povprašali o njegovih prehranskih navadah.

"Kot vrhunski športnik imam pet ali šest obrokov dnevno, na primer na vsake tri ure. Vsak moj obrok je sestavljen iz približno 60 odstotkov beljakovin in 40 odstotkov ogljikovih hidratov. Večkrat v katerega od svojih obrokov vključim tunino Rio Mare, ki je izjemen vir beljakovin, hkrati pa je zelo okusna," je dejal.

Bližal se je čas za malico, zato nas je seveda zanimalo, kaj si bo pripravil, in zaupal nam je recept za slastne polnozrnate kruhke s tunino, kremnim sirom in kislimi kumaricami.

Za eno osebo boste potrebovali: 1 pločevinko tunine Rio Mare Leggero (60 g),

100 g kremnega sira,

4 ali 5 kislih kumaric,

4 rezine polnozrnatega kruha.

Rezine kruha popečemo na žaru ali v ponvi ter jih premažemo s kremnim sirom. Nanje položimo koščke tunine in rezine kislih kumaric, nato pa uživamo v okusnem prigrizku, ki se ga ne branijo niti vrhunski športniki.

V formi z Rio Mare

Jadralski šampion Vasilij Žbogar, najhitrejša Slovenka Maja Mihalinec in sinonim za slovenski boks Dejan Zavec so združili moči v novi kampanji za svetovno znano blagovno znamko tunine Rio Mare. Ta spodbuja funkcionalno prehranjevanje ob športni aktivnosti, zahvaljujoč izdelkom Rio Mare Leggero in Rio Mare Natura, ki so bogati z beljakovinami, vitaminom B12 in fosforjem. Popolna izbira so za vse, ki želite biti v formi in se počutiti lahkotno, ne da bi se ob tem odrekli dobremu okusu.

Vrhunski športniki se zavedajo, da tako v športu kot na krožniku uspeh krojijo podrobnosti, zato bodo Maja, Vasilij in Dejan v prihajajočih tednih prek družbenih omrežij delili svoj športni vsakdan. Vsi športni navdušenci bodo tako z njimi opravljali virtualne treninge, ponavljali vaje za krepitev telesa ter spoznavali njihove najljubše recepte s tunino Rio Mare, ki jim bo pomagala ostati v formi. Njihove vaje lahko tudi sami preizkusite doma ter v družbi naših šampionov poskrbite za dnevni odmerek gibanja in dobrega počutja. Dodaten bonus pa je, da redna fizična aktivnost v kombinaciji s kakovostno prehrano krepi imunski sistem in tako telo kot misli razbremeni vseh napetosti.

Popestrite svoj vsakdan v družbi vrhunskih športnikov in Rio Mare – več informacij lahko pridobite na spletni strani V formi z Rio Mare .