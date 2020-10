Uroš Štefelin: Michelinova zvezdica je prinesla tudi nekaj pritiskov

Pristni domači okusi, lokalni pridelki in kakovostni izdelki – to je prva osnova za najboljše kulinarične stvaritve. Tega se zaveda tudi kuharski mojster Uroš Štefelin, ki se lahko pohvali z Michelinovo zvezdico. Uspeh njegove Vile Podvin se po njegovem mnenju skriva prav v avtentičnosti, ki je povezana z okoljem in lokalnimi kmeti. Njihove jedi so namreč unikatne in hkrati močno povezane s slovensko tradicijo.

Uroš Štefelin je svoje prve kulinarične korake začel v babičini kuhinji in jih nato profesionalno nadaljeval v različnih slovenskih kuhinjah. Leta 2013 se je odločil za samostojno pot in oživil Vilo Podvin, kjer je prejel tudi prvo Michelinovo zvezdico. Izjemen uspeh in priznanje za njegovo delo, ampak hkrati tudi pritisk, da ostaneš zvest samemu sebi in nadaljuješ po začrtani poti. "Še naprej bomo uporabljali lokalne sestavine, se povezovali s kmeti, lokalnimi gostinci in skupaj ustvarjali izdelke. In še naprej bomo ponosni, da živimo v najlepši deželi na svetu."

Ne samo pritisk, v ekipi je zaznati tudi več zagnanosti, je prepričan Štefelin, ki je navdušen nad ekipnim duhom, ki vlada v njegovi kuhinji. "Oglašajo se tudi potencialni sodelavci iz tujine, bolj smo izpostavljeni in vsi bi radi sodelovali z nami."

Najnovejša jesenska jed Uroša Štefelina Uroš je mojstrsko osvežil jed iz svojega otroštva – kolerabo v zosu. Jed je nadgradil s sezonskimi lisičkami, jajcem, ajdovo kašo in poletnim tartufom. Kako je zvezdica spremenila življenje Uroša Štefelina, preverite v zanimivem intervjuju v novi e-reviji Naravno & Okusno, kjer so spet pripravili nabor zelo zanimivih in aktualnih vsebin.

Zdaj je čas, da se založite z vitamini

Jeseni zelo pogosto razmišljamo o tem, kako bi svojo prehrano obogatili z neprecenljivimi vitamini in minerali ter se tako bolje zaščitili pred različnimi sezonskimi virusi. Letos je to vprašanje še toliko bolj aktualno, zato je pomembno, da obvladamo pravilno pripravo jedi in si hkrati pripravimo odlično ozimnico.

Dr. Rajko Vidrih z Biotehniške fakultete pojasnjuje, kateri vitamini in minerali se ohranijo med kuhanjem. Med vitamini je najbolj občutljiv vitamin C. "Že samo enominutno miksanje jabolk ob prisotnosti zraka povzroči popolno izgubo vitamina C."

Bolj trpežni so preostali vitamini (vitamin E, karotenoidi) in minerali. Ti največjo izgubo doživijo pri kuhanju, če vodo, v kateri kuhamo zelenjavo, na primer odvržemo. "Kuhajte v majhni količini vode, večje kose skuhajte 'al dente', vode na zavrzite, ampak jo porabite za juho," še svetuje dr. Rajko Vidrih, ki je za e-revijo Naravno & Okusno tudi izdal, koliko vitaminov in antioksidantov se ohrani pri pripravi ozimnice in katera so tista "superživila", ki jih imamo vedno pri roki.

Kako shraniti vitamine pri pripravi ozimnice? Preverite vse podrobnosti v novi izdaji revije Naravno & Okusno.

Da bo jesen še bolj okusna in obogatena z neprecenljivimi hranili

Olajšajte si prehod v zimski čas s polnovrednimi jedmi, ki vam bodo razvajale brbončice in vas hrkati napolnile s pravo mero energije. V jesenskem času je pomembno, da izbiramo raznoliko in predvsem sezonsko hrano, saj je pozimi izbira raznolike hrane precej slabša.

Izberite kakovostne sestavine, bogate z vitamini in minerali. Zdaj je tudi čas, da pripravite kakovostno ozimnico.

Da bo priprava jedi v prihajajočih mesecih nekoliko lažja, je Mojca Cepuš, svetovalka za zdravo prehrano in hujšanje, pripravila sedem idej za raznolik, zdrav in okusen jesenski meni. Preverite jih v novi izdaji e-revije Naravno & Okusno.

Na olivnem olju prepražimo česen in čebulo ter dodamo lečo. Zalijemo z vodo. Kuhamo približno deset minut. Po desetih minutah dodamo še pol pločevinke koruze in vejico rožmarina. Vse skupaj kuhamo še deset minut. Odstranimo rožmarin, spasiramo in na koncu dodamo še polovico pločevinke koruze. Solimo po okusu.

Prelistajte vse ideje za polnovredne jedilnike po predlogu Mojce Cepuš.

Jesenske specialitete za okusne krožnike

Iščete še nekaj idej za domače specialitete? Poskusite še spodnja dva recepta, obiščite trgovino natureta in si priskrbite odlične domače specialitete, s katerimi bodo vaše jedi še okusnejše.

Sestavine za dve osebi:

piščančje prsi

čičerika natureta

rdeča pesa v kisu natureta

repa natureta

češnjev paradižnik

korenček

feta sir

sezamova semena

grški jogurt

Priprava:

Piščančje prsi narežemo na koščke, začinimo s kurkumo, soljo in poprom. Popečemo na olivnem olju in ohladimo. V ponvi prepražimo sezamova semena in dodamo odcejeno čičeriko ter posujemo s papriko v prahu. Češnjev paradižnik prepolovimo in solimo. Korenček očistimo in narežemo na trakove. Repo prelijemo s sokom rdeče pese, da dobi lepo rdečo barvo. Kruhke narežemo in popečemo v ponvi, da porjavijo.

Vse sestavine zložimo na krožnik, čez njih naribamo feta sir in prelijemo z grškim jogurtom, v katerega smo dodali česen.

Fižolova juha z gorčico

Sestavine:

400 g belega fižola natureta

polovica čebule

2 stroka česna

žlica belega vina

2 krompirja

žlička gorčice natureta

limonov sok

paprika v prahu

črni poper

5 dl zelenjavne osnove

sol

olivno olje

Priprava:

Na olivnem olju prepražimo čebulo, solimo in popopramo. Dodamo še česen in belo vino, zelenjavno osnovo, krompir in fižol. Kuhamo pol ure, nato rahlo ohladimo in polovico juhe zmiksamo v mešalniku skupaj z gorčico, limonovim sokom in papriko v prahu. Vrnemo v skledo s preostalo juho, ki jo samo pretlačimo s tlačilko za krompir.

Fižol je odličen vir hranljivih snovi – vsebuje veliko antioksidantov in fitate, ki preprečujejo nastanek ledvičnih kamnov. Fižol deluje tudi protiglivično in antibakterijsko, znižuje holesterol in zavira rast rakavih celic.

Več o vitaminih in hranilnih obrokih, ki jih potrebujemo to jesen, preberite v novi izdaji e-revije Naravno & Okusno, kjer boste našli še veliko idej za okusne jedi. Da bo priprava še lažja, kliknite na spletno trgovino natureta in si pripravite pravo zalogo ozimnice.