To je skrivnost najboljšega pršuta #video

Kraški pršut je od nekdaj veljal za prvo izbiro ljubiteljev dobre in kakovostne hrane ter vseh tistih, ki prisegajo na pristni okus domačnosti. Kraški pršut je nedvomno prvi kulinarični simbol Krasa. Pa ste vedeli, koliko ljubezni in natančnih postopkov je potrebnih, da dosežemo to izjemno ter neponovljivo žlahtnost vonja in okusa, ki je posebnost kraškega pršuta?

Kraški pršut ima samo en dom – kamnito in suho kraško pokrajino, ki mu je dala ime. Kras je edini pravi geografski biser, kjer lahko uspeva tako naraven in pristen pršut, ki je plod stoletne tradicije, ljubezni do lastnega dela in občutljivega občutka za naravo.

Pristni kraški pršut potrebuje samo pet ključnih sestavin

Za kraški pršut je treba skrbno opraviti veliko podrobnosti. Poleg svežih svinjskih stegen, ki tehtajo najmanj 12 kilogramov, se v proizvodnem postopku od nekdaj uporablja le še pet ključnih sestavin:- morsko sol,- znanje,- izkušnje,- ugodno podnebje in- čas.

Vsaka od teh sestavin pa zahteva posebno razumevanje postopka, ki je močno vpet v čas in samo pokrajino. Že samo soljenje zahteva posebno mojstrstvo – skrivnost je v občutku, kot da bi kipar ustvarjal svojo najboljšo umetnino.

Sledi razumevanje časa, prostora za bližnjice v tem postopku preprosto ni. Spoštovanje naravnih zakonov in modrost kraškega človeka ustvarjata kraški pršut skozi dolgotrajen proces, ki se ga ne da prehiteti.

Po soljenju sledi faza sušenja s kroženjem zraka, tukaj se pršutarji podredijo zakonom narave in moči burje, ki na končnem izdelku pusti tako močan pečat. Po tej fazi sledi dolgotrajna doba zorenja. Celoten proces s soljenjem, sušenjem in zorenjem traja najmanj leto dni.

Pri proizvodnji kraškega pršuta je izjemno pomembna sledljivost, zato se stegna pred zorenjem označijo z datumom soljenja in žigom ZGO, kar pomeni zaščitena geografska označba.

Med sušenjem pršutarji skrbno spremljajo osušek. Proti koncu sušenja premažejo površino pršutov s svinjsko mastjo, ki so ji dodali sol, poper in riževo moko. Tako pripravljen pršut v postopku nadaljnjega sušenja ohranja nežnost in sočnost.

Kdaj je pršut pripravljen, da ga postrežemo na svojih mizah, skrbno preverijo pršutarji. Še vedno uporabljajo stoletni postopek, ki ga ne morejo nadomestiti ne stroji ne kemična analiza.

Sušenje in zorenje potekata pri temperaturah pod 18 stopinj Celzija, zato imajo zorjeni pršuti bogato hranilno vrednost ter dragoceno vsebnost beljakovin, vitaminov in mineralov.

Na koncu dodajo še vroči žig z oznako Kraški pršut, ki zagotavljala in potrjuje pristnost, kakovost in pokrajinsko pripadnost tega suhega mesnatega izdelka. Z namenom zaščite in promocije izdelkov s posebnimi lastnostmi so bile v okviru Evropske unije postavljene sheme kakovosti in njim lasten način označevanja. Kraški pršut je izdelek z zaščiteno geografsko označbo. Zaščitena geografska označba, s katero so izdelki označeni, je ena od evropskih shem kakovosti, ki potrošnikom olajšajo izbiro pri nakupu, proizvajalce pa ščitijo pred posnemanjem ali zlorabo imen njihovih zaščitenih izdelkov. Preostali shemi kakovosti sta še zaščitena označba porekla (ZOP) in zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP).

Poleg kraškega pršuta nosita zaščiteno geografsko označbo še dva izdelka s slovenskega Krasa. To sta kraška panceta in kraški zašink.

Namig za izlet: poglejte v zakulisje nastanka kraškega pršuta

Izlet na Kras je vedno dobra ideja, jeseni pa je ta še toliko bolj prijazen, predvsem zato, ker mu narava da prav posebno čarobnost. Obarvane trte, listnata drevesa in živo rdeči ruj predstavljajo idilično kuliso za pokrajino, ki nosi v sebi toliko nostalgije in pristne domačnosti, da se boste v trenutku počutili tako, kot bi se vrnili domov.

Kras pa najbolje doživite tako, da ga tudi okusite. In prav pršut predstavlja eno najpomembnejših kulinaričnih posebnosti, ki z domačim vinom tvori popoln skupek tradicije in mojstrstva.

Naj bo izlet na Kras tudi priložnost, da od blizu spoznate obrt pridelave pristnega kraškega pršuta. V Lokvah so za vas odprti vse leto, v pršutarni Kras pa svoja vrata za obiskovalce odprejo enkrat na leto.

