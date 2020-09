Spoznaj mali aparat za točeno pivo doma

Oglasno sporočilo

Čisto prava točilna naprava za pivo že več kot leto dni navdušuje Slovenijo, zadovoljne stranke pa izbirajo med pestro ponudbo sodčkov piva za pravo gurmansko uživanje piva doma. Spoznaj aparata The SUB ali Blade za točeno pivo!

Prav ste prebrali: mali gospodinjski aparat za točeno pivo je v trendu in navdušuje vso Slovenijo. Spoznajte priljubljeno in uporabno napravo, ki pričara pravo barsko izkušnjo – doma! Na voljo je v spletni trgovini Runda sekunda, kjer kupci pohvalijo hiter odziv, dober servis in upoštevanje njihovih želja ... Po prijavi na e-novice vas Runda sekunda redno obvešča o akcijah in popustih na sodčke piva.

Spoznaj družino aparatov za točeno pivo The SUB

Govorimo o čisto pravi točilni napravi, ki v udobju doma pričara kozarec zares dobro ohlajenega piva. V izbrani aparat se vstavi tako imenovane "torp" sodčke. Prilagojeni so za te aparate, ki sodček ohladijo na neverjetni dve stopinji Celzija. Kozarec le postavite pod kot 45 stopinj in z ročko na aparatu nalijete zlato tekočino.

V prodaji v spletni trgovini Runda sekunda, ki je pravi raj za pivoljubce, so na voljo naprave THE SUB ali pa THE SUB Compact, ki sprejmejo dvolitrske sodčke piva. Izbira barv naprav je pestra. Izbirate lahko med krasno rdečo, belo, črno, modro-sivo, barvo Heineken edition, kovinsko rdečo ... Za vsak okus, za vsako kuhinjo, za vsako pisarno, za vsak prostor za druženje.

Po nakupu sledi gurmansko okušanje različnih okusov piva

Spletna trgovina Runda sekunda ima pestro izbiro ter ves čas dobre akcije. Piva, ki jih lahko kupite, so med drugim znamk Heineken, Brand Session, Amstel, Cruzcampo, Kaltenhausen, Birra Moretti, Sol, Edelweiss, Affligem, Tiger, Gösser, Desperados ... In kar je najboljše: v kozarec si nalijete ravno prav ohlajeno pivo. Lahko le pol decilitra, lahko malo več. Užitek točenega piva prav vsak dan, kadarkoli, v udobju domačega kavča.

Bi raje aparat Blade z osemlitrskimi sodčki piva?

Brez težav, imamo tudi veliko večje naprave, ki so primerne za druženja s prijatelji, celo v lokalih in restavracijah lahko srečate enake naprave in sodčke. Gre za inovativno napravo na zračni pritisk, ki ne potrebuje CO2 ali drugih dodatkov.

Vse omenjene naprave so varčne in ne porabijo veliko električne energije. Čiščenje je enostavno oziroma ga skoraj ni, saj ima vsak novi sodček svojo cevko za točenje, kar zagotavlja dobro higieno.

Naročnik oglasne vsebine je Online d.o.o.