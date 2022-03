Skrivnost najboljše skodelice kave

Glede na priljubljenost pitja kave ni presenetljivo, da je razvoj tehnologije posegel tudi na področje priprave kave in ga prilagodil živahnemu in hitremu življenjskemu slogu. Vse bolj priljubljena je tako priprava kave s kavnimi avtomati na kapsule, ki so našli pot v številne domove in tudi delovna okolja. Z njihovo pomočjo je kava pripravljena v hipu, vsak posameznik pa si lahko izbere svojo najljubšo kavo ali napitek.

Med najbolj priljubljene aparate za pripravo kave na kapsule zagotovo sodijo Nespresso, Lavazza, Dolce Gusto in Illy. Za pripravo kave pa lahko uporabite kapsule proizvajalca vašega aparata ali kompatibilne kapsule drugih proizvajalcev. Tudi te namreč zagotavljajo popolno delovanje vašega aparata. Pred nakupom le preverite, da so primerne za aparat, ki ga uporabljate.

Pagliero PAGLIERO proizvaja kavne kapsule že več kot dvajset let. Da bi zadovoljili potrebe svojih zvestih strank in jim ponudili najboljšo kavo, za svoje mešanice uporabljajo le najboljšo kavo Arabico in Robusto. S kombinacijo najsodobnejših pristopov predelave in klasičnega praženja so aromo in okus kave pripeljali na popolnoma nov nivo kakovosti. Kava Pagliero vsebuje vrhunsko aromo, okus in kremasto teksturo, značilno le za pravo italijansko kavo.

Tako med originalnimi izdelki Lavazza kot med tistimi, ki so kompatibilni z njihovimi kavnimi aparati, lahko izbirate med številnimi mešanicami kave, tako glede na intenzivnost kot tudi glede na okus. Poleg kave boste v njihovi ponudbi našli tudi druge tople napitke, kot so kava brez kofeina, aromatizirana kava, kapučino, ječmen, ginseng, cortado, čokolada, mokačino, različni čaji in drugo.

Prednost kompatibilnih kapsul je zagotovo nižja cena, nemalokrat pa vas bo pozitivno presenetila tudi njihova kakovost. Njihova ponudba lahko po raznolikosti prekaša celo ponudbo originalnih kapsul, torej tistih, ki jih nudi blagovna znamka, ki poleg kapsul proizvaja tudi kavne aparate.

Da boste izbrali vam najljubšo kavo, zagotovo velja preizkusiti tako originalne kapsule kot tudi kompatibilne, ki so danes na voljo za skoraj vse vrste kavnih aparatov različnih proizvajalcev.

TUTTO CAPSULLE je prva specializirana trgovina, ki ponuja široko paleto tako originalnih kot tudi kompatibilnih kapsul, hkrati pa zagotavlja konkurenčne cene kave in napitkov v kapsulah. Izbirate lahko med ponudbo z več kot 120 vrstami originalnih ter več kot 220 vrstami kompatibilnih kapsul. Pri njih boste našli tudi široko paleto kavnih aparatov na kapsule. Trgovina TUTTO CAPSULE svoja vrata sedaj odpira tudi v ljubljanskem nakupovalnem središču Supernova na Rudniku.

TUTTO CAPSULE predstavljajo zgodbo o potovanju kavnega zrna od države izvora pa vse do skodelice kave, ki si jo pripravimo v domačem okolju. Potrošnikom želijo ponuditi edinstveno izkušnjo kakovostne kave in italijanske kulture pitja ter užitka ob skodelici omamno dišeče kave. Obiščete jih lahko v njihovih trgovinah ali na spletu: www.tuttocapsule.si .

Večina ljudi kavo pije iz dveh razlogov; bodisi za višanje energije bodisi kot del socialnega obreda, ko s prijatelji posedajo in klepetajo ob dobri skodelici kave. Mnogi se ji preprosto ne morejo odpovedati zaradi njenega mamljivega okusa in vonja. Ima pa kava na naše telo še številne druge pozitivne učinke.

Uživanje kave pozitivno vpliva celo na preprečevanje depresije, saj spodbuja nastajanje hormonov sreče, torej serotonina in dopamina, zaradi katerih se nam ob pitju kave izboljša koncentracija ter smo obenem tudi bolje razpoloženi.

Borbone CAFFE BORBONE, ki izvira iz Neaplja, ponuja kavne kapsule, ki so kompatibilne z najbolj priljubljenimi kavnimi aparati. Zahvaljujoč skrbni izbiri surovin, edinstvenemu praženju in uporabi najnovejših tehnologij, Borbone ponuja pet vrst arom kave z neponovljivo kakovostjo: Blue Blend polnega in uravnoteženega okusa; Black Blend, kremasta in s popolno stopnjo praženja; Gold Blend s kremasto teksturo in polnim okusom kot pravi neapeljski espresso; Rdeča mešanica, močan in izrazit okus; Green Blend, dek nežen okus, ki pa kljub svoji lahkotnosti ohranja tipične lastnosti prave kave.

V skrbi za okolje je Borbone razvil nove biološko razgradljive kapsule Compostable Line of Caffè Borbone.

Hausbrandt Čudovita kava HAUSBRANDT, katere zgodba sega v leto 1892, ko je mornar v Trstu ustanovil prvo pražarno kave, je danes na voljo tudi v kapsulah, združljivih s kavnimi aparati Nespresso. Kava Hausbrandt je zastopana v več kot 90 državah in ima vodilni položaj v nacionalni in mednarodni kavni industriji. V kapsulah je mešanica najboljših vrst kave Arabica in kave Robusta. Gre za visokokakovostno kavo z izjemno aromo, intenzivnim okusom, nizko kislostjo in plemenitim pridihom začimb. Izbirate lahko med različnimi kapsulami, če se želite posladkati, lahko v njihovi ponudbi najdete tudi take, pri katerih okus kave dodatno sladijo arome piškotov, lešnikov in kakava.