Ščurek strune bele in številka 5

Pogled na znamenito vinorodno pokrajino Goriških Brd v Sloveniji. Foto: Adobe Stock

Če se povzpnete na višjo razgledno točko, vidite le 20 kilometrov oddaljeno morje, na drugi strani pa kraljuje visoki Matajur, del Julijskih Alp. Mešanje mediteranske in alpske klime ustvarja idealne razmere za gojenje vinske trte. Čez dan sonce in visoke temperature ustvarjajo sladkor v grozdju, ponoči pa vetrc, ki potegne z Matajurja, pomaga ohladiti ozračje in v grozdju ohraniti sadnost in svežino.

V teh krajih uspeva veliko različnih vrst grozdja. Rebula je nesporno kraljica med belimi sortami. Verjetno avtohtona sorta, ki je pred stoletji s slovenskim človekom prispela na to območje in se razširila v sosednjo Italijo ravno toliko daleč, do koder so prišli Slovenci. Grozdje rebule ima debelo kožico, z lahkoto nabira sladkor v sebi in vedno, ne glede na visoko temperaturo, ohranja naravno višjo kislino. Vinogradniku omogoča, da ustvarja različne tipe vina, od bogate, osvežilne sadne penine do svežega ali zorjenega mirnega vina. Debela kožica, polna barvil in taninov, pomaga ustvariti popularno macerirano vino jantarne barve. Če grozdje pustijo na trti pozno v jesen, se posuši do rozin, iz katerih vinar pridela sladko, nektarsko vino. Poleg rebule tukaj gojijo številne svetovne sorte, od belih chardonnay, sauvignon, sauvignon vert, beli in sivi pinot, malvazija, pikolit itd., od rdečega odlično obrodijo merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, modri pinot … Vse te sorte tu dajejo odlična vina, polna sadnosti in čudovite mineralnosti, ki jo trta posrka iz lapornatih tal – opoke.

Frtalja, jed iz jajc z zelišči, nabranimi na vrtu. Foto: Adobe Stock

Goriška brda so čudovita v vseh letnih časih, mize se šibijo pod avtohtonimi jedmi in odličnimi vini. Vedno je treba začeti s sladkobno-slanim zorjenim pršutom ob spremstvu na debelo narezanega šalama, kakor rečejo sočni, ne preveč suhi salami, s panceto, suho vratovino, koščkom zorjenega sira. Frtalja, jed iz jajc z zelišči, nabranimi na vrtu, je tam celoletna stalnica, tako kot izvrstno domače oljčno olje, v katerega se namaka dišeč domač bel kruh. Ljubitelji jedi na žlico uživajo v zeliščni gosti mineštri ali joti, v katero med kuhanjem "stopi prašič", kar ji daje še bogatejši okus. Pršut tudi popečejo in ga zalijejo z vinskim kisom, ob toču ponudijo belo polento. To je le nekaj jedi, ki jih je treba v Brdih poskusiti med obiskovanjem vrhunskih vinskih kleti. Teh tu res ne manjka.

Strune bele, živahno sadno vino rumene barve z zelenimi odtenki. Foto: Lovro Rozina

Med zelo priljubljenimi je klet Ščurek, kjer vas bodo prisrčno pogostili Stojan in njegovih pet sinov. Pri njih in na Lidlovih policah po vsej Sloveniji boste našli vino Ščurek strune bele. To vino določa številka 5: pet strun, pet briških vinskih sort, iz katerih je vino sestavljeno – sauvignonasse, chardonnay, sivi pinot, rebula in beli pinot. Nekaj ur stisnjeno grozdje pustijo v kontaktu s kožicami (macerirajo), vino zorijo v inox sodih ter ga naslednjo pomlad ponudijo trgu. Pet strun na etiketi sporoča, da je grozdje iz petih vinogradniških leg. In ne nazadnje, da je v družini pet sinov.

Strune bele so živahno sadno vino rumene barve z zelenimi odtenki. Na nosu zaznamo arome rumenega jabolka, hruške, citrusov, breskve in lipe. V ustih je sadno, prijetne svežine s kančkom mandljeve grenkobe. Ko požirek zdrsne po grlu, ostane lep, balansiran, srednje dolg pookus. Uživali bomo v harmoniji in usklajenosti sadnosti, mineralnosti in svežine. Vino je odličen spremljevalec vseh omenjenih briških jedi, poda se tudi k pečeni zelenjavi, ribi in perutnini, pripravljeni na različne načine, ob svinjskih kotletih, picah in bogatem naboru sirov. Z njim je veselje nazdraviti, kjerkoli ste, doma, v restavraciji, pri prijateljih, pri Ščurkovih v Goriških brdih pa bo to še posebno doživetje.

Piše Mira Šemić, sommelierka, poznavalka vin in vinska akademkinja